https://ria.ru/20221225/povestki-1841198426.html

Украинские СМИ сообщают о новых случаях раздачи повесток на улице

Украинские СМИ сообщают о новых случаях раздачи повесток на улице - РИА Новости, 25.12.2022

Украинские СМИ сообщают о новых случаях раздачи повесток на улице

Повестки о мобилизации на Украине снова раздают на улицах, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T12:54

2022-12-25T12:54

2022-12-25T14:51

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днепр (город)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Повестки о мобилизации на Украине снова раздают на улицах, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". На опубликованном видео группа мужчин в военной форме обступила мужчину в гражданке. Автор записи утверждает, что военные раздают повестки возле местного рынка. "Сообщают, что это раздача повесток на улицах Днепра", — говорится в телеграм-канале издания.Отмечается, что в последнее время такие видео появляются все чаще, несмотря на заверения украинского Минобороны о том, что новой волны мобилизации не планируется. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлено до 19 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20221225/zelenskiy-1841170770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, днепр (город)