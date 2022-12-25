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Украинские СМИ сообщают о новых случаях раздачи повесток на улице - РИА Новости, 25.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/povestki-1841198426.html
Украинские СМИ сообщают о новых случаях раздачи повесток на улице
Украинские СМИ сообщают о новых случаях раздачи повесток на улице - РИА Новости, 25.12.2022
Украинские СМИ сообщают о новых случаях раздачи повесток на улице
Повестки о мобилизации на Украине снова раздают на улицах, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T12:54
2022-12-25T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепр (город)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Повестки о мобилизации на Украине снова раздают на улицах, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". На опубликованном видео группа мужчин в военной форме обступила мужчину в гражданке. Автор записи утверждает, что военные раздают повестки возле местного рынка. "Сообщают, что это раздача повесток на улицах Днепра", — говорится в телеграм-канале издания.Отмечается, что в последнее время такие видео появляются все чаще, несмотря на заверения украинского Минобороны о том, что новой волны мобилизации не планируется. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлено до 19 февраля 2023 года.
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в мире, украина, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепр (город)
12:54 25.12.2022 (обновлено: 14:51 25.12.2022)
 
Украинские СМИ сообщают о новых случаях раздачи повесток на улице

"Страна.ua": жителям Украины снова раздают повестки о мобилизации на улицах

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Повестки о мобилизации на Украине снова раздают на улицах, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
На опубликованном видео группа мужчин в военной форме обступила мужчину в гражданке. Автор записи утверждает, что военные раздают повестки возле местного рынка.
"Сообщают, что это раздача повесток на улицах Днепра", — говорится в телеграм-канале издания.
Отмечается, что в последнее время такие видео появляются все чаще, несмотря на заверения украинского Минобороны о том, что новой волны мобилизации не планируется.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлено до 19 февраля 2023 года.
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