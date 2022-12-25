https://ria.ru/20221225/poslanie-1841211605.html

Папа римский заявил в рождественском послании о нехватке мира

Папа римский заявил в рождественском послании о нехватке мира - РИА Новости, 25.12.2022

Папа римский заявил в рождественском послании о нехватке мира

Папа Римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi (лат. "Городу и миру") заявил об острой нехватке мира в различных регионах и воззвал к... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T14:39

2022-12-25T14:39

2022-12-25T14:59

религия

религия

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

католическое рождество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786846028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a186870816776781c839b810373a1436.jpg

ВАТИКАН, 25 дек - РИА Новости. Папа Римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi (лат. "Городу и миру") заявил об острой нехватке мира в различных регионах и воззвал к прекращению боевых действий на Украине и помощи людям в этой стране.В воскресенье понтифик поздравил с Рождеством всех верующих и тысячи зрителей, заполнивших площадь перед базиликой Святого Петра в Ватикане.В "невинном лице Младенца Христа мы узнаем лицо детей, которые жаждут мира во всех частях мира", заявил папа Франциск."Наш взор да наполнится лицами украинских братьев и сестер, которые проживают это Рождество в темноте, в холоде или вдали от своих домов из-за разрушений... Да подготовит нас Господь к конкретным жестам солидарности, чтобы помочь страждущим и просветить умы тех, кто в силах заставить замолчать оружие…" - сказал понтифик c балкона главного католического собора.Иисус, отметил папа Франциск, открыл "проход из закрытого мира, угнетенного мраком вражды и войны, в мир открытый, свободный для жизни в братстве и в мире". "Последуем по этому пути", - призвал понтифик.По его словам, для этого необходимо освободиться от тяжестей, которые мешают идти за Христом: это те же "страсти, которые мешали царю Ироду и его двору признать и приветствовать рождение Иисуса: привязанность к власти и деньгам, гордыня, лицемерие, ложь".Говоря об "остром недостатке мира" в различных регионах и "театрах Третьей мировой войны", понтифик упомянул Сирию, Святую Землю, Иран, Мьянму, Гаити и Йемен. "Мы должны с болью отметить, что ледяные ветры войны продолжают дуть на человечество", - сказал папа Бергольо.В день, когда у католиков принято собираться за рождественским столом, он предложил "подумать о людях, страдающих от голода, особенно о детях, в то время как каждый день большое количество еды тратится впустую, а ресурсы тратятся на оружие". Каждая война, добавил папа Франциск, вызывает голод и использует пищу как оружие, препятствуя ее распределению среди уже страдающего населения.Папа Римский отметил, что ситуация на Украине еще больше усугубила положение, "поставив населения целых стран под угрозу голода, особенно в Афганистане и в Африканском Роге". "В этот день давайте все возьмем обязательство, прежде всего те, кто несет политическую ответственность, чтобы еда была лишь инструментом мира", - сказал понтифик.В этой связи папа Римский призвал не забывать о семьях, испытывающих трудности из-за экономического кризиса и не имеющих необходимого для жизни. То же самое, по его словам, "в мире, больном безразличием", относится к заботе о беженцах, одиноких людях, сиротах и стариках. В завершение понтифик отпустил грехи собравшимся и всем тем, кто следил за рождественским посланием, призвав всех последовать за Христом.Папа Франциск неоднократно призывал к миру на Украине, называя происходящее там "безумием" и "мировой войной". Святой престол выражал желание оказать посредничество для переговоров по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1841206750.html

https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1841121094.html

https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1840873590.html

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, католическое рождество