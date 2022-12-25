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Папа римский заявил в рождественском послании о нехватке мира - РИА Новости, 25.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221225/poslanie-1841211605.html
Папа римский заявил в рождественском послании о нехватке мира
Папа римский заявил в рождественском послании о нехватке мира - РИА Новости, 25.12.2022
Папа римский заявил в рождественском послании о нехватке мира
Папа Римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi (лат. "Городу и миру") заявил об острой нехватке мира в различных регионах и воззвал к... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:39
2022-12-25T14:59
религия
религия
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
католическое рождество
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ВАТИКАН, 25 дек - РИА Новости. Папа Римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi (лат. "Городу и миру") заявил об острой нехватке мира в различных регионах и воззвал к прекращению боевых действий на Украине и помощи людям в этой стране.В воскресенье понтифик поздравил с Рождеством всех верующих и тысячи зрителей, заполнивших площадь перед базиликой Святого Петра в Ватикане.В "невинном лице Младенца Христа мы узнаем лицо детей, которые жаждут мира во всех частях мира", заявил папа Франциск."Наш взор да наполнится лицами украинских братьев и сестер, которые проживают это Рождество в темноте, в холоде или вдали от своих домов из-за разрушений... Да подготовит нас Господь к конкретным жестам солидарности, чтобы помочь страждущим и просветить умы тех, кто в силах заставить замолчать оружие…" - сказал понтифик c балкона главного католического собора.Иисус, отметил папа Франциск, открыл "проход из закрытого мира, угнетенного мраком вражды и войны, в мир открытый, свободный для жизни в братстве и в мире". "Последуем по этому пути", - призвал понтифик.По его словам, для этого необходимо освободиться от тяжестей, которые мешают идти за Христом: это те же "страсти, которые мешали царю Ироду и его двору признать и приветствовать рождение Иисуса: привязанность к власти и деньгам, гордыня, лицемерие, ложь".Говоря об "остром недостатке мира" в различных регионах и "театрах Третьей мировой войны", понтифик упомянул Сирию, Святую Землю, Иран, Мьянму, Гаити и Йемен. "Мы должны с болью отметить, что ледяные ветры войны продолжают дуть на человечество", - сказал папа Бергольо.В день, когда у католиков принято собираться за рождественским столом, он предложил "подумать о людях, страдающих от голода, особенно о детях, в то время как каждый день большое количество еды тратится впустую, а ресурсы тратятся на оружие". Каждая война, добавил папа Франциск, вызывает голод и использует пищу как оружие, препятствуя ее распределению среди уже страдающего населения.Папа Римский отметил, что ситуация на Украине еще больше усугубила положение, "поставив населения целых стран под угрозу голода, особенно в Афганистане и в Африканском Роге". "В этот день давайте все возьмем обязательство, прежде всего те, кто несет политическую ответственность, чтобы еда была лишь инструментом мира", - сказал понтифик.В этой связи папа Римский призвал не забывать о семьях, испытывающих трудности из-за экономического кризиса и не имеющих необходимого для жизни. То же самое, по его словам, "в мире, больном безразличием", относится к заботе о беженцах, одиноких людях, сиротах и стариках. В завершение понтифик отпустил грехи собравшимся и всем тем, кто следил за рождественским посланием, призвав всех последовать за Христом.Папа Франциск неоднократно призывал к миру на Украине, называя происходящее там "безумием" и "мировой войной". Святой престол выражал желание оказать посредничество для переговоров по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1841206750.html
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религия, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, католическое рождество
Религия, Религия, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Католическое Рождество
14:39 25.12.2022 (обновлено: 14:59 25.12.2022)
 
Папа римский заявил в рождественском послании о нехватке мира

Папа римский на Рождество заявил о нехватке мира и призвал покончить с войнами и голодом

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане . Архивное фото
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ВАТИКАН, 25 дек - РИА Новости. Папа Римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi (лат. "Городу и миру") заявил об острой нехватке мира в различных регионах и воззвал к прекращению боевых действий на Украине и помощи людям в этой стране.
В воскресенье понтифик поздравил с Рождеством всех верующих и тысячи зрителей, заполнивших площадь перед базиликой Святого Петра в Ватикане.
В "невинном лице Младенца Христа мы узнаем лицо детей, которые жаждут мира во всех частях мира", заявил папа Франциск.
"Наш взор да наполнится лицами украинских братьев и сестер, которые проживают это Рождество в темноте, в холоде или вдали от своих домов из-за разрушений... Да подготовит нас Господь к конкретным жестам солидарности, чтобы помочь страждущим и просветить умы тех, кто в силах заставить замолчать оружие…" - сказал понтифик c балкона главного католического собора.
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Иисус, отметил папа Франциск, открыл "проход из закрытого мира, угнетенного мраком вражды и войны, в мир открытый, свободный для жизни в братстве и в мире". "Последуем по этому пути", - призвал понтифик.
По его словам, для этого необходимо освободиться от тяжестей, которые мешают идти за Христом: это те же "страсти, которые мешали царю Ироду и его двору признать и приветствовать рождение Иисуса: привязанность к власти и деньгам, гордыня, лицемерие, ложь".
Говоря об "остром недостатке мира" в различных регионах и "театрах Третьей мировой войны", понтифик упомянул Сирию, Святую Землю, Иран, Мьянму, Гаити и Йемен. "Мы должны с болью отметить, что ледяные ветры войны продолжают дуть на человечество", - сказал папа Бергольо.
В день, когда у католиков принято собираться за рождественским столом, он предложил "подумать о людях, страдающих от голода, особенно о детях, в то время как каждый день большое количество еды тратится впустую, а ресурсы тратятся на оружие". Каждая война, добавил папа Франциск, вызывает голод и использует пищу как оружие, препятствуя ее распределению среди уже страдающего населения.
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"Праздник к нам приходит..." Или нет?
Папа Римский отметил, что ситуация на Украине еще больше усугубила положение, "поставив населения целых стран под угрозу голода, особенно в Афганистане и в Африканском Роге". "В этот день давайте все возьмем обязательство, прежде всего те, кто несет политическую ответственность, чтобы еда была лишь инструментом мира", - сказал понтифик.
В этой связи папа Римский призвал не забывать о семьях, испытывающих трудности из-за экономического кризиса и не имеющих необходимого для жизни. То же самое, по его словам, "в мире, больном безразличием", относится к заботе о беженцах, одиноких людях, сиротах и стариках. В завершение понтифик отпустил грехи собравшимся и всем тем, кто следил за рождественским посланием, призвав всех последовать за Христом.
Папа Франциск неоднократно призывал к миру на Украине, называя происходящее там "безумием" и "мировой войной". Святой престол выражал желание оказать посредничество для переговоров по урегулированию конфликта.
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