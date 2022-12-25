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Аналитик раскрыл главную цель обвала рубля в декабре - РИА Новости, 25.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Аналитик раскрыл главную цель обвала рубля в декабре
Аналитик раскрыл главную цель обвала рубля в декабре - РИА Новости, 25.12.2022
Аналитик раскрыл главную цель обвала рубля в декабре
Главная задача ослабления рубля – сократить бюджетный дефицит: этот процесс контролируется финансовыми властями и при необходимости может быть прекращен,... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T01:16
2022-12-25T04:22
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
владислав антонов (аналитик)
bitriver
рубль
бюджет
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Главная задача ослабления рубля – сократить бюджетный дефицит: этот процесс контролируется финансовыми властями и при необходимости может быть прекращен, объяснил "Прайму" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что сейчас на рубль давят сразу несколько факторов – очередные санкции, потолок цен на нефть и газ, рост бюджетного дефицита, отток капитала и удешевление нефти на мировом рынке.В сложившейся ситуации ослабление рубля необходимо для сокращения бюджетного дефицита, и власти предупреждали об этом еще летом. Как и ожидалось, сильный рубль способствовал дефициту бюджета. "Если оценить дефицит примерно в два триллиона рублей, то для закрытия дыры курсу доллара нужно еще подняться до 75 рублей", — полагает Антонов.
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россия, экономика, владислав антонов (аналитик), bitriver, рубль, бюджет
Россия, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Владислав Антонов (аналитик), BitRiver, Рубль, Бюджет
01:16 25.12.2022 (обновлено: 04:22 25.12.2022)
 
Аналитик раскрыл главную цель обвала рубля в декабре

Финаналитик Антонов назвал главной целью ослабления рубля снижение дефицита бюджета России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Главная задача ослабления рубля – сократить бюджетный дефицит: этот процесс контролируется финансовыми властями и при необходимости может быть прекращен, объяснил "Прайму" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он напомнил, что сейчас на рубль давят сразу несколько факторов – очередные санкции, потолок цен на нефть и газ, рост бюджетного дефицита, отток капитала и удешевление нефти на мировом рынке.
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В сложившейся ситуации ослабление рубля необходимо для сокращения бюджетного дефицита, и власти предупреждали об этом еще летом. Как и ожидалось, сильный рубль способствовал дефициту бюджета. "Если оценить дефицит примерно в два триллиона рублей, то для закрытия дыры курсу доллара нужно еще подняться до 75 рублей", — полагает Антонов.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЭкономикаВладислав Антонов (аналитик)BitRiverРубльБюджет
 
 
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