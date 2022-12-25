https://ria.ru/20221225/poshliny-1841156804.html

Аналитик раскрыл главную цель обвала рубля в декабре

Аналитик раскрыл главную цель обвала рубля в декабре - РИА Новости, 25.12.2022

Аналитик раскрыл главную цель обвала рубля в декабре

Главная задача ослабления рубля – сократить бюджетный дефицит: этот процесс контролируется финансовыми властями и при необходимости может быть прекращен,... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T01:16

2022-12-25T01:16

2022-12-25T04:22

россия

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

владислав антонов (аналитик)

bitriver

рубль

бюджет

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Главная задача ослабления рубля – сократить бюджетный дефицит: этот процесс контролируется финансовыми властями и при необходимости может быть прекращен, объяснил "Прайму" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что сейчас на рубль давят сразу несколько факторов – очередные санкции, потолок цен на нефть и газ, рост бюджетного дефицита, отток капитала и удешевление нефти на мировом рынке.В сложившейся ситуации ослабление рубля необходимо для сокращения бюджетного дефицита, и власти предупреждали об этом еще летом. Как и ожидалось, сильный рубль способствовал дефициту бюджета. "Если оценить дефицит примерно в два триллиона рублей, то для закрытия дыры курсу доллара нужно еще подняться до 75 рублей", — полагает Антонов.

https://ria.ru/20221002/strannost-1820922768.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, экономика, владислав антонов (аналитик), bitriver, рубль, бюджет