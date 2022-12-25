https://ria.ru/20221225/pogoda-1841226852.html
В Москве во вторник ожидают метели
В Москве во вторник ожидают метели - РИА Новости, 25.12.2022
В Москве во вторник ожидают метели
Снег и метели ожидаются во вторник в Москве, видимость сократится до 3-4 километров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T17:22
2022-12-25T17:22
2022-12-25T17:22
общество
евгений тишковец
москва
погода
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Снег и метели ожидаются во вторник в Москве, видимость сократится до 3-4 километров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Во вторник, с наступлением светлого времени суток, скажется приближение глубокой ложбины североатлантического циклона с запада, из-за чего начнется снег, который вечером усилится, закружат метели, видимость сократится до 3–4 километров", - рассказал Тишковец. Также он отметил, что максимальная температура воздуха составит от 0 до минус 5 градусов.
https://ria.ru/20221223/sochi-1840762537.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода
В Москве во вторник ожидают метели
Синоптик Тишковец: в Москве во вторник ожидают метели и снижение видимости