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В Москве во вторник ожидают метели - РИА Новости, 25.12.2022
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В Москве во вторник ожидают метели
В Москве во вторник ожидают метели - РИА Новости, 25.12.2022
В Москве во вторник ожидают метели
Снег и метели ожидаются во вторник в Москве, видимость сократится до 3-4 километров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T17:22
2022-12-25T17:22
общество
евгений тишковец
москва
погода
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Снег и метели ожидаются во вторник в Москве, видимость сократится до 3-4 километров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Во вторник, с наступлением светлого времени суток, скажется приближение глубокой ложбины североатлантического циклона с запада, из-за чего начнется снег, который вечером усилится, закружат метели, видимость сократится до 3–4 километров", - рассказал Тишковец. Также он отметил, что максимальная температура воздуха составит от 0 до минус 5 градусов.
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общество, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода
17:22 25.12.2022
 
В Москве во вторник ожидают метели

Синоптик Тишковец: в Москве во вторник ожидают метели и снижение видимости

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Снег и метели ожидаются во вторник в Москве, видимость сократится до 3-4 километров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Во вторник, с наступлением светлого времени суток, скажется приближение глубокой ложбины североатлантического циклона с запада, из-за чего начнется снег, который вечером усилится, закружат метели, видимость сократится до 3–4 километров", - рассказал Тишковец.
Также он отметил, что максимальная температура воздуха составит от 0 до минус 5 градусов.
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ОбществоЕвгений ТишковецМоскваПогода
 
 
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