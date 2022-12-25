https://ria.ru/20221225/pogoda-1841226852.html

В Москве во вторник ожидают метели

В Москве во вторник ожидают метели - РИА Новости, 25.12.2022

В Москве во вторник ожидают метели

Снег и метели ожидаются во вторник в Москве, видимость сократится до 3-4 километров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T17:22

2022-12-25T17:22

2022-12-25T17:22

общество

евгений тишковец

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766638715_0:24:3447:1963_1920x0_80_0_0_324018077dd860d7ba26ec39339b454b.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Снег и метели ожидаются во вторник в Москве, видимость сократится до 3-4 километров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Во вторник, с наступлением светлого времени суток, скажется приближение глубокой ложбины североатлантического циклона с запада, из-за чего начнется снег, который вечером усилится, закружат метели, видимость сократится до 3–4 километров", - рассказал Тишковец. Также он отметил, что максимальная температура воздуха составит от 0 до минус 5 градусов.

https://ria.ru/20221223/sochi-1840762537.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, москва, погода