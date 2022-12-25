https://ria.ru/20221225/pogoda-1841174008.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 25.12.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидает жителей Москвы в воскресенье, температура воздуха составит до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T09:46
2022-12-25T09:46
2022-12-25T09:46
общество
евгений тишковец
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840332010_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1ab6affc587abc9a35bb8441824a3fb.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидает жителей Москвы в воскресенье, температура воздуха составит до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится антициклоном с запада, благодаря чему осадки маловероятны, из облаков местами может выглянуть солнце и похолодает до климатической нормы. "Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем в столице - минус 2-4, по области подморозит до минус 1-6", - отметил Тишковец. По его словам, ветер будет дуть северо-западный со скорость 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221217/pogoda-1839464418.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840332010_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32fe36b99cc23c098f3c7c78c6a33eb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидают облачную погоду и до минус четырех градусов
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидает жителей Москвы в воскресенье, температура воздуха составит до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится антициклоном с запада, благодаря чему осадки маловероятны, из облаков местами может выглянуть солнце и похолодает до климатической нормы.
"Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем в столице - минус 2-4, по области подморозит до минус 1-6", - отметил Тишковец
.
По его словам, ветер будет дуть северо-западный со скорость 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.