https://ria.ru/20221225/pogoda-1841174008.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 25.12.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидает жителей Москвы в воскресенье, температура воздуха составит до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T09:46

2022-12-25T09:46

2022-12-25T09:46

общество

евгений тишковец

москва

погода

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидает жителей Москвы в воскресенье, температура воздуха составит до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится антициклоном с запада, благодаря чему осадки маловероятны, из облаков местами может выглянуть солнце и похолодает до климатической нормы. "Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем в столице - минус 2-4, по области подморозит до минус 1-6", - отметил Тишковец. По его словам, ветер будет дуть северо-западный со скорость 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221217/pogoda-1839464418.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, москва, погода