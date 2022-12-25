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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 25.12.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 25.12.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидает жителей Москвы в воскресенье, температура воздуха составит до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T09:46
2022-12-25T09:46
общество
евгений тишковец
москва
погода
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидает жителей Москвы в воскресенье, температура воздуха составит до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится антициклоном с запада, благодаря чему осадки маловероятны, из облаков местами может выглянуть солнце и похолодает до климатической нормы. "Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем в столице - минус 2-4, по области подморозит до минус 1-6", - отметил Тишковец. По его словам, ветер будет дуть северо-западный со скорость 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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общество, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода
09:46 25.12.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидают облачную погоду и до минус четырех градусов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидает жителей Москвы в воскресенье, температура воздуха составит до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится антициклоном с запада, благодаря чему осадки маловероятны, из облаков местами может выглянуть солнце и похолодает до климатической нормы.
"Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем в столице - минус 2-4, по области подморозит до минус 1-6", - отметил Тишковец.
По его словам, ветер будет дуть северо-западный со скорость 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоЕвгений ТишковецМоскваПогода
 
 
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