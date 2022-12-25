https://ria.ru/20221225/oborona-1841173887.html
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны - РИА Новости, 25.12.2022
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
В Запорожской области создана линия обороны в несколько эшелонов, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T09:45
2022-12-25T09:45
2022-12-25T10:36
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. В Запорожской области создана линия обороны в несколько эшелонов, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации", — написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, строительство оборонительных сооружений вдоль линии фронта подходит к завершению.На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области. Регион принят в состав Российской Федерации по итогам проведенного там голосования жителей. При этом под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.Как заявил ранее Рогов, "есть большие небезосновательные надежды, что в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью России".
https://ria.ru/20221225/marochko-1841166114.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область
09:45 25.12.2022 (обновлено: 10:36 25.12.2022)
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Рогов заявил о создании в Запорожской области эшелонированной линии обороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости.
В Запорожской области создана линия обороны в несколько эшелонов, заявил
председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации", — написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, строительство оборонительных сооружений вдоль линии фронта подходит к завершению.
На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области. Регион принят в состав Российской Федерации по итогам проведенного там голосования жителей. При этом под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.
Как заявил ранее Рогов, "есть большие небезосновательные надежды, что в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью России".