https://ria.ru/20221225/oborona-1841173887.html

В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны

В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны - РИА Новости, 25.12.2022

В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны

В Запорожской области создана линия обороны в несколько эшелонов, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T09:45

2022-12-25T09:45

2022-12-25T10:36

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. В Запорожской области создана линия обороны в несколько эшелонов, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации", — написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, строительство оборонительных сооружений вдоль линии фронта подходит к завершению.На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области. Регион принят в состав Российской Федерации по итогам проведенного там голосования жителей. При этом под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.Как заявил ранее Рогов, "есть большие небезосновательные надежды, что в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью России".

https://ria.ru/20221225/marochko-1841166114.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, запорожская область