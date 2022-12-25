https://ria.ru/20221225/neonatsizm-1841258197.html

Медведев: Россия приложит все усилия для достижения целей спецоперации

Медведев: Россия приложит все усилия для достижения целей спецоперации - РИА Новости, 25.12.2022

Медведев: Россия приложит все усилия для достижения целей спецоперации

Украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые всегда заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели специальной военной операции будут... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T23:16

2022-12-25T23:16

2022-12-25T23:16

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

нато

россия

донбасс

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые всегда заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели специальной военной операции будут достигнуты, Россия приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил свое существование, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье "Наши люди, наша земля, наша правда" в "Российской газете". Как написал Медведев в своей статье, целями спецоперации являются защита соотечественников на новых территориях, денацификация "почти фашистского режима Украины", полная демилитаризация украинского государства и гарантии от агрессий в будущем. Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 года стало трудным, вынужденным шагом под давлением обстоятельств. "Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России. Скажем прямо - о ее выживании. Медлить дальше было невозможно. Это стало очевидно уже в конце 2021 года, когда Североатлантический альянс отказался дать гарантии невступления Украины в НАТО. А украинские наркоманы объявили о желании возродить ядерный арсенал", - указал Медведев. По его словам, Россия дает отпор любым попыткам унизить и уничтожить целые народы "в угоду групповым корыстным интересам", попыткам переписать историю, ограничить развитие страны и разделить ее на части. Самым печальным итогом десятилетий, прошедших с момента распада Советского Союза, Медведев назвал то, что уроки Второй мировой войны западными государствами напрочь забыты. "Неонацизм нашел поддержку даже в странах, которые всегда заявляли о своем неприятии гитлеровской идеологии, чья историческая память полна боли, стыда и гнева. Мы не могли спокойно смотреть на то, как одиозный националистический режим наследников Коновальца, Бандеры и Шухевича при поддержке своих кураторов стремится свести к нулю не только Россию, но и весь Русский мир, к которому с гордостью причисляют себя сотни миллионов человек. Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты. А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому", - подчеркнул зампредседателя Совбеза.

https://ria.ru/20221005/neonatsizm-1821730024.html

https://ria.ru/20221004/prokuror-1821495268.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, нато, россия, донбасс, украина, в мире