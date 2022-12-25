https://ria.ru/20221225/naemniki-1841203762.html

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска - РИА Новости, 25.12.2022

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска

Российские войска в районе Артемовска в ДНР поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T13:26

2022-12-25T13:26

2022-12-25T15:12

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

артемовск

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские войска в районе Артемовска в ДНР поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников, сообщило Минобороны."Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах. В районе города Артемовск <...> поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников", — сказано в сводке ведомства.Средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районах Змиевки, Площанки в ЛНР, Кирилловки, Малого Керменчика — в ДНР, а также вблизи города Пологи в Запорожской области.Кроме того, как отметили в Минобороны, перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один снаряд "Ураган" в районах населенных пунктов Житловка, Краснореченское, Куйбышево и Мирное.

https://ria.ru/20221225/marochko-1841166114.html

донецкая народная республика

артемовск

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Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, артемовск