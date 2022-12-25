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ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска - РИА Новости, 25.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/naemniki-1841203762.html
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска - РИА Новости, 25.12.2022
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска
Российские войска в районе Артемовска в ДНР поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T13:26
2022-12-25T15:12
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
артемовск
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские войска в районе Артемовска в ДНР поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников, сообщило Минобороны."Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах. В районе города Артемовск &lt;...&gt; поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников", — сказано в сводке ведомства.Средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районах Змиевки, Площанки в ЛНР, Кирилловки, Малого Керменчика — в ДНР, а также вблизи города Пологи в Запорожской области.Кроме того, как отметили в Минобороны, перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один снаряд "Ураган" в районах населенных пунктов Житловка, Краснореченское, Куйбышево и Мирное.
https://ria.ru/20221225/marochko-1841166114.html
донецкая народная республика
артемовск
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Артемовск
13:26 25.12.2022 (обновлено: 15:12 25.12.2022)
 
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска

Минобороны: ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Минобороны России
Военнослужащий Минобороны России - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий Минобороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские войска в районе Артемовска в ДНР поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников, сообщило Минобороны.
"Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах. В районе города Артемовск <...> поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников", — сказано в сводке ведомства.
Средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районах Змиевки, Площанки в ЛНР, Кирилловки, Малого Керменчика — в ДНР, а также вблизи города Пологи в Запорожской области.
Кроме того, как отметили в Минобороны, перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один снаряд "Ураган" в районах населенных пунктов Житловка, Краснореченское, Куйбышево и Мирное.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
07:38Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаАртемовск
 
 
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