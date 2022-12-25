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Медведев назвал 2022 год драматичным - РИА Новости, 26.12.2022
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Медведев назвал 2022 год драматичным
Медведев назвал 2022 год драматичным - РИА Новости, 26.12.2022
Медведев назвал 2022 год драматичным
Уходящий 2022 год был сложным и драматичным, всем здравомыслящим людям, независимо от их гражданства, необходимо сохранить трезвый рассудок и видеть реальное... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-25T23:33
2022-12-26T01:01
дмитрий медведев
россия
политика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уходящий 2022 год был сложным и драматичным, всем здравомыслящим людям, независимо от их гражданства, необходимо сохранить трезвый рассудок и видеть реальное положение дел в мире, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье "Наши люди, наша земля, наша правда" в "Российской газете". По словам Медведева, "сложный, грозный, драматичный" год возвестил о новой эпохе, которая уже ознаменована кардинальными переменами во всем — от расстановки глобальных "центров силы" до повседневного уклада жизни множества людей.Неизбежная трансформация ждет и большинство международных институтов, считает Медведев. По его мнению, они изрядно одряхлели и не выполняют свои задачи, часть из них стала чисто декоративной, а какие-то только формируются. Медведев отметил, что спустя много лет историки вынесут вневременной вердикт сегодняшним событиям, но у нынешнего поколения нет возможности дожидаться этих оценок, необходимо найти ответы на вопросы о том, куда движется изменившийся мир, чего ждать и как действовать. "Первое, что сейчас по-настоящему нужно всем нормальным здравомыслящим людям, независимо от их гражданства, — сохранить трезвый рассудок и твердую волю. Хладнокровие и силу духа. Острое зрение и незашоренный взгляд. Видеть реальное положение дел в мире и делать выводы исключительно на основании объективных фактов. Логику собственных действий — строить таким же образом", — подчеркнул зампредседателя Совбеза.Медведев также призвал не поддаваться на ложь, которая переполнила все зарубежные каналы информации, заманчивые посулы или откровенное давление под видом защиты "истинных ценностей демократии.
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дмитрий медведев, россия, политика
Дмитрий Медведев, Россия, Политика
23:33 25.12.2022 (обновлено: 01:01 26.12.2022)
 
Медведев назвал 2022 год драматичным

Зампред Совбеза России Медведев подвел итоги уходящего 2022 года

© РИА Новости / Юлия ЗыряноваДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уходящий 2022 год был сложным и драматичным, всем здравомыслящим людям, независимо от их гражданства, необходимо сохранить трезвый рассудок и видеть реальное положение дел в мире, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье "Наши люди, наша земля, наша правда" в "Российской газете".
По словам Медведева, "сложный, грозный, драматичный" год возвестил о новой эпохе, которая уже ознаменована кардинальными переменами во всем — от расстановки глобальных "центров силы" до повседневного уклада жизни множества людей.
Неизбежная трансформация ждет и большинство международных институтов, считает Медведев. По его мнению, они изрядно одряхлели и не выполняют свои задачи, часть из них стала чисто декоративной, а какие-то только формируются.
Медведев отметил, что спустя много лет историки вынесут вневременной вердикт сегодняшним событиям, но у нынешнего поколения нет возможности дожидаться этих оценок, необходимо найти ответы на вопросы о том, куда движется изменившийся мир, чего ждать и как действовать.
"Первое, что сейчас по-настоящему нужно всем нормальным здравомыслящим людям, независимо от их гражданства, — сохранить трезвый рассудок и твердую волю. Хладнокровие и силу духа. Острое зрение и незашоренный взгляд. Видеть реальное положение дел в мире и делать выводы исключительно на основании объективных фактов. Логику собственных действий — строить таким же образом", — подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Медведев также призвал не поддаваться на ложь, которая переполнила все зарубежные каналы информации, заманчивые посулы или откровенное давление под видом защиты "истинных ценностей демократии.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
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