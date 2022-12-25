https://ria.ru/20221225/medvedev-1841259399.html

Медведев назвал 2022 год драматичным

Медведев назвал 2022 год драматичным - РИА Новости, 26.12.2022

Медведев назвал 2022 год драматичным

Уходящий 2022 год был сложным и драматичным, всем здравомыслящим людям, независимо от их гражданства, необходимо сохранить трезвый рассудок и видеть реальное... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-25T23:33

2022-12-25T23:33

2022-12-26T01:01

дмитрий медведев

россия

политика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уходящий 2022 год был сложным и драматичным, всем здравомыслящим людям, независимо от их гражданства, необходимо сохранить трезвый рассудок и видеть реальное положение дел в мире, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье "Наши люди, наша земля, наша правда" в "Российской газете". По словам Медведева, "сложный, грозный, драматичный" год возвестил о новой эпохе, которая уже ознаменована кардинальными переменами во всем — от расстановки глобальных "центров силы" до повседневного уклада жизни множества людей.Неизбежная трансформация ждет и большинство международных институтов, считает Медведев. По его мнению, они изрядно одряхлели и не выполняют свои задачи, часть из них стала чисто декоративной, а какие-то только формируются. Медведев отметил, что спустя много лет историки вынесут вневременной вердикт сегодняшним событиям, но у нынешнего поколения нет возможности дожидаться этих оценок, необходимо найти ответы на вопросы о том, куда движется изменившийся мир, чего ждать и как действовать. "Первое, что сейчас по-настоящему нужно всем нормальным здравомыслящим людям, независимо от их гражданства, — сохранить трезвый рассудок и твердую волю. Хладнокровие и силу духа. Острое зрение и незашоренный взгляд. Видеть реальное положение дел в мире и делать выводы исключительно на основании объективных фактов. Логику собственных действий — строить таким же образом", — подчеркнул зампредседателя Совбеза.Медведев также призвал не поддаваться на ложь, которая переполнила все зарубежные каналы информации, заманчивые посулы или откровенное давление под видом защиты "истинных ценностей демократии.

https://ria.ru/20221225/medvedev-1841259039.html

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Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия, политика