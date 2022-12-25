https://ria.ru/20221225/medvedev-1841259039.html

Медведев оценил "адекватный ответ" оборонной промышленности на угрозы

Медведев оценил "адекватный ответ" оборонной промышленности на угрозы - РИА Новости, 25.12.2022

Медведев оценил "адекватный ответ" оборонной промышленности на угрозы

Оборонная промышленность России дала адекватный ответ на серьезные угрозы безопасности страны, объемы производства вооружений и военной техники растут... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T23:27

2022-12-25T23:27

2022-12-25T23:27

безопасность

дмитрий медведев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f393808dd898f7ff1fb4bb0ec3b39860.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Оборонная промышленность России дала адекватный ответ на серьезные угрозы безопасности страны, объемы производства вооружений и военной техники растут непрерывно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев отметил, что разрушить российскую экономику не удалось, как и "отключить и отрезать" от мировой инфраструктуры. А уход иностранных компаний с рынка, по его словам, не обрушил, как нас пугали, потребительский сектор. Импортозамещение, как отметил зампредседателя Совбеза, идет успешно, и большинство предприятий не поменяли свои инвестиционные планы на будущий год. "В короткие сроки мы были вынуждены нарастить объемы производства современного оружия, наладить поставки всего необходимого для снабжения фронта и тыла. Иногда для этого приходилось переводить систему в режим "ручного управления", добиваясь четкого и своевременного выполнения гособоронзаказа. Сейчас уже можно сказать, что оборонная промышленность России смогла дать адекватный ответ на самые серьезные угрозы безопасности страны", - отметил Медведев в своей статье в "Российской газете". Он добавил, что все заводы работают стабильно. "Оборонные заводы работают стабильно, вооружение и продукция для нужд армии производятся и поставляются в соответствии с новыми максимально увеличенными заданиями. Объемы производства вооружений и военной техники непрерывно, день за днем растут. Мы обязаны создать и создадим мощнейший задел российского оружия на будущее" - написал зампредседателя Совбеза РФ.

https://ria.ru/20221225/nato-1841257283.html

https://ria.ru/20221225/medvedev-1841256853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, дмитрий медведев, россия