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Медведев оценил "адекватный ответ" оборонной промышленности на угрозы - РИА Новости, 25.12.2022
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Медведев оценил "адекватный ответ" оборонной промышленности на угрозы
Медведев оценил "адекватный ответ" оборонной промышленности на угрозы - РИА Новости, 25.12.2022
Медведев оценил "адекватный ответ" оборонной промышленности на угрозы
Оборонная промышленность России дала адекватный ответ на серьезные угрозы безопасности страны, объемы производства вооружений и военной техники растут... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T23:27
2022-12-25T23:27
безопасность
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Оборонная промышленность России дала адекватный ответ на серьезные угрозы безопасности страны, объемы производства вооружений и военной техники растут непрерывно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев отметил, что разрушить российскую экономику не удалось, как и "отключить и отрезать" от мировой инфраструктуры. А уход иностранных компаний с рынка, по его словам, не обрушил, как нас пугали, потребительский сектор. Импортозамещение, как отметил зампредседателя Совбеза, идет успешно, и большинство предприятий не поменяли свои инвестиционные планы на будущий год. "В короткие сроки мы были вынуждены нарастить объемы производства современного оружия, наладить поставки всего необходимого для снабжения фронта и тыла. Иногда для этого приходилось переводить систему в режим "ручного управления", добиваясь четкого и своевременного выполнения гособоронзаказа. Сейчас уже можно сказать, что оборонная промышленность России смогла дать адекватный ответ на самые серьезные угрозы безопасности страны", - отметил Медведев в своей статье в "Российской газете". Он добавил, что все заводы работают стабильно. "Оборонные заводы работают стабильно, вооружение и продукция для нужд армии производятся и поставляются в соответствии с новыми максимально увеличенными заданиями. Объемы производства вооружений и военной техники непрерывно, день за днем растут. Мы обязаны создать и создадим мощнейший задел российского оружия на будущее" - написал зампредседателя Совбеза РФ.
https://ria.ru/20221225/nato-1841257283.html
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безопасность, дмитрий медведев, россия
Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия
23:27 25.12.2022
 
Медведев оценил "адекватный ответ" оборонной промышленности на угрозы

Медведев: оборонная промышленность России дала адекватный ответ на серьезные угрозы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Оборонная промышленность России дала адекватный ответ на серьезные угрозы безопасности страны, объемы производства вооружений и военной техники растут непрерывно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев отметил, что разрушить российскую экономику не удалось, как и "отключить и отрезать" от мировой инфраструктуры. А уход иностранных компаний с рынка, по его словам, не обрушил, как нас пугали, потребительский сектор. Импортозамещение, как отметил зампредседателя Совбеза, идет успешно, и большинство предприятий не поменяли свои инвестиционные планы на будущий год.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
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"В короткие сроки мы были вынуждены нарастить объемы производства современного оружия, наладить поставки всего необходимого для снабжения фронта и тыла. Иногда для этого приходилось переводить систему в режим "ручного управления", добиваясь четкого и своевременного выполнения гособоронзаказа. Сейчас уже можно сказать, что оборонная промышленность России смогла дать адекватный ответ на самые серьезные угрозы безопасности страны", - отметил Медведев в своей статье в "Российской газете".
Он добавил, что все заводы работают стабильно.
"Оборонные заводы работают стабильно, вооружение и продукция для нужд армии производятся и поставляются в соответствии с новыми максимально увеличенными заданиями. Объемы производства вооружений и военной техники непрерывно, день за днем растут. Мы обязаны создать и создадим мощнейший задел российского оружия на будущее" - написал зампредседателя Совбеза РФ.
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