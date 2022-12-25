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Глава Минпромторга заявил, что Россия держит планку по несырьевому экспорту - РИА Новости, 25.12.2022
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Глава Минпромторга заявил, что Россия держит планку по несырьевому экспорту
Глава Минпромторга заявил, что Россия держит планку по несырьевому экспорту - РИА Новости, 25.12.2022
Глава Минпромторга заявил, что Россия держит планку по несырьевому экспорту
РФ удерживает планку по объему несырьевого неэнергетического экспорта в стоимостном выражении, по итогам 10 месяцев он снизился лишь на 1,5% по сравнению с... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T02:08
2022-12-25T02:14
экономика
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. РФ удерживает планку по объему несырьевого неэнергетического экспорта в стоимостном выражении, по итогам 10 месяцев он снизился лишь на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после итогового заседания координационного совета по промышленности. На заседании вице-премьер - глава Минпромторга отметил, что приоритетные задачи, которые сейчас решаются в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" - переориентация внешних потоков и каналов сбыта промышленной продукции на более перспективные в нынешних условиях направления, а также дальнейшее расширение внешнеторговых связей с расшивкой узких мест и созданием новых международных транспортно-логистических коридоров. "Уже сейчас очевидно, что все эти меры позволили не допустить критического падения ННЭ и перестроить нашу логистику. Нам удалось удержать планку по объему ННЭ в стоимостном выражении. Так, по итогам 10 месяцев 2022 года объем ННЭ снизился всего на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводит слова Мантурова пресс-служба правительства. Согласно ранее опубликованным данным РЭЦ, объем несырьевого экспорта из России за 10 месяцев 2021 года составил 153 миллиарда долларов (+40% к 2020 году). "Мы оперативно перестроили логистику, находим новые кооперационные связи и корректируем схемы взаиморасчетов. Во многом это удалось сделать прежде всего благодаря оперативным антикризисным мерам правительства и усилиям самих компаний. Им всесторонне помогали наши торговые представительства, РЭЦ, как единое координирующее звено и, конечно, ФТС. Сейчас мы продолжаем эту комплексную работу", - добавил он.Кроме того, по словам Мантурова, восстанавливается и приоритетный импорт, который поддерживался с помощью финансовых мер и таможенно-тарифного регулирования. "Среди финансовых мер стоит выделить льготные кредиты на приобретение приоритетной импортной продукции по линии коммерческих банков и АО Росэксимбанк. В рамках данных инструментов заключено более 1050 кредитных соглашений с импортерами на общую сумму свыше 335 миллиардов рублей. Кроме того, принято решение о продлении программы льготного кредитования импортеров на 2023 год", - добавил он.
https://ria.ru/20221115/stazhirovka-1831652710.html
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экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
02:08 25.12.2022 (обновлено: 02:14 25.12.2022)
 
Глава Минпромторга заявил, что Россия держит планку по несырьевому экспорту

Глава Минпромторга Мантуров: Россия удерживает планку по объему несырьевого экспорта

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. РФ удерживает планку по объему несырьевого неэнергетического экспорта в стоимостном выражении, по итогам 10 месяцев он снизился лишь на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после итогового заседания координационного совета по промышленности.
На заседании вице-премьер - глава Минпромторга отметил, что приоритетные задачи, которые сейчас решаются в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" - переориентация внешних потоков и каналов сбыта промышленной продукции на более перспективные в нынешних условиях направления, а также дальнейшее расширение внешнеторговых связей с расшивкой узких мест и созданием новых международных транспортно-логистических коридоров.
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"Уже сейчас очевидно, что все эти меры позволили не допустить критического падения ННЭ и перестроить нашу логистику. Нам удалось удержать планку по объему ННЭ в стоимостном выражении. Так, по итогам 10 месяцев 2022 года объем ННЭ снизился всего на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводит слова Мантурова пресс-служба правительства.
Согласно ранее опубликованным данным РЭЦ, объем несырьевого экспорта из России за 10 месяцев 2021 года составил 153 миллиарда долларов (+40% к 2020 году).
"Мы оперативно перестроили логистику, находим новые кооперационные связи и корректируем схемы взаиморасчетов. Во многом это удалось сделать прежде всего благодаря оперативным антикризисным мерам правительства и усилиям самих компаний. Им всесторонне помогали наши торговые представительства, РЭЦ, как единое координирующее звено и, конечно, ФТС. Сейчас мы продолжаем эту комплексную работу", - добавил он.
Кроме того, по словам Мантурова, восстанавливается и приоритетный импорт, который поддерживался с помощью финансовых мер и таможенно-тарифного регулирования. "Среди финансовых мер стоит выделить льготные кредиты на приобретение приоритетной импортной продукции по линии коммерческих банков и АО Росэксимбанк. В рамках данных инструментов заключено более 1050 кредитных соглашений с импортерами на общую сумму свыше 335 миллиардов рублей. Кроме того, принято решение о продлении программы льготного кредитования импортеров на 2023 год", - добавил он.
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ЭкономикаДенис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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