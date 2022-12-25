https://ria.ru/20221225/manturov-1841160817.html

Глава Минпромторга заявил, что Россия держит планку по несырьевому экспорту

Глава Минпромторга заявил, что Россия держит планку по несырьевому экспорту - РИА Новости, 25.12.2022

Глава Минпромторга заявил, что Россия держит планку по несырьевому экспорту

РФ удерживает планку по объему несырьевого неэнергетического экспорта в стоимостном выражении, по итогам 10 месяцев он снизился лишь на 1,5% по сравнению с... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T02:08

2022-12-25T02:08

2022-12-25T02:14

экономика

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. РФ удерживает планку по объему несырьевого неэнергетического экспорта в стоимостном выражении, по итогам 10 месяцев он снизился лишь на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после итогового заседания координационного совета по промышленности. На заседании вице-премьер - глава Минпромторга отметил, что приоритетные задачи, которые сейчас решаются в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" - переориентация внешних потоков и каналов сбыта промышленной продукции на более перспективные в нынешних условиях направления, а также дальнейшее расширение внешнеторговых связей с расшивкой узких мест и созданием новых международных транспортно-логистических коридоров. "Уже сейчас очевидно, что все эти меры позволили не допустить критического падения ННЭ и перестроить нашу логистику. Нам удалось удержать планку по объему ННЭ в стоимостном выражении. Так, по итогам 10 месяцев 2022 года объем ННЭ снизился всего на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводит слова Мантурова пресс-служба правительства. Согласно ранее опубликованным данным РЭЦ, объем несырьевого экспорта из России за 10 месяцев 2021 года составил 153 миллиарда долларов (+40% к 2020 году). "Мы оперативно перестроили логистику, находим новые кооперационные связи и корректируем схемы взаиморасчетов. Во многом это удалось сделать прежде всего благодаря оперативным антикризисным мерам правительства и усилиям самих компаний. Им всесторонне помогали наши торговые представительства, РЭЦ, как единое координирующее звено и, конечно, ФТС. Сейчас мы продолжаем эту комплексную работу", - добавил он.Кроме того, по словам Мантурова, восстанавливается и приоритетный импорт, который поддерживался с помощью финансовых мер и таможенно-тарифного регулирования. "Среди финансовых мер стоит выделить льготные кредиты на приобретение приоритетной импортной продукции по линии коммерческих банков и АО Росэксимбанк. В рамках данных инструментов заключено более 1050 кредитных соглашений с импортерами на общую сумму свыше 335 миллиардов рублей. Кроме того, принято решение о продлении программы льготного кредитования импортеров на 2023 год", - добавил он.

https://ria.ru/20221115/stazhirovka-1831652710.html

https://ria.ru/20221202/eksport-1835804723.html

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экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная таможенная служба (фтс россии)