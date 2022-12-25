https://ria.ru/20221225/losi-1841246262.html

Глава общества охотников под Ярославлем устроил массовый отстрел лосей

Глава общества охотников под Ярославлем устроил массовый отстрел лосей - РИА Новости, 25.12.2022

Глава общества охотников под Ярославлем устроил массовый отстрел лосей

Полиция в Ярославской области возбудила уголовное дело в отношении председателя Тутаевского районного общества охотников и рыболовов за организацию охоты на... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T20:20

2022-12-25T20:20

2022-12-25T20:52

происшествия

ярославская область

тутаев

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Полиция в Ярославской области возбудила уголовное дело в отношении председателя Тутаевского районного общества охотников и рыболовов за организацию охоты на лосей, в ходе которой из 20 животных восемь были убиты незаконно, сообщают УМВД по региону и областное правительство. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Тутаева, мужчины 1949 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота). Мужчина, используя свое служебное положение, организовал незаконный отстрел восьми лосей. Причиненный ущерб составил 640 тысяч рублей, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении УМВД по Ярославской области. По данным правительства региона, фигурант - председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов, он был ответственным за проведение коллективной охоты на лосей бригадой охотников. "Установлено, что подозреваемый выдал 12 специальных разрешений на охоту, фактически произведен отстрел 20 диких животных", - сообщает полиция. По данным УМВД, в настоящее время ведется расследование, проводятся судебно-криминалистические экспертизы. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Отмечается, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.

https://ria.ru/20220802/medvezhonok-1806629794.html

https://ria.ru/20220719/shtraf-1803387321.html

ярославская область

тутаев

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ярославская область, тутаев, россия