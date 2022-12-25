Рейтинг@Mail.ru
Глава общества охотников под Ярославлем устроил массовый отстрел лосей - РИА Новости, 25.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221225/losi-1841246262.html
Глава общества охотников под Ярославлем устроил массовый отстрел лосей
Глава общества охотников под Ярославлем устроил массовый отстрел лосей - РИА Новости, 25.12.2022
Глава общества охотников под Ярославлем устроил массовый отстрел лосей
Полиция в Ярославской области возбудила уголовное дело в отношении председателя Тутаевского районного общества охотников и рыболовов за организацию охоты на... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T20:20
2022-12-25T20:52
происшествия
ярославская область
тутаев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/37/1483103735_0:455:4368:2912_1920x0_80_0_0_bbb8e2bffff1bd318df799213918c46d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Полиция в Ярославской области возбудила уголовное дело в отношении председателя Тутаевского районного общества охотников и рыболовов за организацию охоты на лосей, в ходе которой из 20 животных восемь были убиты незаконно, сообщают УМВД по региону и областное правительство. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Тутаева, мужчины 1949 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота). Мужчина, используя свое служебное положение, организовал незаконный отстрел восьми лосей. Причиненный ущерб составил 640 тысяч рублей, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении УМВД по Ярославской области. По данным правительства региона, фигурант - председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов, он был ответственным за проведение коллективной охоты на лосей бригадой охотников. "Установлено, что подозреваемый выдал 12 специальных разрешений на охоту, фактически произведен отстрел 20 диких животных", - сообщает полиция. По данным УМВД, в настоящее время ведется расследование, проводятся судебно-криминалистические экспертизы. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Отмечается, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.
https://ria.ru/20220802/medvezhonok-1806629794.html
https://ria.ru/20220719/shtraf-1803387321.html
ярославская область
тутаев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/37/1483103735_0:0:3884:2912_1920x0_80_0_0_d2f27b9fa349599bc7313072a22cd103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, тутаев, россия
Происшествия, Ярославская область, Тутаев, Россия
20:20 25.12.2022 (обновлено: 20:52 25.12.2022)
 
Глава общества охотников под Ярославлем устроил массовый отстрел лосей

Глава общества охотников в Ярославской области устроил незаконный отстрел восьми лосей

© Fotolia / dimson95Охотник в зимнем лесу
Охотник в зимнем лесу - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Fotolia / dimson95
Охотник в зимнем лесу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Полиция в Ярославской области возбудила уголовное дело в отношении председателя Тутаевского районного общества охотников и рыболовов за организацию охоты на лосей, в ходе которой из 20 животных восемь были убиты незаконно, сообщают УМВД по региону и областное правительство.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Тутаева, мужчины 1949 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота). Мужчина, используя свое служебное положение, организовал незаконный отстрел восьми лосей. Причиненный ущерб составил 640 тысяч рублей, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении УМВД по Ярославской области.
Кадры оперативной работы и допроса подозреваемого в убийстве медвежонка в ХМАО - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 12:45
Подозреваемый в убийстве медвежонка признался в расправе над животным
По данным правительства региона, фигурант - председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов, он был ответственным за проведение коллективной охоты на лосей бригадой охотников.
"Установлено, что подозреваемый выдал 12 специальных разрешений на охоту, фактически произведен отстрел 20 диких животных", - сообщает полиция.
По данным УМВД, в настоящее время ведется расследование, проводятся судебно-криминалистические экспертизы. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Отмечается, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Денис Хахалов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 10:36
Курганского экс-депутата оштрафовали за издевательство над волком на охоте
 
ПроисшествияЯрославская областьТутаевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала