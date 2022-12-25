https://ria.ru/20221225/losi-1841246262.html
Глава общества охотников под Ярославлем устроил массовый отстрел лосей
Глава общества охотников под Ярославлем устроил массовый отстрел лосей - РИА Новости, 25.12.2022
Глава общества охотников под Ярославлем устроил массовый отстрел лосей
Полиция в Ярославской области возбудила уголовное дело в отношении председателя Тутаевского районного общества охотников и рыболовов за организацию охоты на... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T20:20
2022-12-25T20:20
2022-12-25T20:52
происшествия
ярославская область
тутаев
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Полиция в Ярославской области возбудила уголовное дело в отношении председателя Тутаевского районного общества охотников и рыболовов за организацию охоты на лосей, в ходе которой из 20 животных восемь были убиты незаконно, сообщают УМВД по региону и областное правительство. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Тутаева, мужчины 1949 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота). Мужчина, используя свое служебное положение, организовал незаконный отстрел восьми лосей. Причиненный ущерб составил 640 тысяч рублей, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении УМВД по Ярославской области. По данным правительства региона, фигурант - председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов, он был ответственным за проведение коллективной охоты на лосей бригадой охотников. "Установлено, что подозреваемый выдал 12 специальных разрешений на охоту, фактически произведен отстрел 20 диких животных", - сообщает полиция. По данным УМВД, в настоящее время ведется расследование, проводятся судебно-криминалистические экспертизы. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Отмечается, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.
https://ria.ru/20220802/medvezhonok-1806629794.html
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происшествия, ярославская область, тутаев, россия
Происшествия, Ярославская область, Тутаев, Россия
20:20 25.12.2022 (обновлено: 20:52 25.12.2022)
Глава общества охотников под Ярославлем устроил массовый отстрел лосей
Глава общества охотников в Ярославской области устроил незаконный отстрел восьми лосей
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Полиция в Ярославской области возбудила уголовное дело в отношении председателя Тутаевского районного общества охотников и рыболовов за организацию охоты на лосей, в ходе которой из 20 животных восемь были убиты незаконно, сообщают УМВД по региону и областное правительство.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Тутаева
, мужчины 1949 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ
(Незаконная охота). Мужчина, используя свое служебное положение, организовал незаконный отстрел восьми лосей. Причиненный ущерб составил 640 тысяч рублей, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении УМВД по Ярославской области.
По данным правительства региона, фигурант - председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов, он был ответственным за проведение коллективной охоты на лосей бригадой охотников.
"Установлено, что подозреваемый выдал 12 специальных разрешений на охоту, фактически произведен отстрел 20 диких животных", - сообщает полиция.
По данным УМВД, в настоящее время ведется расследование, проводятся судебно-криминалистические экспертизы. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Отмечается, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.