https://ria.ru/20221225/kupyansk-1841163113.html

Российские разведчики нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении

Российские разведчики нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.12.2022

Российские разведчики нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении

Разведчики 6-й армии Западного военного округа нанесли удар по скоплению войск Украины на оборудованных позициях, обнаруженных в лесополосе на Купянском... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T05:06

2022-12-25T05:06

2022-12-25T11:25

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

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СВАТОВО, 25 дек — РИА Новости. Разведчики 6-й армии Западного военного округа нанесли удар по скоплению войск Украины на оборудованных позициях, обнаруженных в лесополосе на Купянском направлении, передает корреспондент РИА Новости. После обнаружения с помощью дрона украинских окопов разведчик с позывным "Горелый" передал координаты расчету АГС."Вот сейчас, к примеру, полетели до окопчика, у нас есть связь с расчетом, который уже готов, сейчас мы будем… корректировать. Наш расчет АГС. Точки у нас уже найдены", - сказал разведчик. Военнослужащие сразу нанесли удар по противнику, при отходе расчета пришлось открыть огонь на поражение из стрелкового оружия. Он добавил, что проделанной работой удовлетворен. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840206769.html

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Работа разведчиков 6-й армии Западного военного округа на Купянском направлении Разведчики 6-й армии ВС РФ Западного военного округа нанесли удар по скоплению войск Украины на оборудованных позициях в лесу на Купянском направлении. 2022-12-25T05:06 true PT3M04S

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владимир путин, россия, украина, донбасс