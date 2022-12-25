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Российские разведчики нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/kupyansk-1841163113.html
Российские разведчики нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении
Российские разведчики нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.12.2022
Российские разведчики нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении
Разведчики 6-й армии Западного военного округа нанесли удар по скоплению войск Украины на оборудованных позициях, обнаруженных в лесополосе на Купянском... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T05:06
2022-12-25T11:25
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
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СВАТОВО, 25 дек — РИА Новости. Разведчики 6-й армии Западного военного округа нанесли удар по скоплению войск Украины на оборудованных позициях, обнаруженных в лесополосе на Купянском направлении, передает корреспондент РИА Новости. После обнаружения с помощью дрона украинских окопов разведчик с позывным "Горелый" передал координаты расчету АГС."Вот сейчас, к примеру, полетели до окопчика, у нас есть связь с расчетом, который уже готов, сейчас мы будем… корректировать. Наш расчет АГС. Точки у нас уже найдены", - сказал разведчик. Военнослужащие сразу нанесли удар по противнику, при отходе расчета пришлось открыть огонь на поражение из стрелкового оружия. Он добавил, что проделанной работой удовлетворен. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Работа разведчиков 6-й армии Западного военного округа на Купянском направлении
Разведчики 6-й армии ВС РФ Западного военного округа нанесли удар по скоплению войск Украины на оборудованных позициях в лесу на Купянском направлении.
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владимир путин, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс
05:06 25.12.2022 (обновлено: 11:25 25.12.2022)
 
Российские разведчики нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении

Российские разведчики нанесли удар по ВСУ на оборудованных позициях под Купянском

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СВАТОВО, 25 дек — РИА Новости. Разведчики 6-й армии Западного военного округа нанесли удар по скоплению войск Украины на оборудованных позициях, обнаруженных в лесополосе на Купянском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
После обнаружения с помощью дрона украинских окопов разведчик с позывным "Горелый" передал координаты расчету АГС.
"Вот сейчас, к примеру, полетели до окопчика, у нас есть связь с расчетом, который уже готов, сейчас мы будем… корректировать. Наш расчет АГС. Точки у нас уже найдены", - сказал разведчик.
Военнослужащие сразу нанесли удар по противнику, при отходе расчета пришлось открыть огонь на поражение из стрелкового оружия.
Он добавил, что проделанной работой удовлетворен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 12:23Специальная военная операция на Украине
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 90 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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