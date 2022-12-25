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В Кременчуге улицу Молодогвардейцев переименовали в честь Шухевича - РИА Новости, 25.12.2022
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В Кременчуге улицу Молодогвардейцев переименовали в честь Шухевича
В Кременчуге улицу Молодогвардейцев переименовали в честь Шухевича - РИА Новости, 25.12.2022
В Кременчуге улицу Молодогвардейцев переименовали в честь Шухевича
В украинском городе Кременчуг улицу Молодогвардейцев переименовали в улицу Романа Шухевича, лидера Украинской Повстанческой Армии*, сообщил кременчугский... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T17:50
2022-12-25T17:50
в мире
украина
роман шухевич
кременчуг
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В украинском городе Кременчуг улицу Молодогвардейцев переименовали в улицу Романа Шухевича, лидера Украинской Повстанческой Армии*, сообщил кременчугский городской совет. Роман Шухевич - один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. УПА* - боевое крыло Организации украинских националистов*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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в мире, украина, роман шухевич, кременчуг
В мире, Украина, Роман Шухевич, Кременчуг
17:50 25.12.2022
 
В Кременчуге улицу Молодогвардейцев переименовали в честь Шухевича

В украинском Кременчуге улицу Молодогвардейцев переименовали в честь лидера УПА Шухевича

CC BY-SA 3.0 / Rean08 / Город Кременчуг, Украина
Город Кременчуг, Украина - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
CC BY-SA 3.0 / Rean08 /
Город Кременчуг, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В украинском городе Кременчуг улицу Молодогвардейцев переименовали в улицу Романа Шухевича, лидера Украинской Повстанческой Армии*, сообщил кременчугский городской совет.
"Улицу Молодогвардейцев переименовали в честь известного украинского общественного деятеля Романа Шухевича", - говорится в сообщении на странице горсовета в соцсети.
Роман Шухевич - один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.
УПА* - боевое крыло Организации украинских националистов*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Харьковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 14:59
В Харькове переименовали драматический театр имени Пушкина
 
В миреУкраинаРоман ШухевичКременчуг
 
 
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