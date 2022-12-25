https://ria.ru/20221225/kremenchug-1841231125.html

В Кременчуге улицу Молодогвардейцев переименовали в честь Шухевича

В Кременчуге улицу Молодогвардейцев переименовали в честь Шухевича - РИА Новости, 25.12.2022

В Кременчуге улицу Молодогвардейцев переименовали в честь Шухевича

В украинском городе Кременчуг улицу Молодогвардейцев переименовали в улицу Романа Шухевича, лидера Украинской Повстанческой Армии*, сообщил кременчугский... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T17:50

2022-12-25T17:50

2022-12-25T17:50

в мире

украина

роман шухевич

кременчуг

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В украинском городе Кременчуг улицу Молодогвардейцев переименовали в улицу Романа Шухевича, лидера Украинской Повстанческой Армии*, сообщил кременчугский городской совет. Роман Шухевич - один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. УПА* - боевое крыло Организации украинских националистов*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20221224/teatr-1841080891.html

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кременчуг

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в мире, украина, роман шухевич, кременчуг