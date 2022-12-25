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Корвет "Меркурий" во время госиспытаний поразил мишень в Балтийском море - РИА Новости, 25.12.2022
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Корвет "Меркурий" во время госиспытаний поразил мишень в Балтийском море
Корвет "Меркурий" во время госиспытаний поразил мишень в Балтийском море - РИА Новости, 25.12.2022
Корвет "Меркурий" во время госиспытаний поразил мишень в Балтийском море
Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 в ходе госиспытаний в Балтийском море поразил из артиллерийских установок мишень, имитирующую корабль противника,... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T20:39
2022-12-25T20:39
безопасность
балтийское море
северная верфь
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 в ходе госиспытаний в Балтийском море поразил из артиллерийских установок мишень, имитирующую корабль противника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Балтийского флота. Отмечается, что стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением "противником" средств радиоэлектронного противодействия. Плотным артиллерийским огнем назначенная цель была поражена, подчеркнули в пресс-службе. Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был объявлен временно опасным для гражданского судоходства. "Меркурий" — российский корвет с управляемым ракетным вооружением, пятый корабль проекта 20380, построенный на Северной верфи. Он предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолётами противника. Может также поддерживать десант.
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балтийское море
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безопасность, балтийское море, северная верфь
Безопасность, Балтийское море, Северная верфь
20:39 25.12.2022
 
Корвет "Меркурий" во время госиспытаний поразил мишень в Балтийском море

Корвет "Меркурий" в ходе госиспытаний поразил артиллерией корабль условного противника

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкКорвет "Меркурий"
Корвет Меркурий - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корвет "Меркурий". Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 в ходе госиспытаний в Балтийском море поразил из артиллерийских установок мишень, имитирующую корабль противника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Балтийского флота.
"В соответствии с планом завершающего этапа государственных испытаний корвета "Меркурий" на полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, экипаж корабля успешно выполнил стрельбу артиллерийскими установками АК-190 и АК-630 по морскому щиту, имитирующему корабль условного противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением "противником" средств радиоэлектронного противодействия. Плотным артиллерийским огнем назначенная цель была поражена, подчеркнули в пресс-службе.
Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был объявлен временно опасным для гражданского судоходства.
"Меркурий" — российский корвет с управляемым ракетным вооружением, пятый корабль проекта 20380, построенный на Северной верфи. Он предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолётами противника. Может также поддерживать десант.
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БезопасностьБалтийское мореСеверная верфь
 
 
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