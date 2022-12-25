https://ria.ru/20221225/korvet-1841247930.html

Корвет "Меркурий" во время госиспытаний поразил мишень в Балтийском море

Корвет "Меркурий" во время госиспытаний поразил мишень в Балтийском море - РИА Новости, 25.12.2022

Корвет "Меркурий" во время госиспытаний поразил мишень в Балтийском море

Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 в ходе госиспытаний в Балтийском море поразил из артиллерийских установок мишень, имитирующую корабль противника,... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T20:39

2022-12-25T20:39

2022-12-25T20:39

безопасность

балтийское море

северная верфь

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 в ходе госиспытаний в Балтийском море поразил из артиллерийских установок мишень, имитирующую корабль противника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Балтийского флота. Отмечается, что стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением "противником" средств радиоэлектронного противодействия. Плотным артиллерийским огнем назначенная цель была поражена, подчеркнули в пресс-службе. Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был объявлен временно опасным для гражданского судоходства. "Меркурий" — российский корвет с управляемым ракетным вооружением, пятый корабль проекта 20380, построенный на Северной верфи. Он предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолётами противника. Может также поддерживать десант.

https://ria.ru/20221128/ispytaniya-1834771816.html

балтийское море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, балтийское море, северная верфь