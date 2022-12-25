https://ria.ru/20221225/korol-1841251288.html

Король Британии в рождественской речи затронул тему кризиса в стране

Король Британии в рождественской речи затронул тему кризиса в стране - РИА Новости, 25.12.2022

Король Британии в рождественской речи затронул тему кризиса в стране

Карл III произнес свою первую рождественскую речь в качестве короля Великобритании, отметив экономические трудности, с которыми сталкиваются британцы. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T21:36

2022-12-25T21:36

2022-12-25T21:36

в мире

карл iii

елизавета ii

филипп (король бельгии)

великобритания

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Карл III произнес свою первую рождественскую речь в качестве короля Великобритании, отметив экономические трудности, с которыми сталкиваются британцы. Король записал традиционное праздничное видеообращение к нации в часовне Святого Джорджа в Виндзорском замке, в котором почтил память своей матери королевы Елизаветы II и отца принца Филиппа, а также поблагодарил за "очень трогательные письма, открытки и сообщения", которые получили он и его жена в связи с кончиной королевы в сентябре. Трансляция рождественской речи монарха велась в YouTube-канале Букингемского дворца. Карл III отметил экономические трудности, с которыми столкнулись британцы в этом году, поддержав тех, "кто дома ищет способы оплатить свои счета и прокормить и обогреть свои семьи". Ранее члены британской королевской семьи почтили память королевы Елизаветы II во время рождественской службы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Трансляция службы по телевидению состоялась 24 декабря. На мероприятии присутствовали король Карл III, королева-консорт Камилла, принц Уэльский Уильям со своей супругой и их детьми. Всего службу посетили около 1,8 тысячи человек. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III.

https://ria.ru/20221215/britaniya-1838711354.html

https://ria.ru/20221106/krakh-1829385888.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, карл iii, елизавета ii, филипп (король бельгии), великобритания, лондон, шотландия