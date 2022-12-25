Рейтинг@Mail.ru
Король Британии в рождественской речи затронул тему кризиса в стране - РИА Новости, 25.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221225/korol-1841251288.html
Король Британии в рождественской речи затронул тему кризиса в стране
Король Британии в рождественской речи затронул тему кризиса в стране - РИА Новости, 25.12.2022
Король Британии в рождественской речи затронул тему кризиса в стране
Карл III произнес свою первую рождественскую речь в качестве короля Великобритании, отметив экономические трудности, с которыми сталкиваются британцы. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T21:36
2022-12-25T21:36
в мире
карл iii
елизавета ii
филипп (король бельгии)
великобритания
лондон
шотландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841248483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_864d3cc0aa13d2147ac21e3fe9cdbe1b.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Карл III произнес свою первую рождественскую речь в качестве короля Великобритании, отметив экономические трудности, с которыми сталкиваются британцы. Король записал традиционное праздничное видеообращение к нации в часовне Святого Джорджа в Виндзорском замке, в котором почтил память своей матери королевы Елизаветы II и отца принца Филиппа, а также поблагодарил за "очень трогательные письма, открытки и сообщения", которые получили он и его жена в связи с кончиной королевы в сентябре. Трансляция рождественской речи монарха велась в YouTube-канале Букингемского дворца. Карл III отметил экономические трудности, с которыми столкнулись британцы в этом году, поддержав тех, "кто дома ищет способы оплатить свои счета и прокормить и обогреть свои семьи". Ранее члены британской королевской семьи почтили память королевы Елизаветы II во время рождественской службы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Трансляция службы по телевидению состоялась 24 декабря. На мероприятии присутствовали король Карл III, королева-консорт Камилла, принц Уэльский Уильям со своей супругой и их детьми. Всего службу посетили около 1,8 тысячи человек. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III.
https://ria.ru/20221215/britaniya-1838711354.html
https://ria.ru/20221106/krakh-1829385888.html
великобритания
лондон
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841248483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0f766001f59a3579a31f57711ba82f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, карл iii, елизавета ii, филипп (король бельгии), великобритания, лондон, шотландия
В мире, Карл III, Елизавета II, Филипп (король Бельгии), Великобритания, Лондон, Шотландия
21:36 25.12.2022
 
Король Британии в рождественской речи затронул тему кризиса в стране

Король Британии Карл III в первой рождественской речи отметил трудности в экономике страны

© AFP 2022 / Paul EllisСемья смотрит рождественское обращение короля Великобритании Карла III
Семья смотрит рождественское обращение короля Великобритании Карла III - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / Paul Ellis
Семья смотрит рождественское обращение короля Великобритании Карла III
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Карл III произнес свою первую рождественскую речь в качестве короля Великобритании, отметив экономические трудности, с которыми сталкиваются британцы.
Король записал традиционное праздничное видеообращение к нации в часовне Святого Джорджа в Виндзорском замке, в котором почтил память своей матери королевы Елизаветы II и отца принца Филиппа, а также поблагодарил за "очень трогательные письма, открытки и сообщения", которые получили он и его жена в связи с кончиной королевы в сентябре. Трансляция рождественской речи монарха велась в YouTube-канале Букингемского дворца.
Мужчина идет по улице в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 08:00
Британия превратилась в остров невезения
Карл III отметил экономические трудности, с которыми столкнулись британцы в этом году, поддержав тех, "кто дома ищет способы оплатить свои счета и прокормить и обогреть свои семьи".
Ранее члены британской королевской семьи почтили память королевы Елизаветы II во время рождественской службы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Трансляция службы по телевидению состоялась 24 декабря. На мероприятии присутствовали король Карл III, королева-консорт Камилла, принц Уэльский Уильям со своей супругой и их детьми. Всего службу посетили около 1,8 тысячи человек.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III.
Банк Англии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 08:00
Британская экономика балансирует на грани краха
 
В миреКарл IIIЕлизавета IIФилипп (король Бельгии)ВеликобританияЛондонШотландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала