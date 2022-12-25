Король Британии в рождественской речи затронул тему кризиса в стране
Король Британии Карл III в первой рождественской речи отметил трудности в экономике страны
Семья смотрит рождественское обращение короля Великобритании Карла III
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Карл III произнес свою первую рождественскую речь в качестве короля Великобритании, отметив экономические трудности, с которыми сталкиваются британцы.
Король записал традиционное праздничное видеообращение к нации в часовне Святого Джорджа в Виндзорском замке, в котором почтил память своей матери королевы Елизаветы II и отца принца Филиппа, а также поблагодарил за "очень трогательные письма, открытки и сообщения", которые получили он и его жена в связи с кончиной королевы в сентябре. Трансляция рождественской речи монарха велась в YouTube-канале Букингемского дворца.
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Карл III отметил экономические трудности, с которыми столкнулись британцы в этом году, поддержав тех, "кто дома ищет способы оплатить свои счета и прокормить и обогреть свои семьи".
Ранее члены британской королевской семьи почтили память королевы Елизаветы II во время рождественской службы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Трансляция службы по телевидению состоялась 24 декабря. На мероприятии присутствовали король Карл III, королева-консорт Камилла, принц Уэльский Уильям со своей супругой и их детьми. Всего службу посетили около 1,8 тысячи человек.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III.
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