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Кишинев взял курс на опасную конфронтацию с Тирасполем, считает эксперт - РИА Новости, 25.12.2022
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Кишинев взял курс на опасную конфронтацию с Тирасполем, считает эксперт
Кишинев взял курс на опасную конфронтацию с Тирасполем, считает эксперт - РИА Новости, 25.12.2022
Кишинев взял курс на опасную конфронтацию с Тирасполем, считает эксперт
Последние шаги властей Молдавии явно свидетельствуют о курсе на опасную конфронтацию с непризнанным Приднестровьем, что чревато возможной дестабилизацией в... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T16:02
2022-12-25T16:02
майя санду
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
в мире
анатолий шалару
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ТИРАСПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Последние шаги властей Молдавии явно свидетельствуют о курсе на опасную конфронтацию с непризнанным Приднестровьем, что чревато возможной дестабилизацией в регионе, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. Ранее юридическая комиссия парламента Молдавии одобрила проект поправок к Уголовному кодексу, где появляется наказание за "сепаратизм" и "заговор против Молдовы". По статье "сепаратизм" предполагается наказание от 2 до 7 лет лишения свободы. За подстрекательство к сепаратизму штраф до 1500 евро, а для должностных лиц до 7 лет тюрьмы. Получается, каждый приднестровец и почти каждый гагауз может попасть под новую статью. "Майя Санду (президент Молдавии) и Олег Серебрян (молдавский вице-премьер по реинтеграции) намекают, что у Кишинева есть какие-то планы в отношении Приднестровья. Иногда они говорят, что это планы мирного дипломатического урегулирования, иногда добавляют, что готовы будут к их реализации "после победы Украины". Однако риторика некоторых не столь высоких лиц в молдавском политикуме в последние дни заставляет предполагать, что в Кишиневе больше не хотят ждать изменения международной ситуации", - сказал Шорников. Он напомнил, что скандально известные молдавские политики - депутат-парашютист Оазу Нантой и экс-военный министр-ветеринар Анатол Шалару – выступили с крайне агрессивными выпадами против Гагаузии и Приднестровья. По сути, они призвали к упразднению Гагаузской автономии и к прекращению диалога с Тирасполем. И все это происходит на фоне ужесточения Уголовного кодекса поправками про "сепаратизм" и про "заговор против Молдовы". "Следует подчеркнуть, что действия молдавских властей – это не какая-то попытка усилить свои переговорные позиции в диалоге с Тирасполем, это скатывание к прямой конфронтации, угроза дестабилизации всего региона", - сказал приднестровский эксперт. "Молдова, конечно, совершенно не готова к вооруженной эскалации, молдаване воевать не хотят и требуют от своих властей соблюдения нейтралитета, который закреплен в Конституции. Но, кажется, часть молдавских элит решила, что в условиях ослабления российского влияния в регионе они могут пользоваться вседозволенностью. В случае обострения ситуации в Гагаузии или любом другом регионе Молдовы они могут призвать на помощь румын, а в случае обострения с Приднестровьем – обратиться за помощью к Киеву. Безнаказанность – это опасная иллюзия. Режим Санду крайне непопулярен и нестабилен. Напряжение в обществе сейчас достигло максимума и любое непродуманное действие может привести к непредсказуемым, даже для западных кураторов Молдовы, результатам", - подчеркнул Шорников.
https://ria.ru/20221223/moldaviya-1840915820.html
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молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
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майя санду, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, в мире, анатолий шалару
Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, В мире, Анатолий Шалару
16:02 25.12.2022
 
Кишинев взял курс на опасную конфронтацию с Тирасполем, считает эксперт

Эксперт Шорников: молдавские власти взяли курс на опасную конфронтацию с Приднестровьем

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкКишинев, Молдавия
Кишинев, Молдавия - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Кишинев, Молдавия. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Последние шаги властей Молдавии явно свидетельствуют о курсе на опасную конфронтацию с непризнанным Приднестровьем, что чревато возможной дестабилизацией в регионе, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
Ранее юридическая комиссия парламента Молдавии одобрила проект поправок к Уголовному кодексу, где появляется наказание за "сепаратизм" и "заговор против Молдовы". По статье "сепаратизм" предполагается наказание от 2 до 7 лет лишения свободы. За подстрекательство к сепаратизму штраф до 1500 евро, а для должностных лиц до 7 лет тюрьмы. Получается, каждый приднестровец и почти каждый гагауз может попасть под новую статью.
Сотрудники полиции и участники акции протеста работников телеканалов в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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"Майя Санду (президент Молдавии) и Олег Серебрян (молдавский вице-премьер по реинтеграции) намекают, что у Кишинева есть какие-то планы в отношении Приднестровья. Иногда они говорят, что это планы мирного дипломатического урегулирования, иногда добавляют, что готовы будут к их реализации "после победы Украины". Однако риторика некоторых не столь высоких лиц в молдавском политикуме в последние дни заставляет предполагать, что в Кишиневе больше не хотят ждать изменения международной ситуации", - сказал Шорников. Он напомнил, что скандально известные молдавские политики - депутат-парашютист Оазу Нантой и экс-военный министр-ветеринар Анатол Шалару – выступили с крайне агрессивными выпадами против Гагаузии и Приднестровья. По сути, они призвали к упразднению Гагаузской автономии и к прекращению диалога с Тирасполем. И все это происходит на фоне ужесточения Уголовного кодекса поправками про "сепаратизм" и про "заговор против Молдовы".
"Действующая в Молдове власть приучила нас, что она никогда не включает заднюю. Поправки в Уголовный кодекс уже приняты в первом чтении и наверняка в самом ближайшем будущем вступят в силу. Если это произойдет, переговорный процесс, скорее всего, будет сорван. Ведь ни один приднестровский чиновник не сможет чувствовать себя в безопасности будучи на территории Молдовы. Вести переговоры в условиях, когда тебя могут в любой момент арестовать, никто не станет", - отметил собеседник агентства.
"Следует подчеркнуть, что действия молдавских властей – это не какая-то попытка усилить свои переговорные позиции в диалоге с Тирасполем, это скатывание к прямой конфронтации, угроза дестабилизации всего региона", - сказал приднестровский эксперт.
"Молдова, конечно, совершенно не готова к вооруженной эскалации, молдаване воевать не хотят и требуют от своих властей соблюдения нейтралитета, который закреплен в Конституции. Но, кажется, часть молдавских элит решила, что в условиях ослабления российского влияния в регионе они могут пользоваться вседозволенностью. В случае обострения ситуации в Гагаузии или любом другом регионе Молдовы они могут призвать на помощь румын, а в случае обострения с Приднестровьем – обратиться за помощью к Киеву. Безнаказанность – это опасная иллюзия. Режим Санду крайне непопулярен и нестабилен. Напряжение в обществе сейчас достигло максимума и любое непродуманное действие может привести к непредсказуемым, даже для западных кураторов Молдовы, результатам", - подчеркнул Шорников.
Здание Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
01:09
В Кишиневе заявили об упадке в диалоге с Приднестровьем
 
Майя СандуМолдавияКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаВ миреАнатолий Шалару
 
 
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