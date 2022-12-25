Рейтинг@Mail.ru
"Коммунисты России" предложили сократить новогодние праздники - РИА Новости, 25.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221225/kommunisty-1841165214.html
"Коммунисты России" предложили сократить новогодние праздники
"Коммунисты России" предложили сократить новогодние праздники - РИА Новости, 25.12.2022
"Коммунисты России" предложили сократить новогодние праздники
"Коммунисты России" направили обращение в Государственную думу с просьбой сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T07:10
2022-12-25T07:15
россия
коммунисты россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797489082_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_faee8130b92580536fba06dc55f0169e.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. "Коммунисты России" направили обращение в Государственную думу с просьбой сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. "Надо сокращать новогодние праздники обязательно, потому что страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности… Я думаю, что 31-е число надо сделать выходным, 7 января – это святой для православных день… Первое число – понятно: люди после 31 декабря, ну и второе – для того, чтобы полностью привести себя в порядок", - заявил Малинкович. Он также отметил, что 8 января нужно оставить выходным днем, чтобы люди смогли "прийти в форму" после Рождества. "Но это только на период спецоперации. Когда спецоперация закончится, конечно, надо возвращать каникулы, а пока не надо", - добавил он. Соответствующее обращение, по словам политика, направлено в Государственную думу РФ. Малинкович предложил на время спецоперации сократить и обычные выходные, но только для мужчин. "Пока идет спецоперация, я считаю, надо и на шестидневку перейти. Ну, мужчинам, по крайней мере. Женщинам, наверное, не надо – они все-таки мамы, и им выглядеть надо хорошо", - добавил он.
https://ria.ru/20220827/nedelya-1812481472.html
https://realty.ria.ru/20220214/dolgi-1772637487.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797489082_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_69cb53985e34049d64d9c0fe000d0bfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, коммунисты россии
Россия, Коммунисты России
07:10 25.12.2022 (обновлено: 07:15 25.12.2022)
 
"Коммунисты России" предложили сократить новогодние праздники

"Коммунисты России" предложили сократить новогодние праздники на время спецоперации

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСъезд партии "Коммунисты России"
Съезд партии Коммунисты России - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Съезд партии "Коммунисты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. "Коммунисты России" направили обращение в Государственную думу с просьбой сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
"Надо сокращать новогодние праздники обязательно, потому что страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности… Я думаю, что 31-е число надо сделать выходным, 7 января – это святой для православных день… Первое число – понятно: люди после 31 декабря, ну и второе – для того, чтобы полностью привести себя в порядок", - заявил Малинкович.
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 09:36
"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели
Он также отметил, что 8 января нужно оставить выходным днем, чтобы люди смогли "прийти в форму" после Рождества.
"Но это только на период спецоперации. Когда спецоперация закончится, конечно, надо возвращать каникулы, а пока не надо", - добавил он.
Соответствующее обращение, по словам политика, направлено в Государственную думу РФ.
Малинкович предложил на время спецоперации сократить и обычные выходные, но только для мужчин.
"Пока идет спецоперация, я считаю, надо и на шестидневку перейти. Ну, мужчинам, по крайней мере. Женщинам, наверное, не надо – они все-таки мамы, и им выглядеть надо хорошо", - добавил он.
Лидер партии Максим Сурайкин на съезде партии Коммунисты России. 24 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 09:10
"Коммунисты России" предлагают списать долги ЖКХ россиянам с низким доходом
 
РоссияКоммунисты России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала