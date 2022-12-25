https://ria.ru/20221225/kommunisty-1841165214.html

"Коммунисты России" предложили сократить новогодние праздники

"Коммунисты России" предложили сократить новогодние праздники - РИА Новости, 25.12.2022

"Коммунисты России" предложили сократить новогодние праздники

"Коммунисты России" направили обращение в Государственную думу с просьбой сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T07:10

2022-12-25T07:10

2022-12-25T07:15

россия

коммунисты россии

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. "Коммунисты России" направили обращение в Государственную думу с просьбой сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. "Надо сокращать новогодние праздники обязательно, потому что страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности… Я думаю, что 31-е число надо сделать выходным, 7 января – это святой для православных день… Первое число – понятно: люди после 31 декабря, ну и второе – для того, чтобы полностью привести себя в порядок", - заявил Малинкович. Он также отметил, что 8 января нужно оставить выходным днем, чтобы люди смогли "прийти в форму" после Рождества. "Но это только на период спецоперации. Когда спецоперация закончится, конечно, надо возвращать каникулы, а пока не надо", - добавил он. Соответствующее обращение, по словам политика, направлено в Государственную думу РФ. Малинкович предложил на время спецоперации сократить и обычные выходные, но только для мужчин. "Пока идет спецоперация, я считаю, надо и на шестидневку перейти. Ну, мужчинам, по крайней мере. Женщинам, наверное, не надо – они все-таки мамы, и им выглядеть надо хорошо", - добавил он.

https://ria.ru/20220827/nedelya-1812481472.html

https://realty.ria.ru/20220214/dolgi-1772637487.html

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россия, коммунисты россии