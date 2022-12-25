16:38 25.12.2022 (обновлено: 17:09 25.12.2022)
В Иране резко ответили на призывы Киева ударить по оружейным заводам страны
Журналист Реза Аббаси: Украина погрузится в доиндустриальную эпоху в случае удара по Ирану
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украина отправится в доиндустриальную эпоху, если будет угрожать национальной безопасности Ирана, заявил журналист из Исламской республики Реза Аббаси.
"Малейшее действие, которое поставит под угрозу безопасность иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху. Это не угроза, это предупреждение", — написал журналист в Twitter.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране "из-за сотрудничества Москвы и Тегерана".
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал заявления украинских властей о передаче беспилотников России необоснованными. Дипломат подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта.
Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. И Тегеран, и Москва эти утверждения категорически отвергают. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ для давления на Тегеран. А по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации на Украине используется российская техника — "с российскими наименованиями".
Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, российские войска применяют на Украине БПЛА отечественного производства "Ланцет" и "Куб". Настоящее название разработок — "Изделие-51" и "Изделие-52".