https://ria.ru/20221225/iran-1841221858.html

В Иране резко ответили на призывы Киева ударить по оружейным заводам страны

В Иране резко ответили на призывы Киева ударить по оружейным заводам страны - РИА Новости, 25.12.2022

В Иране резко ответили на призывы Киева ударить по оружейным заводам страны

Украина отправится в доиндустриальную эпоху, если будет угрожать национальной безопасности Ирана, заявил журналист из Исламской республики Реза Аббаси. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T16:38

2022-12-25T16:38

2022-12-25T17:09

политика

михаил подоляк

иран

украина

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украина отправится в доиндустриальную эпоху, если будет угрожать национальной безопасности Ирана, заявил журналист из Исламской республики Реза Аббаси.Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране "из-за сотрудничества Москвы и Тегерана".Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал заявления украинских властей о передаче беспилотников России необоснованными. Дипломат подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта. Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. И Тегеран, и Москва эти утверждения категорически отвергают. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ для давления на Тегеран. А по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации на Украине используется российская техника — "с российскими наименованиями".Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, российские войска применяют на Украине БПЛА отечественного производства "Ланцет" и "Куб". Настоящее название разработок — "Изделие-51" и "Изделие-52".

https://ria.ru/20221225/bespilotnik-1841202402.html

https://ria.ru/20221108/ukraina-1830043150.html

иран

украина

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, михаил подоляк, иран, украина