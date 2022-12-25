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Биография Валерии Гущиной - РИА Новости, 25.12.2022
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Биография Валерии Гущиной
Биография Валерии Гущиной - РИА Новости, 25.12.2022
Биография Валерии Гущиной
Директор Гильдии актеров кино России Валерия Александровна Гущина родилась 25 декабря 1947 года в Кременчуге Полтавской области Украинской ССР (ныне Украина). РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T01:42
2022-12-25T01:42
справки
гильдия актеров кино россии
россия
московский государственный институт культуры
влксм
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Директор Гильдии актеров кино России Валерия Александровна Гущина родилась 25 декабря 1947 года в Кременчуге Полтавской области Украинской ССР (ныне Украина).В 1972 году окончила Хабаровский институт культуры, в 1975 году – аспирантуру Московского государственного института культуры. Кандидат философских наук.В 1965-1968 годах – инструктор отдела молодежи обкома ВЛКСМ Южно-Сахалинска.В 1968-1988 годах – преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана факультета культурно-просветительской работы Хабаровского института культуры. Была руководителем Всероссийского общества "Знание".С 1988 года работает в Гильдии актеров кино России. С 1995 года возглавляет ее в качестве директора.С 1989 года является генеральным директором Международного фестиваля актеров кино "Созвездие", а также фестиваля телевизионного кино "Сполохи".Являлась вице-президентом международного фестиваля трех Гильдий актеров (России, Украины и Белоруссии), который с 1997 по 2010 год ежегодно проходил в Бердянске на Украине.Валерия Гущина также создала сценическую версию телевизионных программ Леонида Филатова "Чтобы помнили", программу "Великие имена".Гущина – инициатор создания премии Гильдии актеров кино России "За выдающийся вклад в профессию", а также премии "Доброе сердце" актерам, создавшим благотворительные фонды.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, гильдия актеров кино россии, россия, московский государственный институт культуры, влксм
Справки, Гильдия актеров кино России, Россия, Московский государственный институт культуры, ВЛКСМ
01:42 25.12.2022
 

Биография Валерии Гущиной

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкДиректор Гильдии актеров кино России Валерия Александровна Гущина
Директор Гильдии актеров кино России Валерия Александровна Гущина - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Директор Гильдии актеров кино России Валерия Александровна Гущина родилась 25 декабря 1947 года в Кременчуге Полтавской области Украинской ССР (ныне Украина).
В 1972 году окончила Хабаровский институт культуры, в 1975 году – аспирантуру Московского государственного института культуры. Кандидат философских наук.
В 1965-1968 годах – инструктор отдела молодежи обкома ВЛКСМ Южно-Сахалинска.
В 1968-1988 годах – преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана факультета культурно-просветительской работы Хабаровского института культуры.
Была руководителем Всероссийского общества "Знание".
С 1988 года работает в Гильдии актеров кино России. С 1995 года возглавляет ее в качестве директора.
С 1989 года является генеральным директором Международного фестиваля актеров кино "Созвездие", а также фестиваля телевизионного кино "Сполохи".
Являлась вице-президентом международного фестиваля трех Гильдий актеров (России, Украины и Белоруссии), который с 1997 по 2010 год ежегодно проходил в Бердянске на Украине.
Валерия Гущина также создала сценическую версию телевизионных программ Леонида Филатова "Чтобы помнили", программу "Великие имена".
Гущина – инициатор создания премии Гильдии актеров кино России "За выдающийся вклад в профессию", а также премии "Доброе сердце" актерам, создавшим благотворительные фонды.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиГильдия актеров кино РоссииРоссияМосковский государственный институт культурыВЛКСМ
 
 
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