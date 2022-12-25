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Биография Валерии Гущиной
Биография Валерии Гущиной - РИА Новости, 25.12.2022
Биография Валерии Гущиной
Директор Гильдии актеров кино России Валерия Александровна Гущина родилась 25 декабря 1947 года в Кременчуге Полтавской области Украинской ССР (ныне Украина). РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T01:42
2022-12-25T01:42
2022-12-25T01:42
справки
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россия
московский государственный институт культуры
влксм
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Директор Гильдии актеров кино России Валерия Александровна Гущина родилась 25 декабря 1947 года в Кременчуге Полтавской области Украинской ССР (ныне Украина).В 1972 году окончила Хабаровский институт культуры, в 1975 году – аспирантуру Московского государственного института культуры. Кандидат философских наук.В 1965-1968 годах – инструктор отдела молодежи обкома ВЛКСМ Южно-Сахалинска.В 1968-1988 годах – преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана факультета культурно-просветительской работы Хабаровского института культуры. Была руководителем Всероссийского общества "Знание".С 1988 года работает в Гильдии актеров кино России. С 1995 года возглавляет ее в качестве директора.С 1989 года является генеральным директором Международного фестиваля актеров кино "Созвездие", а также фестиваля телевизионного кино "Сполохи".Являлась вице-президентом международного фестиваля трех Гильдий актеров (России, Украины и Белоруссии), который с 1997 по 2010 год ежегодно проходил в Бердянске на Украине.Валерия Гущина также создала сценическую версию телевизионных программ Леонида Филатова "Чтобы помнили", программу "Великие имена".Гущина – инициатор создания премии Гильдии актеров кино России "За выдающийся вклад в профессию", а также премии "Доброе сердце" актерам, создавшим благотворительные фонды.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, гильдия актеров кино россии, россия, московский государственный институт культуры, влксм
Справки, Гильдия актеров кино России, Россия, Московский государственный институт культуры, ВЛКСМ
Директор Гильдии актеров кино России Валерия Александровна Гущина родилась 25 декабря 1947 года в Кременчуге Полтавской области Украинской ССР (ныне Украина).
В 1972 году окончила Хабаровский институт культуры, в 1975 году – аспирантуру Московского государственного института культуры. Кандидат философских наук.
В 1965-1968 годах – инструктор отдела молодежи обкома ВЛКСМ Южно-Сахалинска.
В 1968-1988 годах
– преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана факультета культурно-просветительской работы Хабаровского института культуры.
Была руководителем Всероссийского общества "Знание".
С 1988 года
работает в Гильдии актеров кино России. С 1995 года возглавляет ее в качестве директора.
С 1989 года
является генеральным директором Международного фестиваля актеров кино "Созвездие", а также фестиваля телевизионного кино "Сполохи".
Являлась вице-президентом международного фестиваля трех Гильдий актеров (России, Украины и Белоруссии), который с 1997 по 2010 год ежегодно проходил в Бердянске на Украине.
Валерия Гущина также создала сценическую версию телевизионных программ Леонида Филатова "Чтобы помнили", программу "Великие имена".
Гущина – инициатор создания премии Гильдии актеров кино России "За выдающийся вклад в профессию", а также премии "Доброе сердце" актерам, создавшим благотворительные фонды.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников