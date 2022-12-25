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В Кремле назвали обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск абсурдной - РИА Новости, 25.12.2022
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В Кремле назвали обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск абсурдной
В Кремле назвали обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск абсурдной - РИА Новости, 25.12.2022
В Кремле назвали обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск абсурдной
В Кремле назвали абсурдной обеспокоенность Германии визитом президента России Владимира Путина в Минск, заявив, что двусторонние контакты осуществляются во имя... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T12:59
2022-12-25T13:02
владимир путин
павел зарубин
германия
минск
россия
дмитрий песков
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек - РИА Новости. В Кремле назвали абсурдной обеспокоенность Германии визитом президента России Владимира Путина в Минск, заявив, что двусторонние контакты осуществляются во имя взаимной выгоды, а не против кого-либо. "Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить... Они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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владимир путин, павел зарубин, германия, минск, россия, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Павел Зарубин, Германия, Минск, Россия, Дмитрий Песков, В мире
12:59 25.12.2022 (обновлено: 13:02 25.12.2022)
 
В Кремле назвали обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск абсурдной

Песков назвал обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск абсурдной

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек - РИА Новости. В Кремле назвали абсурдной обеспокоенность Германии визитом президента России Владимира Путина в Минск, заявив, что двусторонние контакты осуществляются во имя взаимной выгоды, а не против кого-либо.
"Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить... Они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Плавучая установка для хранения и регазификации во время открытия терминала СПГ в Германии - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
01:37
Германия оказалась в западне из-за отказа от российского газа
 
Владимир ПутинПавел ЗарубинГерманияМинскРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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