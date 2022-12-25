https://ria.ru/20221225/germaniya-1841199392.html

В Кремле назвали обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск абсурдной

В Кремле назвали обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск абсурдной - РИА Новости, 25.12.2022

В Кремле назвали обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск абсурдной

В Кремле назвали абсурдной обеспокоенность Германии визитом президента России Владимира Путина в Минск, заявив, что двусторонние контакты осуществляются во имя... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T12:59

2022-12-25T12:59

2022-12-25T13:02

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германия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек - РИА Новости. В Кремле назвали абсурдной обеспокоенность Германии визитом президента России Владимира Путина в Минск, заявив, что двусторонние контакты осуществляются во имя взаимной выгоды, а не против кого-либо. "Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить... Они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20221225/germaniya-1841159426.html

германия

минск

россия

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Варвара Скокшина

владимир путин, павел зарубин, германия, минск, россия, дмитрий песков, в мире