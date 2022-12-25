https://ria.ru/20221225/germaniya-1841159426.html

Германия оказалась в западне из-за отказа от российского газа

Германия оказалась в западне из-за отказа от российского газа - РИА Новости, 25.12.2022

Германия оказалась в западне из-за отказа от российского газа

Германия, стремящаяся заместить поставки российских энергоресурсов, рискует оказаться во власти Катара, что показывают "угрозы" эмирата из-за коррупционного... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T01:37

2022-12-25T01:37

2022-12-25T04:02

в мире

катар

германия

европа

европарламент

евросоюз

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Германия, стремящаяся заместить поставки российских энергоресурсов, рискует оказаться во власти Катара, что показывают "угрозы" эмирата из-за коррупционного скандала в Европарламенте, пишет немецкая газета Die Welt.Как отмечает издание, энергетический кризис придал новую силу странам Персидского залива, включая Катар, который является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ). По этой причине в нынешнем году европейские политики много раз ездили в регион, чтобы заключить контракты на поставки ресурсов.Однако Европа, стремящаяся снизить долю России в поставках энергоресурсов, теперь, похоже, попадает "из огня да в полымя", констатирует Die Welt. После начала расследования коррупционного дела в отношении бывшей замглавы Европейского парламента (ЕП) Евы Кайли, связываемого с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре, ЕП попытался запретить на время следствие доступ туда катарских лоббистов. После этого эмират "в неприятной манере" показал, что осознает, какой властью обладает. Так, катарский дипломат назвал попытку приостановить сотрудничество Дохи с в Европарламентом "дискриминационной" и предупредил, что такой шаг может оказать "негативное" влияние на отношения и поставки газа."Таким образом, маленький эмират откровенно угрожает Европе перекрыть газовый кран", - утверждает Die Welt.Как напоминает издание, немецкие компании только недавно подписали контракты с Катаром на поставку двух миллионов тонн СПГ с 2026 года, поэтому следует опасаться, что "правительство Германии дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления или решения, которые могут разозлить шейхов".В начале декабря полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европарламент, из-за расследования подозрений в коррупции. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента Еву Кайли и ее партнера. Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте.Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного катарского дипломата, действия ЕС в связи с коррупционным скандалом вокруг Европарламента могут "негативно повлиять" на сотрудничество в области глобальной энергетической безопасности между Брюсселем и Дохой. При этом министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявлял, что следует разделять вопросы о подозрениях в коррупции в Европарламенте, где может быть замешан Катар, и о покупке газа в этой стране.

https://ria.ru/20221220/krizis-1840008332.html

https://ria.ru/20221223/ekonomika-1840648329.html

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в мире, катар, германия, европа, европарламент, евросоюз