https://ria.ru/20221225/frattini-1841158914.html

СМИ: умер председатель Госсовета Италии Франко Фраттини

СМИ: умер председатель Госсовета Италии Франко Фраттини - РИА Новости, 25.12.2022

СМИ: умер председатель Госсовета Италии Франко Фраттини

Председатель Государственного совета и бывший глава МИД Италии Франко Фраттини скончался в Риме в возрасте 65 лет, сообщает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T01:15

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сильвио берлускони

италия

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РИМ, 25 дек - РИА Новости. Председатель Государственного совета и бывший глава МИД Италии Франко Фраттини скончался в Риме в возрасте 65 лет, сообщает газета Corriere della Sera. Юрист по образованию, Фраттини возглавлял МИД с ноября 2002 по ноябрь 2004 и с мая 2008 по ноябрь 2011 года в правительствах под руководством Сильвио Берлускони. Также он был министром по вопросам государственного управления и зампредседателя Еврокомиссии. С января нынешнего года Фраттини занимал должность главы Государственного совета Италии. Как сообщает газета il Messaggero, Фраттини страдал от онкологического заболевания и скончался в римской больнице Gemelli ("Джемелли").

https://ria.ru/20220215/frattini-1772753965.html

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сильвио берлускони, италия, рим, еврокомиссия, в мире