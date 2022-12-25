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СМИ: умер председатель Госсовета Италии Франко Фраттини - РИА Новости, 25.12.2022
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СМИ: умер председатель Госсовета Италии Франко Фраттини
СМИ: умер председатель Госсовета Италии Франко Фраттини - РИА Новости, 25.12.2022
СМИ: умер председатель Госсовета Италии Франко Фраттини
Председатель Государственного совета и бывший глава МИД Италии Франко Фраттини скончался в Риме в возрасте 65 лет, сообщает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T01:15
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сильвио берлускони
италия
рим
еврокомиссия
в мире
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РИМ, 25 дек - РИА Новости. Председатель Государственного совета и бывший глава МИД Италии Франко Фраттини скончался в Риме в возрасте 65 лет, сообщает газета Corriere della Sera. Юрист по образованию, Фраттини возглавлял МИД с ноября 2002 по ноябрь 2004 и с мая 2008 по ноябрь 2011 года в правительствах под руководством Сильвио Берлускони. Также он был министром по вопросам государственного управления и зампредседателя Еврокомиссии. С января нынешнего года Фраттини занимал должность главы Государственного совета Италии. Как сообщает газета il Messaggero, Фраттини страдал от онкологического заболевания и скончался в римской больнице Gemelli ("Джемелли").
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сильвио берлускони, италия, рим, еврокомиссия, в мире
Сильвио Берлускони, Италия, Рим, Еврокомиссия, В мире
01:15 25.12.2022
 
СМИ: умер председатель Госсовета Италии Франко Фраттини

Corriere della Sera: умер председатель Госсовета Италии и экс-глава МИД Франко Фраттини

© Фото : SIOIГлава госсовета Италии Франко Фраттини
Глава госсовета Италии Франко Фраттини - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Фото : SIOI
Глава госсовета Италии Франко Фраттини. Архивное фото
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РИМ, 25 дек - РИА Новости. Председатель Государственного совета и бывший глава МИД Италии Франко Фраттини скончался в Риме в возрасте 65 лет, сообщает газета Corriere della Sera.
Юрист по образованию, Фраттини возглавлял МИД с ноября 2002 по ноябрь 2004 и с мая 2008 по ноябрь 2011 года в правительствах под руководством Сильвио Берлускони. Также он был министром по вопросам государственного управления и зампредседателя Еврокомиссии.
С января нынешнего года Фраттини занимал должность главы Государственного совета Италии.
Как сообщает газета il Messaggero, Фраттини страдал от онкологического заболевания и скончался в римской больнице Gemelli ("Джемелли").
Глава госсовета Италии Франко Фраттини - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 10:00
Франко Фраттини: мы не можем себе позволить новую холодную войну
 
Сильвио БерлускониИталияРимЕврокомиссияВ мире
 
 
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