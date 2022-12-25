https://ria.ru/20221225/ekskursiya-1841180742.html
"Ночные волки" проведут экскурсию по байк-центру для детей из Донбасса
"Ночные волки" проведут экскурсию по байк-центру для детей из Донбасса - РИА Новости, 25.12.2022
"Ночные волки" проведут экскурсию по байк-центру для детей из Донбасса
Московский байк-центр мотоклуба "Ночные волки" проведет экскурсию и покажет эпизод новогоднего представления для группы детей из Донбасса 25 декабря. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T10:33
2022-12-25T10:33
2022-12-25T10:33
александр "хирург" залдастанов
юлия чичерина
донбасс
ночные волки (байкерский клуб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780883424_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_1d5072744fafb202658e3d60e83a3d9a.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Московский байк-центр мотоклуба "Ночные волки" проведет экскурсию и покажет эпизод новогоднего представления для группы детей из Донбасса 25 декабря. "У нас показ эпизода сказки. Это не полностью спектакль, а экскурсионная программа, чаепитие и показ определенного эпизода – это будет открытая репетиция для детей Донбасса. Начало мероприятия в 17.00", – рассказали РИА Новости в пресс-службе. Сами елки, включающие мотоциклетное шоу и каскадерские трюки, начнутся 4 января 2023 года и будут идти до 18 января. "В этом году на нашей новогодней сказке впервые будет исполнена песня Юлии Чичериной "Ангел Херсонеса" на стихи Александра Андреевича Проханова" – написал глава клуба байкер Александр "Хирург" Залдастанов в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20221214/kadety-1838581100.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780883424_13:0:2285:1704_1920x0_80_0_0_c751536ab3f9a3b8085bc1ebaf2a6192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр "хирург" залдастанов, юлия чичерина, донбасс, ночные волки (байкерский клуб)
Александр "Хирург" Залдастанов, Юлия Чичерина, Донбасс, Ночные волки (байкерский клуб)
"Ночные волки" проведут экскурсию по байк-центру для детей из Донбасса
"Ночные волки" проведут экскурсию по байк-центру для детей из Донбасса 25 декабря