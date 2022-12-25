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"Ночные волки" проведут экскурсию по байк-центру для детей из Донбасса - РИА Новости, 25.12.2022
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"Ночные волки" проведут экскурсию по байк-центру для детей из Донбасса
"Ночные волки" проведут экскурсию по байк-центру для детей из Донбасса - РИА Новости, 25.12.2022
"Ночные волки" проведут экскурсию по байк-центру для детей из Донбасса
Московский байк-центр мотоклуба "Ночные волки" проведет экскурсию и покажет эпизод новогоднего представления для группы детей из Донбасса 25 декабря. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T10:33
2022-12-25T10:33
александр "хирург" залдастанов
юлия чичерина
донбасс
ночные волки (байкерский клуб)
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Московский байк-центр мотоклуба "Ночные волки" проведет экскурсию и покажет эпизод новогоднего представления для группы детей из Донбасса 25 декабря. "У нас показ эпизода сказки. Это не полностью спектакль, а экскурсионная программа, чаепитие и показ определенного эпизода – это будет открытая репетиция для детей Донбасса. Начало мероприятия в 17.00", – рассказали РИА Новости в пресс-службе. Сами елки, включающие мотоциклетное шоу и каскадерские трюки, начнутся 4 января 2023 года и будут идти до 18 января. "В этом году на нашей новогодней сказке впервые будет исполнена песня Юлии Чичериной "Ангел Херсонеса" на стихи Александра Андреевича Проханова" – написал глава клуба байкер Александр "Хирург" Залдастанов в своем телеграм-канале.
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александр "хирург" залдастанов, юлия чичерина, донбасс, ночные волки (байкерский клуб)
Александр "Хирург" Залдастанов, Юлия Чичерина, Донбасс, Ночные волки (байкерский клуб)
10:33 25.12.2022
 
"Ночные волки" проведут экскурсию по байк-центру для детей из Донбасса

"Ночные волки" проведут экскурсию по байк-центру для детей из Донбасса 25 декабря

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУчастники мотопробега
Участники мотопробега - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники мотопробега. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Московский байк-центр мотоклуба "Ночные волки" проведет экскурсию и покажет эпизод новогоднего представления для группы детей из Донбасса 25 декабря.
"У нас показ эпизода сказки. Это не полностью спектакль, а экскурсионная программа, чаепитие и показ определенного эпизода – это будет открытая репетиция для детей Донбасса. Начало мероприятия в 17.00", – рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Сами елки, включающие мотоциклетное шоу и каскадерские трюки, начнутся 4 января 2023 года и будут идти до 18 января.
"В этом году на нашей новогодней сказке впервые будет исполнена песня Юлии Чичериной "Ангел Херсонеса" на стихи Александра Андреевича Проханова" – написал глава клуба байкер Александр "Хирург" Залдастанов в своем телеграм-канале.
Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 17:07Культура
Дети из Донбасса приняли участие в московском Кадетском бале
 
Александр "Хирург" ЗалдастановЮлия ЧичеринаДонбассНочные волки (байкерский клуб)
 
 
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