https://ria.ru/20221225/ekskursiya-1841180742.html

"Ночные волки" проведут экскурсию по байк-центру для детей из Донбасса

"Ночные волки" проведут экскурсию по байк-центру для детей из Донбасса - РИА Новости, 25.12.2022

"Ночные волки" проведут экскурсию по байк-центру для детей из Донбасса

Московский байк-центр мотоклуба "Ночные волки" проведет экскурсию и покажет эпизод новогоднего представления для группы детей из Донбасса 25 декабря. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T10:33

2022-12-25T10:33

2022-12-25T10:33

александр "хирург" залдастанов

юлия чичерина

донбасс

ночные волки (байкерский клуб)

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Московский байк-центр мотоклуба "Ночные волки" проведет экскурсию и покажет эпизод новогоднего представления для группы детей из Донбасса 25 декабря. "У нас показ эпизода сказки. Это не полностью спектакль, а экскурсионная программа, чаепитие и показ определенного эпизода – это будет открытая репетиция для детей Донбасса. Начало мероприятия в 17.00", – рассказали РИА Новости в пресс-службе. Сами елки, включающие мотоциклетное шоу и каскадерские трюки, начнутся 4 января 2023 года и будут идти до 18 января. "В этом году на нашей новогодней сказке впервые будет исполнена песня Юлии Чичериной "Ангел Херсонеса" на стихи Александра Андреевича Проханова" – написал глава клуба байкер Александр "Хирург" Залдастанов в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20221214/kadety-1838581100.html

донбасс

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Влада Копылова

александр "хирург" залдастанов, юлия чичерина, донбасс, ночные волки (байкерский клуб)