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Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество и газ из-за холодов - РИА Новости, 25.12.2022
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Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество и газ из-за холодов
Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество и газ из-за холодов - РИА Новости, 25.12.2022
Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество и газ из-за холодов
Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество, газ и тепло из-за холодов, следует из заявления местной энергетической компании Con Edison. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T19:33
2022-12-25T20:41
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ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество, газ и тепло из-за холодов, следует из заявления местной энергетической компании Con Edison.Компания просит экономить ресурсы 1,1 миллиона потребителей газа и 3,5 миллиона потребителей электроэнергии и паровых отопительных систем на Манхэттене, в центральной части Нью-Йорка.
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нью-йорк (город), сша, в мире
Нью-Йорк (город), США, В мире
19:33 25.12.2022 (обновлено: 20:41 25.12.2022)
 
Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество и газ из-за холодов

Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество и газ из-за усилившихся холодов

© AP Photo / Jeffrey T. BarnesПоследствия снегопада в Нью-Йорке
Последствия снегопада в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Jeffrey T. Barnes
Последствия снегопада в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество, газ и тепло из-за холодов, следует из заявления местной энергетической компании Con Edison.

"Мы призываем потребителей экономить энергию из-за холодной погоды и возросшей нагрузки на трубопроводы, доставляющие природный газ в регионе городской агломерации Нью-Йорка", — сообщается на сайте организации.

Компания просит экономить ресурсы 1,1 миллиона потребителей газа и 3,5 миллиона потребителей электроэнергии и паровых отопительных систем на Манхэттене, в центральной части Нью-Йорка.
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