https://ria.ru/20221225/ekonomiya-1841241837.html
Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество и газ из-за холодов
Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество и газ из-за холодов - РИА Новости, 25.12.2022
Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество и газ из-за холодов
Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество, газ и тепло из-за холодов, следует из заявления местной энергетической компании Con Edison. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T19:33
2022-12-25T19:33
2022-12-25T20:41
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ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество, газ и тепло из-за холодов, следует из заявления местной энергетической компании Con Edison.Компания просит экономить ресурсы 1,1 миллиона потребителей газа и 3,5 миллиона потребителей электроэнергии и паровых отопительных систем на Манхэттене, в центральной части Нью-Йорка.
https://ria.ru/20221224/shtorm-1841155432.html
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нью-йорк (город), сша, в мире
Нью-Йорк (город), США, В мире
19:33 25.12.2022 (обновлено: 20:41 25.12.2022)
Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество и газ из-за холодов
Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество и газ из-за усилившихся холодов