https://ria.ru/20221225/ekonomiya-1841241837.html

Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество и газ из-за холодов

Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество и газ из-за холодов - РИА Новости, 25.12.2022

Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество и газ из-за холодов

Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество, газ и тепло из-за холодов, следует из заявления местной энергетической компании Con Edison. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T19:33

2022-12-25T19:33

2022-12-25T20:41

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ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество, газ и тепло из-за холодов, следует из заявления местной энергетической компании Con Edison.Компания просит экономить ресурсы 1,1 миллиона потребителей газа и 3,5 миллиона потребителей электроэнергии и паровых отопительных систем на Манхэттене, в центральной части Нью-Йорка.

https://ria.ru/20221224/shtorm-1841155432.html

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нью-йорк (город), сша, в мире