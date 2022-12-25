https://ria.ru/20221225/delo-1841170642.html
СК возбудил дело из-за возгорания в ночном клубе во Владивостоке
СК возбудил дело из-за возгорания в ночном клубе во Владивостоке - РИА Новости, 25.12.2022
СК возбудил дело из-за возгорания в ночном клубе во Владивостоке
Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T09:08
2022-12-25T09:08
2022-12-25T09:08
происшествия
владивосток
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В соцсетях разошлось видео, снятое, по данным авторов, в ночном клуб "Юник" на улице Светланской во Владивостоке . На нем видно, как горит потолок заведения, сотрудники потушили возгорание огнетушителями. В соцсетях сообщили, что возгорание началось около 2.00 воскресенья и что всех посетителей отправили на улицу через один вход, людям приходилось ждать своей очереди, находясь в задымленном помещении. "Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе "Юник" на улице Светланской во Владивостоке по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, возгорание началось ночью 25 декабря, всех посетителей отправили на улицу. Пожар был локализован, никто не пострадал. Ранее прокуратура сообщала, что поставила на контроль установление обстоятельств пожара. Отмечалось, что сотрудники МЧС для тушения не привлекались, информация о пожаре в уполномоченные органы не поступала.
https://ria.ru/20221225/bashkiriya-1841159300.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_650:256:3040:2048_1920x0_80_0_0_90e1c23a0de0570999f4a20f2a2d8581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело из-за возгорания в ночном клубе во Владивостоке
СК возбудил дело из-за возгорания в ночном клубе во Владивостоке, пострадавших нет
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю
.
В соцсетях разошлось видео, снятое, по данным авторов, в ночном клуб "Юник" на улице Светланской во Владивостоке . На нем видно, как горит потолок заведения, сотрудники потушили возгорание огнетушителями. В соцсетях сообщили, что возгорание началось около 2.00 воскресенья и что всех посетителей отправили на улицу через один вход, людям приходилось ждать своей очереди, находясь в задымленном помещении.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе "Юник" на улице Светланской во Владивостоке по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, возгорание началось ночью 25 декабря, всех посетителей отправили на улицу. Пожар был локализован, никто не пострадал.
Ранее прокуратура сообщала, что поставила на контроль установление обстоятельств пожара. Отмечалось, что сотрудники МЧС
для тушения не привлекались, информация о пожаре в уполномоченные органы не поступала.