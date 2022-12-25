https://ria.ru/20221225/covid-19-1841187418.html
В Москве за сутки госпитализировали 120 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 120 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 120 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1475 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T11:13
2022-12-25T11:13
2022-12-25T11:13
распространение коронавируса
москва
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1475 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1475, госпитализированы 120 человек, выздоровели 1027 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1622 новых случая заражения.С начала пандемии в Москве было выявлено 3 292 066 случаев коронавируса, выздоровели 3 096 518 человек, умерли 47 385 человек.
https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840734057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 120 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1475 случаев COVID-19