https://ria.ru/20221225/covid-19-1841187418.html

В Москве за сутки госпитализировали 120 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 120 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 120 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 1475 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T11:13

2022-12-25T11:13

2022-12-25T11:13

распространение коронавируса

москва

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1475 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1475, госпитализированы 120 человек, выздоровели 1027 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1622 новых случая заражения.С начала пандемии в Москве было выявлено 3 292 066 случаев коронавируса, выздоровели 3 096 518 человек, умерли 47 385 человек.

https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840734057.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19