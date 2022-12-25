https://ria.ru/20221225/chibis-1841360980.html

Чибис: в 2022-м нам удалось сохранить экономику и добиться важных решений

Чибис: в 2022-м нам удалось сохранить экономику и добиться важных решений - РИА Новости, 26.12.2022

Чибис: в 2022-м нам удалось сохранить экономику и добиться важных решений

Властям Мурманской области в уходящем году удалось добиться принятия важных решений для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые обеспечат развитие РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-25T12:38

2022-12-25T12:38

2022-12-26T12:52

мурманская область

мурманская область

татьяна голикова

кольский залив

арктика

ржд

андрей чибис

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841353182_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_c89aa0f770bbbb5a840bc6b44d2ad69a.jpg

Властям Мурманской области в уходящем году удалось добиться принятия важных решений для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые обеспечат развитие арктического региона на десятки лет вперед. О том, как в 2022 году удалось сохранить экономику, привлечь дополнительное финансирование, о новых мерах поддержки северян и о том, что позволяет оставаться в тонусе и находить порой неочевидные решения, в интервью РИА Новости рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.- Андрей Владимирович, экономика региона столкнулась с существенными изменениями внешних условий: это и трансформация логистических цепочек, и ужесточение кредитно-денежной политики. Какие решения помогли справиться с новыми вызовами?- Даже на фоне того, что год для всех оказался непростым, я уверенно говорю о том, что нам удалось не провалить экономику, не сорвать ни один проект. Более того, нам удалось добиться важных для нас новых решений, которые сыграют важную роль в продолжении развития региона.Что касается общих цифр, по итогу года рост валового регионального продукта сложился на уровне 100,6%, индекс промышленного производства у нас немного превышает 100%, экспорт увеличился в полтора раза. Не буду скрывать, мы прогнозировали значительное падение, но этого не произошло. У нас подросла перевалка грузов в портах, хотя и здесь были вопросы.Мы видели риски сокращения производства и людей по отдельным предприятиям. Всего этого удалось избежать. Кроме того, по итогу года мы видим, что эффективно сработали меры поддержки для малого и среднего бизнеса - фиксируем рост числа занятых и числа субъектов МСП. В этом смысле мы год завершаем достойно.Одно из главных достижений в плане инфраструктурных проектов, критически важных для дальнейшего развития – это то, что нам удалось добиться и решения, и финансирования для стратегического проекта мурманского транспортного узла. Мы долго за это бились, убеждали на разных уровнях, доказывали важность проекта. Нас поддержали и президент, и правительство.Этот проект обеспечит грузооборот к 2030 году в размере порядка 80 миллионов тонн – практически в два раза больше нынешних показателей, что даст рывок в развитии отрасли и региона, даст новые рабочие места, а значит, и благополучие людей. Напомню, что цель проекта - создание круглогодичного глубоководного морского хаба - центра по переработке нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор "Север – Юг" и "Запад – Восток".Проектом предусмотрено строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры на берегу Кольского залива, в том числе строительство на западном берегу терминалов по перевалке угля, нефти и нефтепродуктов, развитие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство ветки Выходной - Лавна, 10 железнодорожных станций и парков, реконструкцию путевого развития четырех станций, железнодорожных подходов.Сейчас мы констатируем факт, что есть и деньги, и распоряжение правительства, в ближайшее время будет заключен контракт с единственным поставщиком – РЖД, который построит железную дорогу на западный берег.Параллельно в рамках инфраструктурного проекта мы прокладываем по дну Кольского залива водопровод. Он обеспечит водой новые проекты, которые строятся на западном берегу, а также это решит проблему снабжения населенных пунктов, часть которых находятся в черте Мурманска, часть – в Кольском районе.Кроме того нам удалось добиться федерального финансирования в четыре миллиарда рублей на обеспечение электроэнергией. Так что западный берег Кольского залива у нас, можно сказать, обеспечивается инфраструктурой "под ключ", и это даст точку роста.Второй важный проект – это разработка литиевых месторождений. На территории региона находятся Колмозерское и Полмостундровское месторождения – крупнейшие и наиболее перспективные российские запасы литиевых руд.Еще одно важное стратегическое решение – тема газификации, она сдвинулась в режим практической работы. Мы отработали тему трассировки, размещения газораспределительных станций.Я назвал лишь несколько стратегических проектов, по которым в этом году были приняты важные решения. Нам удалось добиться их, несмотря на то, что мы, как и вся страна, параллельно занимались вопросами мобилизации, дополнительного обеспечения участников спецоперации, поддержкой экономики и многими другими вопросами. Мы исполняем нацпроекты, инвестируем в стройки, капремонты, благоустройство, образование и здравоохранение. Приводим в порядок города и поселки.- Судя по прогнозам, следующий год обещает быть не менее сложным. Готов ли регион к новым вызовам, какие ожидания вы связываете с 2023-м годом?- Я скажу так: мы вступаем в следующий год со сдержанным оптимизмом, на мой взгляд, это будет год вызовов. Мы сдержанно и аккуратно подошли к бюджету, но заложили все, что было нужно, в том числе предусмотрели средства на продолжение реализации уже начатых программ. С точки зрения экономики все те проекты, которые мы запланировали, о которых договорились – идут по плану.В следующем году начнется строительство железной дороги по транспортному узлу, достраивается порт "Лавна". Стартуют работы по литиевым проектам. Компания "Норебо" строит терминал "Ударник", идет работа по портовым мощностям. Мы озвучивали наши планы на заседании правительства – на сегодняшний день в портфеле Мурманской области 265 проектов с инвестициями в 1,1 триллиона рублей на ближайшие 10 лет.Что касается блока вопросов, связанных с качеством жизни, здесь мы поставили для себя несколько ключевых целей: привести в порядок все объекты, связанные с первичным звеном здравоохранения - деньги на эти задачи мы заложили. Кроме того, одна из ключевых тем - жилищное строительство, мы получили федеральную поддержку и обращаем на эту сферу огромное внимание. Продолжим расселение аварийного жилья. Начинаем строительство двух новых школ и начнем возводить новый корпус школы в Печенге, строить ФОК с бассейном в Североморске и ДК в Алакуртти.- В период частичной мобилизации вы возглавили комиссию и отрабатывали все вопросы на месте. Насколько сложным был этот период, как быстро удалось отрегулировать работу системы?- Ни для кого не секрет, что система работы военкоматов требует радикальных изменений. Прошедшая мобилизация оказалась очень непростой, она требовала принятия быстрых и эффективных решений в ежедневном режиме с точки зрения организации процесса, обеспечения всем необходимым. И это при том, что мы плотно работали в этом плане с военными, с нашим Северным флотом - с февраля. Мы дополнительно отправляли на передовую все, что требуется нашим бойцам, и продолжаем это делать. Однако в период мобилизации с учетом дополнительных потребностей было непросто.Я провожал лично почти всех призванных в рамках частичной мобилизации. Стараясь избегать ненужного официоза, парадных и громких фраз, я пытался понять настроение наших ребят. Потом я встречался с мобилизованными на всех полигонах, где северяне проходят боевое слаживание.Могу сказать, что в большинстве своем ребята очень адекватные, они с пониманием относятся к тому, что происходит, к тому, что требуют от них время и обстоятельства. Мы прекрасно понимаем, что у каждого из них были свои планы – семья, работа.... И все же большинство отнеслись с пониманием, они ответственно подошли к боевой подготовке, потому что знают, что это связано с их безопасностью.И то решение, которое принято президентом по выплатам в 195 тысяч рублей ежемесячно, дало дополнительную мотивацию. Но и до этого большинство откликнулось с готовностью – "надо значит надо", многие были настроены по-хорошему по-боевому. Хотя они давно не служили, привыкли к гражданской жизни.Мы со своей стороны со всеми задачами справились, нам удалось обеспечить мобилизованных всем необходимым и даже отправить что-то дополнительно. Мы запустили центр поддержки семей мобилизованных, где они получают всю необходимую помощь – им помогают в решении огромного спектра вопросов – от устройства детей в кружки до бытовых проблем. Помимо этого, семьи собираются в едином волонтерском центре – я получаю информацию по нескольким каналам и источникам. Детей из семей мобилизованных и участников СВО приглашаем на губернаторские елки.Мы стараемся делать все, что необходимо: помогаем тем, кто на фронте и поддерживаем их семьи здесь. И огромная благодарность северянам, они люди с широкой душой, помогают и также поддерживают чем могут.На региональном уровне принят целый набор мер поддержки – это и налоговые послабления, и бесплатное питание для детей участников СВО в школах, и компенсация платы за детский сад, и многое другое. На мой взгляд, этих мер пока достаточно, мы не видим необходимости в дополнительных. Единственное – сейчас мы прорабатываем вопрос об организации летнего отдыха для детей из семей мобилизованных и участников СВО.- Последнее в этом году заседание Госсовета касалось вопросов молодежной политики. Какие инициативы предложила Мурманская область, как они были восприняты?- При подготовке Госсовета у нас прошел большой семинар-совещание, на котором мы обсуждали и опыт, в том числе, Мурманской области, и предложения разных регионов. Среди ключевых вопросов, которые в итоге вошли в основную повестку и были поддержаны вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, - это тема льготной ипотеки для молодых ребят, а также тема распространения полярок на тех, кто только трудоустраивается на Крайнем Севере.У нас опыт есть с 2020 года, когда мы внедрили такую практику в рамках своей бюджетной системы. Сейчас мы видим эффект этой меры и считаем правильным в целом распространять ее на другие отрасли, федеральные структуры и гражданский сектор.Эта мера предполагает, что выпускникам учебных заведений, которые решают приехать работать на Крайний Север, не нужно зарабатывать полярные надбавки в течение пяти лет, а это сразу - другая зарплата, что является серьезным стимулом для переезда на север.Мы видим: к нам потянулись молодые ребята, что позволило избежать критического дефицита в образовании - в значительной степени благодаря высоким зарплатам. Как и в советские времена, приезжают к нам из разных регионов, в том числе из теплых, и чувствуют себя комфортно. Я общался с работниками таких сфер, как культура, здравоохранение, образование. Они рассказывают, что получают здесь зарплату заметно выше, чем у себя дома, довольны условиями жизни, работы. Более того, они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам, буквально заманивая их к нам на север.Так что вопрос о полярках для молодых был вынесен на Госсовет и уже дано поручение президента. То же касается спецпрограммы по жилью, которая предполагает льготную ипотеку. Правительство должно проработать эти предложения.Еще одна важная вещь – увеличение финансирования программы "Регион для молодых", в рамках которой будут финансироваться молодежные пространства. Правда, мы этим уже занимаемся за свой счет - это проект "Сопки" и "Сопки Спорт", а также реализуем проекты в школьных пространствах – у нас это "Arctic schools", теперь на подобные программы будет предусмотрено федеральное финансирование.В целом могу сказать, что испытал гордость за то, что многие инициативы, которые обсуждались при подготовке к Госсовету, у нас уже реализуются, так что нам есть чем поделиться с другими территориями и транслировать свой опыт.- В этом году вы возглавили рабочую группу Госсовета по транспортно-логистическому и социально-экономическому развитию Арктики. Чем она будет заниматься, какие цели перед ней стоят?- Группа важная, ее цель – объединить усилия северных территорий для того, чтобы добиваться дополнительных преференций с точки зрения регионального развития. Это вопросы, связанные с обустройством населенных пунктов, распространением льготных механизмов подобных тем, что действуют Дальнем Востоке, – на Арктическую зону. Вопросы, связанные со специальными режимами, с распределением доходов от тех проектов, которые мы реализуем на территории Арктической зоны.Задача работы группы – объединение позиций субъектов, чтобы они трансформировались в решения на федеральном уровне, чтобы регионы динамично развивались. В части экономики уже принят целый набор решений, а в части социальной это должно давать дополнительные возможности для улучшения качества жизни людей в Арктике.У всех северных регионов своя специфика, но есть и схожие проблемы и запросы. Мы не конкуренты друг другу, нам необходимо объединяться и биться за общие решения. Мы ищем лучшие практики – это подстегивает все команды: у нас одна страна, одна Арктика, мы вместе добиваемся развития.В начале 2023 года мы уже планируем провести первое совещание рабочей группы, есть вопросы, которые мы готовы вынести на повестку.- Насколько сложно возглавлять регион в условиях, когда ситуация подчас стремительно меняется и порой требует принятия нестандартных решений?- Сложно, но интересно. На внутреннее состояние очень серьезно влияют эмоции людей, для меня по-человечески важно получать реакцию от жителей, для которых мы работаем и в конечном итоге добиваемся конкретных решений. И когда ты не просто сам оцениваешь результат проделанной работы, но и слышишь, что об этом говорят северяне – появляется драйв, желание сделать еще лучше, это дорогого стоит.Да и сами успехи, победы в любых сферах тоже заряжают энтузиазмом, появляется азарт. Бывает, что-то не получается – и ты расцениваешь это как вызов, это подстегивает, заставляет двигаться дальше. Поэтому работа губернатором в условиях, когда нужно быть постоянно в тонусе и активном поиске порой неочевидных решений, добавляет драйва и не дает расслабиться.

https://ria.ru/20220616/murmansk-1795935588.html

https://ria.ru/20221130/investitsii-1835380309.html

https://ria.ru/20221206/zato-1836726200.html

https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828044883.html

https://ria.ru/20221010/rossiya-1822680235.html

https://ria.ru/20221214/murmansk-1838616198.html

https://ria.ru/20221226/murmansk-1840803405.html

https://ria.ru/20221208/arktika-1837329535.html

https://ria.ru/20221208/murmansk-1837336543.html

мурманская область

кольский залив

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурманская область, татьяна голикова, кольский залив, арктика, ржд, андрей чибис, интервью