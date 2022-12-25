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Активисты в ФРГ попытались сорвать рождественское богослужение - РИА Новости, 25.12.2022
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Активисты в ФРГ попытались сорвать рождественское богослужение
Активисты в ФРГ попытались сорвать рождественское богослужение - РИА Новости, 25.12.2022
Активисты в ФРГ попытались сорвать рождественское богослужение
Активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) безуспешно пытались помешать церковной службе в Штутгарте, сообщила пресс-служба полиции. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:49
2022-12-25T16:39
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БЕРЛИН, 25 дек — РИА Новости. Активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) безуспешно пытались помешать церковной службе в Штутгарте, сообщила пресс-служба полиции. Поэтому службу записали накануне и транслировали вместо прямого эфира.Позднее восемь экоактивистов собрались перед закрытой церковью в канун Рождества, после чего сотрудники прихода вызвали полицию. Прибывшие правоохранители выписали нарушителям запрет на нахождение вблизи храма.Ранее активисты движения "Последнее поколение" отпилили верхушку главной рождественской ели Берлина, установленной у Бранденбургских ворот.
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штутгарт, берлин (город), в мире
Штутгарт, Берлин (город), В мире
14:49 25.12.2022 (обновлено: 16:39 25.12.2022)
 
Активисты в ФРГ попытались сорвать рождественское богослужение

Активисты в Германии попытались сорвать рождественское богослужение в Штутгарте

© AP Photo / dpa/Robert MichaelПолицейские в Германии
Полицейские в Германии - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / dpa/Robert Michael
Полицейские в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 дек — РИА Новости. Активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) безуспешно пытались помешать церковной службе в Штутгарте, сообщила пресс-служба полиции.

"На субботу днем, в церкви Воскресения Христова в Мерингене (район города Штутгарт. — Прим. ред.) была запланирована протестантская семейная служба, которая должна была транслироваться в прямом эфире на телеканале ARD. По наводке стало известно, что группа "Восстание последнего поколения" хотела сорвать трансляцию", — говорится в сообщении Главного управления полиции в Штутгарте.

Поэтому службу записали накануне и транслировали вместо прямого эфира.
Позднее восемь экоактивистов собрались перед закрытой церковью в канун Рождества, после чего сотрудники прихода вызвали полицию. Прибывшие правоохранители выписали нарушителям запрет на нахождение вблизи храма.
Ранее активисты движения "Последнее поколение" отпилили верхушку главной рождественской ели Берлина, установленной у Бранденбургских ворот.
Полиция Британии. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
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