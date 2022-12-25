Активисты в ФРГ попытались сорвать рождественское богослужение

"На субботу днем, в церкви Воскресения Христова в Мерингене (район города Штутгарт. — Прим. ред.) была запланирована протестантская семейная служба, которая должна была транслироваться в прямом эфире на телеканале ARD. По наводке стало известно, что группа "Восстание последнего поколения" хотела сорвать трансляцию", — говорится в сообщении Главного управления полиции в Штутгарте.