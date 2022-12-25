https://ria.ru/20221225/bezhentsy-1841163631.html

Британцы захотели отобрать свои дома у украинцев на Рождество

Британцы захотели отобрать свои дома у украинцев на Рождество - РИА Новости, 25.12.2022

Британцы захотели отобрать свои дома у украинцев на Рождество

Жители Британии, принимающие у себя беженцев с Украины, подвергаются серьезному стрессу из-за экономического кризиса, при этом некоторые из них в праздники... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T05:27

2022-12-25T05:27

2022-12-25T16:15

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Жители Британии, принимающие у себя беженцев с Украины, подвергаются серьезному стрессу из-за экономического кризиса, при этом некоторые из них в праздники хотят "вернуть" свои дома, пишет таблоид The Daily Mail.Как рассказала Кейт Дэниелс из Ассоциации семейной терапии, которая оказывает поддержку принимающим беженцев британцам, некоторые "спонсоры" в отчаянии от того, что произойдет на Рождество и Новый год. "Они хотят вернуть свои дома, и это достаточно справедливо", — заметила она.По словам собеседницы издания, многие принявшие у себя украинцев испытывают "вину и стыд даже за одно лишь чувство раздражения", при этом зачастую они просто говорят беженцам: "мой дом — твой дом", после чего возникают "всевозможные трудности"."Одна женщина почувствовала себя чужой в собственном доме, потому что в какой-то момент она спустилась вниз, а все сидели на кухне и разговаривали по телефонам, и она ушла в свою комнату и подумала: "Это мой дом, почему я это делаю?" — отметила Дэниелс.О проблемах сообщил и специалист благотворительного Центра трудовых прав Адис Сехич. "Все обеспокоены ростом стоимости жизни. Необязательно сильно сердиться или разочаровываться из-за того, что люди не хотят принимать у себя другие семьи, когда они едва могут содержать свою собственную", — отметил он.В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам с Украины, за что им выплачивались компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказывается на улице — по информации газеты The Guardian, в следующем году их число может достичь как минимум 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20221205/bezhentsy-1836526255.html

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