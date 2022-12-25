https://ria.ru/20221225/bayden-1841164283.html

Британцев вывела из себя "высокомерная" угроза Байдена

Британцев вывела из себя "высокомерная" угроза Байдена - РИА Новости, 25.12.2022

Британцев вывела из себя "высокомерная" угроза Байдена

Читатели газеты The Telegraph отреагировали на сообщение о том, что президент США Джо Байден отменит визит в Великобританию, если Лондон и Брюссель не достигнут РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T06:27

2022-12-25T06:27

2022-12-25T16:07

в мире

джо байден

энтони блинкен

великобритания

сша

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph отреагировали на сообщение о том, что президент США Джо Байден отменит визит в Великобританию, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по Североирландскому протоколу.Издание сообщило со ссылкой на информированные источники, что Байден надеется посетить Британию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 25-й годовщины Соглашения Страстной пятницы, подписанного в апреле 1998 года. При этом американский лидер, который "яростно гордится своим ирландским происхождением", оказывает давление на Великобританию и ЕС с целью достижения соглашения по протоколу, в случае провала переговоров вместо Байдена в Британию поедет госсекретарь Энтони Блинкен.Статья The Telegraph вызвала активную реакцию читателей в комментариях."Это прекрасно, мистер Байден. Вы делаете это потому, что, вопреки общим ожиданиям, мы больше не получаем приказов от ЕС и мы, конечно же, не собираемся позволять правительству США корректировать нашу политику", — заявила пользователь Susan Lundie."Колоссальное высокомерие США в целом и это жалкое подобие президента в частности поразительны", — указал testator rusticus."США должны держать свой нос подальше", — подчеркнул Bob Wright."США должны заниматься своими делами. Байдену нужно помнить, кто его друзья в мире", — согласился Peter Walton."Он — белый Обама. Считает Великобританию американской колонией", — выразил мнение G J White."Вперед, Брэндон (оскорбительная кричалка, используемая критиками Байдена. — Прим. ред.)", — написал Mark Edwards."Я подозреваю, что президент Байден не понял бы, находится он в Ирландии или (американском штате. — Прим. ред.) Айдахо", — добавил alun crockford.Британское правительство 13 июня представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий изменение положений Североирландского протокола. Это вызвало недовольство ЕС, и Еврокомиссия начала процедуру разбирательства с Великобританией за нарушение страной договоренностей, достигнутых в рамках Brexit.

https://ria.ru/20221203/bayden-1836116027.html

https://ria.ru/20221130/britaniya-1835348809.html

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в мире, джо байден, энтони блинкен, великобритания, сша, евросоюз, еврокомиссия