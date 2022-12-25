https://ria.ru/20221225/armeniya-1841187278.html
Исследователи выяснили, как в Армении относятся к притоку в страну россиян
Исследователи выяснили, как в Армении относятся к притоку в страну россиян - РИА Новости, 25.12.2022
Исследователи выяснили, как в Армении относятся к притоку в страну россиян
Свыше 75% опрошенных жителей Армении заявили, что позитивно относятся к притоку в страну россиян, следует из результатов исследования, проведенного компанией... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T11:12
2022-12-25T11:12
2022-12-25T11:12
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ЕРЕВАН, 25 дек – РИА Новости. Свыше 75% опрошенных жителей Армении заявили, что позитивно относятся к притоку в страну россиян, следует из результатов исследования, проведенного компанией MPG – армянского представительства Gallup International Association. На вопрос: "В связи с последними событиями из России в Армению прибывает большое количество людей для временного проживания и работы. Как вы относитесь к этому обстоятельству?" - 40,1% ответили, что "полностью положительно", а еще 35,5% - что "скорее положительно". "Скорее отрицательно" относятся 10,5%, "вообще отрицательно" - 11,7%, а еще 2,1% затруднились ответить. Кроме того, согласно размещенным на сайте компании результатам опроса, 79,9% опрошенных считают, что так или иначе, переезд людей и релокация бизнеса окажут положительное влияние на экономику Армении, 16,1% полагают, что положительного влияния скорее или однозначно не будет. Затруднились ответить 4%. Помимо этого, 68,2% так или иначе ждут глобальных изменений мирового порядка в результате событий на Украине. Телефонный опрос был проведен 5-10 декабря 2022 года. В нем приняли участие 1100 жителей Армении. Статистическая погрешность составила 3%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия
Исследователи выяснили, как в Армении относятся к притоку в страну россиян
MPG: более 75 процентов жителей Армении позитивно относятся к притоку в страну россиян
ЕРЕВАН, 25 дек – РИА Новости. Свыше 75% опрошенных жителей Армении заявили, что позитивно относятся к притоку в страну россиян, следует из результатов исследования, проведенного компанией MPG – армянского представительства Gallup International Association.
На вопрос: "В связи с последними событиями из России
в Армению прибывает большое количество людей для временного проживания и работы. Как вы относитесь к этому обстоятельству?" - 40,1% ответили, что "полностью положительно", а еще 35,5% - что "скорее положительно". "Скорее отрицательно" относятся 10,5%, "вообще отрицательно" - 11,7%, а еще 2,1% затруднились ответить.
Кроме того, согласно размещенным на сайте компании результатам опроса, 79,9% опрошенных считают, что так или иначе, переезд людей и релокация бизнеса окажут положительное влияние на экономику Армении, 16,1% полагают, что положительного влияния скорее или однозначно не будет. Затруднились ответить 4%.
Помимо этого, 68,2% так или иначе ждут глобальных изменений мирового порядка в результате событий на Украине
.
Телефонный опрос был проведен 5-10 декабря 2022 года. В нем приняли участие 1100 жителей Армении. Статистическая погрешность составила 3%.