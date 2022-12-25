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В Киеве упал спрос на аренду квартир, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2022
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В Киеве упал спрос на аренду квартир, пишут СМИ
В Киеве упал спрос на аренду квартир, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2022
В Киеве упал спрос на аренду квартир, пишут СМИ
В Киеве и пригороде наблюдается падение спроса на аренду жилья из-за отключений электроэнергии, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T16:50
2022-12-25T16:50
жилье
киев
страна.ua
украина
киевская область
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Киеве и пригороде наблюдается падение спроса на аренду жилья из-за отключений электроэнергии, сообщает украинское издание "Страна.ua". Отмечается, что после первичного падения цен в феврале в августе-сентябре на рынке аренды в Киеве наблюдался ажиотаж из-за поиска жилья вернувшимися из-за границы беженцами и переселенцами из других регионов страны, что привело к росту цен. Ситуация изменилась из-за отключений электроэнергии, перебоев с водой и отоплением. Спросом стало пользоваться жилье с автономным отоплением и газом, спрос на жилье на верхних этажах упал, многие предпочли переехать в частный сектор или за город. "На этом фоне платить по повышенным ставкам арендаторы не готовы. Люди начали съезжать из подорожавших квартир. Кто-то ищет более дешевые варианты, кто-то принял решение уехать... Все больше владельцев квартир начали снижать цены. За последний месяц на некоторые объекты предлагают скидки 10-15%.", - добавляет "Страна.ua".
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жилье, киев, страна.ua, украина, киевская область
Жилье, Киев, Страна.ua, Украина, Киевская область
16:50 25.12.2022
 
В Киеве упал спрос на аренду квартир, пишут СМИ

"Страна.ua": в Киеве и пригороде спрос на аренду жилья из-за отключений света упал на 20%

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Киеве и пригороде наблюдается падение спроса на аренду жилья из-за отключений электроэнергии, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве и пригороде упал спрос на аренду квартир. По словам столичного риелтора Ирины Луханиной, по сравнению с осенью число запросов на поиск съемного жилья снизился примерно на 20%", - пишет издание.
Отмечается, что после первичного падения цен в феврале в августе-сентябре на рынке аренды в Киеве наблюдался ажиотаж из-за поиска жилья вернувшимися из-за границы беженцами и переселенцами из других регионов страны, что привело к росту цен. Ситуация изменилась из-за отключений электроэнергии, перебоев с водой и отоплением. Спросом стало пользоваться жилье с автономным отоплением и газом, спрос на жилье на верхних этажах упал, многие предпочли переехать в частный сектор или за город.
"На этом фоне платить по повышенным ставкам арендаторы не готовы. Люди начали съезжать из подорожавших квартир. Кто-то ищет более дешевые варианты, кто-то принял решение уехать... Все больше владельцев квартир начали снижать цены. За последний месяц на некоторые объекты предлагают скидки 10-15%.", - добавляет "Страна.ua".
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