https://ria.ru/20221225/arenda-1841223319.html

В Киеве упал спрос на аренду квартир, пишут СМИ

В Киеве упал спрос на аренду квартир, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2022

В Киеве упал спрос на аренду квартир, пишут СМИ

В Киеве и пригороде наблюдается падение спроса на аренду жилья из-за отключений электроэнергии, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T16:50

2022-12-25T16:50

2022-12-25T16:50

жилье

киев

страна.ua

украина

киевская область

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Киеве и пригороде наблюдается падение спроса на аренду жилья из-за отключений электроэнергии, сообщает украинское издание "Страна.ua". Отмечается, что после первичного падения цен в феврале в августе-сентябре на рынке аренды в Киеве наблюдался ажиотаж из-за поиска жилья вернувшимися из-за границы беженцами и переселенцами из других регионов страны, что привело к росту цен. Ситуация изменилась из-за отключений электроэнергии, перебоев с водой и отоплением. Спросом стало пользоваться жилье с автономным отоплением и газом, спрос на жилье на верхних этажах упал, многие предпочли переехать в частный сектор или за город. "На этом фоне платить по повышенным ставкам арендаторы не готовы. Люди начали съезжать из подорожавших квартир. Кто-то ищет более дешевые варианты, кто-то принял решение уехать... Все больше владельцев квартир начали снижать цены. За последний месяц на некоторые объекты предлагают скидки 10-15%.", - добавляет "Страна.ua".

https://ria.ru/20221205/uscherb-1836524005.html

киев

украина

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, киев, страна.ua, украина, киевская область