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В ООН рассказали о последствиях запрета на работу женщин в НПО Афганистана - РИА Новости, 25.12.2022
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В ООН рассказали о последствиях запрета на работу женщин в НПО Афганистана
В ООН рассказали о последствиях запрета на работу женщин в НПО Афганистана - РИА Новости, 25.12.2022
В ООН рассказали о последствиях запрета на работу женщин в НПО Афганистана
Введенный властями Афганистана запрет на работу женщин в неправительственных организациях подорвет работу многих гуманитарных организаций, действующих в стране, РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T06:45
2022-12-25T06:45
стефан дюжаррик
афганистан
оон
талибан
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ООН, 25 дек - РИА Новости. Введенный властями Афганистана запрет на работу женщин в неправительственных организациях подорвет работу многих гуманитарных организаций, действующих в стране, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. Ранее "Талибан"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) предписал всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола. "Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о распоряжении... движения "Талибан"*, запрещающем женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях. Это решение подорвет работу многочисленных организаций, работающих по всей стране и помогающих наиболее уязвимым категориям, особенно женщинам и девочкам", - указал Дюжаррик. Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://radiosputnik.ria.ru/20221224/zhenschiny-1841136932.html
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стефан дюжаррик, афганистан, оон, талибан
Стефан Дюжаррик, Афганистан, ООН, Талибан
06:45 25.12.2022
 
В ООН рассказали о последствиях запрета на работу женщин в НПО Афганистана

Генсек ООН Дюжаррик: запрет на работу женщин в НПО подорвет работу гуманитарных структур

© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
Стефан Дюжаррик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 дек - РИА Новости. Введенный властями Афганистана запрет на работу женщин в неправительственных организациях подорвет работу многих гуманитарных организаций, действующих в стране, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Ранее "Талибан"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) предписал всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Вчера, 20:33В мире
Талибы запретили сотрудницам НПО выходить на работу, сообщают СМИ
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о распоряжении... движения "Талибан"*, запрещающем женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях. Это решение подорвет работу многочисленных организаций, работающих по всей стране и помогающих наиболее уязвимым категориям, особенно женщинам и девочкам", - указал Дюжаррик.
Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
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Блинкен предупредил, чем грозит дискриминация женщин в Афганистане
 
Стефан ДюжаррикАфганистанООНТалибан
 
 
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