https://ria.ru/20221225/afganistan-1841164664.html

В ООН рассказали о последствиях запрета на работу женщин в НПО Афганистана

В ООН рассказали о последствиях запрета на работу женщин в НПО Афганистана - РИА Новости, 25.12.2022

В ООН рассказали о последствиях запрета на работу женщин в НПО Афганистана

Введенный властями Афганистана запрет на работу женщин в неправительственных организациях подорвет работу многих гуманитарных организаций, действующих в стране, РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T06:45

2022-12-25T06:45

2022-12-25T06:45

стефан дюжаррик

афганистан

оон

талибан

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ООН, 25 дек - РИА Новости. Введенный властями Афганистана запрет на работу женщин в неправительственных организациях подорвет работу многих гуманитарных организаций, действующих в стране, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. Ранее "Талибан"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) предписал всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола. "Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о распоряжении... движения "Талибан"*, запрещающем женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях. Это решение подорвет работу многочисленных организаций, работающих по всей стране и помогающих наиболее уязвимым категориям, особенно женщинам и девочкам", - указал Дюжаррик. Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://radiosputnik.ria.ru/20221224/zhenschiny-1841136932.html

https://ria.ru/20221225/afganistan-1841161417.html

афганистан

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стефан дюжаррик, афганистан, оон, талибан