03:19 25.12.2022 (обновлено: 03:20 25.12.2022)
Блинкен предупредил, чем грозит дискриминация женщин в Афганистане
Блинкен заявил, что запрет на работу афганских женщин в гуманитарных НКО будет катастрофой
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что введенный властями Афганистана запрет на работу женщин в гуманитарных организациях нарушит распределение помощи и будет иметь катастрофические последствия для афганцев.
Ранее "Талибан"* предписал всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола.
"Глубоко обеспокоен тем, что введенный "Талибаном"* запрет на участие женщин в распределении гуманитарной помощи в Афганистане подорвет важное и спасающее жизни содействие миллионам людей. Женщины играют центральную роль в гуманитарных операциях по всему миру. Это решение может иметь катастрофические последствия для афганского народа", - написал Блинкен в Twitter.
Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.