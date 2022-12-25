https://ria.ru/20221225/afganistan-1841161417.html

Блинкен предупредил, чем грозит дискриминация женщин в Афганистане

Блинкен предупредил, чем грозит дискриминация женщин в Афганистане - РИА Новости, 25.12.2022

Блинкен предупредил, чем грозит дискриминация женщин в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что введенный властями Афганистана запрет на работу женщин в гуманитарных организациях нарушит распределение помощи РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T03:19

2022-12-25T03:19

2022-12-25T03:20

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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что введенный властями Афганистана запрет на работу женщин в гуманитарных организациях нарушит распределение помощи и будет иметь катастрофические последствия для афганцев. Ранее "Талибан"* предписал всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола. Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://radiosputnik.ria.ru/20221224/zhenschiny-1841136932.html

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в мире, энтони блинкен, афганистан, сша, талибан, оон