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Блинкен предупредил, чем грозит дискриминация женщин в Афганистане - РИА Новости, 25.12.2022
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Блинкен предупредил, чем грозит дискриминация женщин в Афганистане
Блинкен предупредил, чем грозит дискриминация женщин в Афганистане - РИА Новости, 25.12.2022
Блинкен предупредил, чем грозит дискриминация женщин в Афганистане
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что введенный властями Афганистана запрет на работу женщин в гуманитарных организациях нарушит распределение помощи РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T03:19
2022-12-25T03:20
в мире
энтони блинкен
афганистан
сша
талибан
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что введенный властями Афганистана запрет на работу женщин в гуманитарных организациях нарушит распределение помощи и будет иметь катастрофические последствия для афганцев. Ранее "Талибан"* предписал всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола. Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, энтони блинкен, афганистан, сша, талибан, оон
В мире, Энтони Блинкен, Афганистан, США, Талибан, ООН
03:19 25.12.2022 (обновлено: 03:20 25.12.2022)
 
Блинкен предупредил, чем грозит дискриминация женщин в Афганистане

Блинкен заявил, что запрет на работу афганских женщин в гуманитарных НКО будет катастрофой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что введенный властями Афганистана запрет на работу женщин в гуманитарных организациях нарушит распределение помощи и будет иметь катастрофические последствия для афганцев.
Ранее "Талибан"* предписал всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола.
"Глубоко обеспокоен тем, что введенный "Талибаном"* запрет на участие женщин в распределении гуманитарной помощи в Афганистане подорвет важное и спасающее жизни содействие миллионам людей. Женщины играют центральную роль в гуманитарных операциях по всему миру. Это решение может иметь катастрофические последствия для афганского народа", - написал Блинкен в Twitter.
Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Вчера, 20:33В мире
Талибы запретили сотрудницам НПО выходить на работу, сообщают СМИ
 
В миреЭнтони БлинкенАфганистанСШАТалибанООН
 
 
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