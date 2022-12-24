https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841093430.html

Шутка Зеленского про Patriot шокировала американцев

Шутка Зеленского про Patriot шокировала американцев - РИА Новости, 24.12.2022

Шутка Зеленского про Patriot шокировала американцев

Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, попросившего у своего американского коллеги Джо Байдена больше зенитных... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T16:19

2022-12-24T16:19

2022-12-24T20:33

политика

владимир зеленский

джо байден

украина

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, попросившего у своего американского коллеги Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.На пресс-конференции в Вашингтоне в среду один из журналистов спросил у украинского лидера, что произойдет после того, как Киев получит дорогостоящие американские системы ПВО. На это Зеленский в шуточной форме ответил, что "отправит очередной сигнал" президенту Байдену для поставок еще большего количества ЗРК."Марионетка снова дерзит нам", — возмутились в комментариях."То есть теперь он хочет не только денег, но еще и наши войска?" — предположил Mike Gammill."Может, уже хватит вооружать их?" — задался вопросом один из участников беседы."Где 50 миллиардов, которые ты у нас уже украл, придурок?" — пишет Ordinary Rebel."Обоих нужно упечь в тюрьму", — считает Lafawnduh Dynamite.В среду Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839598307.html

https://ria.ru/20221219/pvo-1839787210.html

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политика, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, вооруженные силы украины