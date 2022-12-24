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Шутка Зеленского про Patriot шокировала американцев - РИА Новости, 24.12.2022
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Шутка Зеленского про Patriot шокировала американцев
Шутка Зеленского про Patriot шокировала американцев - РИА Новости, 24.12.2022
Шутка Зеленского про Patriot шокировала американцев
Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, попросившего у своего американского коллеги Джо Байдена больше зенитных... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T16:19
2022-12-24T20:33
политика
владимир зеленский
джо байден
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, попросившего у своего американского коллеги Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.На пресс-конференции в Вашингтоне в среду один из журналистов спросил у украинского лидера, что произойдет после того, как Киев получит дорогостоящие американские системы ПВО. На это Зеленский в шуточной форме ответил, что "отправит очередной сигнал" президенту Байдену для поставок еще большего количества ЗРК."Марионетка снова дерзит нам", — возмутились в комментариях."То есть теперь он хочет не только денег, но еще и наши войска?" — предположил Mike Gammill."Может, уже хватит вооружать их?" — задался вопросом один из участников беседы."Где 50 миллиардов, которые ты у нас уже украл, придурок?" — пишет Ordinary Rebel."Обоих нужно упечь в тюрьму", — считает Lafawnduh Dynamite.В среду Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221218/ukraina-1839598307.html
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политика, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, вооруженные силы украины
Политика, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США, Вооруженные силы Украины
16:19 24.12.2022 (обновлено: 20:33 24.12.2022)
 
Шутка Зеленского про Patriot шокировала американцев

Пользователи Twitter из США в ответ на просьбу Зеленского призвали прекратить помощь Киеву

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, попросившего у своего американского коллеги Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
На пресс-конференции в Вашингтоне в среду один из журналистов спросил у украинского лидера, что произойдет после того, как Киев получит дорогостоящие американские системы ПВО. На это Зеленский в шуточной форме ответил, что "отправит очередной сигнал" президенту Байдену для поставок еще большего количества ЗРК.
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 21:38
СМИ: США ждет неприятный "сюрприз от русских" при поставках Patriot Киеву
"Марионетка снова дерзит нам", — возмутились в комментариях.
"То есть теперь он хочет не только денег, но еще и наши войска?" — предположил Mike Gammill.
"Может, уже хватит вооружать их?" — задался вопросом один из участников беседы.
"Зачем вам Patriot? Они даже не работают должным образом", — полагает Just me.
"Где 50 миллиардов, которые ты у нас уже украл, придурок?" — пишет Ordinary Rebel.
"Обоих нужно упечь в тюрьму", — считает Lafawnduh Dynamite.
В среду Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных комплексов Patriot.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 17:19
В США раскрыли уязвимое место Patriot, по которому сразу ударит Россия
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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