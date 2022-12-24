22:57 24.12.2022 (обновлено: 05:22 25.12.2022)
В Гюмри задержали россиянина, подозреваемого в убийстве соотечественницы
В Гюмри задержали россиянина, подозреваемого в убийстве 37-летней соотечественницы
© Sputnik / Nana MartirosyanПолицейский автомобиль в Армении
© Sputnik / Nana Martirosyan
Полицейский автомобиль в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Гражданин России задержан в армянском городе Гюмри по подозрению в убийстве 37-летней россиянки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.
Информация о происшествии поступила в субботу утром. Выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа обнаружила тело 37-летней женщины в квартире одного из зданий в Гюмри. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
"В результате проведенных неотложных мероприятий… была установлена личность подозреваемого, предположительно совершившего преступление – гражданина РФ 2002 года рождения. Следствием получены сведения, что инцидент произошел 23 декабря примерно 19.30 (18.30 мск). Между мужчиной, арендовавшим квартиру, и проживающей вместе с ним его подругой, гражданкой России 1985 года рождения, возникла ссора, во время которой, мужчина нанес ей телесные повреждения, повлекшие смерть, и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении на сайте СК.
Отмечается, что подозреваемый задержан и допрошен, для установления характера телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. "Расследование продолжается. Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.