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В Гюмри задержали россиянина, подозреваемого в убийстве соотечественницы - РИА Новости, 25.12.2022
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В Гюмри задержали россиянина, подозреваемого в убийстве соотечественницы
В Гюмри задержали россиянина, подозреваемого в убийстве соотечественницы - РИА Новости, 25.12.2022
В Гюмри задержали россиянина, подозреваемого в убийстве соотечественницы
Гражданин России задержан в армянском городе Гюмри по подозрению в убийстве 37-летней россиянки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-24T22:57
2022-12-25T05:22
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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Гражданин России задержан в армянском городе Гюмри по подозрению в убийстве 37-летней россиянки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении. Информация о происшествии поступила в субботу утром. Выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа обнаружила тело 37-летней женщины в квартире одного из зданий в Гюмри. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "В результате проведенных неотложных мероприятий… была установлена личность подозреваемого, предположительно совершившего преступление – гражданина РФ 2002 года рождения. Следствием получены сведения, что инцидент произошел 23 декабря примерно 19.30 (18.30 мск). Между мужчиной, арендовавшим квартиру, и проживающей вместе с ним его подругой, гражданкой России 1985 года рождения, возникла ссора, во время которой, мужчина нанес ей телесные повреждения, повлекшие смерть, и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении на сайте СК. Отмечается, что подозреваемый задержан и допрошен, для установления характера телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. "Расследование продолжается. Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221205/sozhitelnitsa-1836359106.html
https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830825063.html
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в мире, гюмри, россия, армения
В мире, Гюмри, Россия, Армения
22:57 24.12.2022 (обновлено: 05:22 25.12.2022)
 
В Гюмри задержали россиянина, подозреваемого в убийстве соотечественницы

В Гюмри задержали россиянина, подозреваемого в убийстве 37-летней соотечественницы

© Sputnik / Nana MartirosyanПолицейский автомобиль в Армении
Полицейский автомобиль в Армении - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Sputnik / Nana Martirosyan
Полицейский автомобиль в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Гражданин России задержан в армянском городе Гюмри по подозрению в убийстве 37-летней россиянки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.
Информация о происшествии поступила в субботу утром. Выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа обнаружила тело 37-летней женщины в квартире одного из зданий в Гюмри. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Житель Красноярского края пытался сжечь бывшую сожительницу и двух ее детей
"В результате проведенных неотложных мероприятий… была установлена личность подозреваемого, предположительно совершившего преступление – гражданина РФ 2002 года рождения. Следствием получены сведения, что инцидент произошел 23 декабря примерно 19.30 (18.30 мск). Между мужчиной, арендовавшим квартиру, и проживающей вместе с ним его подругой, гражданкой России 1985 года рождения, возникла ссора, во время которой, мужчина нанес ей телесные повреждения, повлекшие смерть, и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении на сайте СК.
Отмечается, что подозреваемый задержан и допрошен, для установления характера телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. "Расследование продолжается. Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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