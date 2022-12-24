https://ria.ru/20221224/zaderzhanie-1841152249.html

В Гюмри задержали россиянина, подозреваемого в убийстве соотечественницы

В Гюмри задержали россиянина, подозреваемого в убийстве соотечественницы - РИА Новости, 25.12.2022

В Гюмри задержали россиянина, подозреваемого в убийстве соотечественницы

Гражданин России задержан в армянском городе Гюмри по подозрению в убийстве 37-летней россиянки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-24T22:57

2022-12-24T22:57

2022-12-25T05:22

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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Гражданин России задержан в армянском городе Гюмри по подозрению в убийстве 37-летней россиянки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении. Информация о происшествии поступила в субботу утром. Выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа обнаружила тело 37-летней женщины в квартире одного из зданий в Гюмри. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "В результате проведенных неотложных мероприятий… была установлена личность подозреваемого, предположительно совершившего преступление – гражданина РФ 2002 года рождения. Следствием получены сведения, что инцидент произошел 23 декабря примерно 19.30 (18.30 мск). Между мужчиной, арендовавшим квартиру, и проживающей вместе с ним его подругой, гражданкой России 1985 года рождения, возникла ссора, во время которой, мужчина нанес ей телесные повреждения, повлекшие смерть, и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении на сайте СК. Отмечается, что подозреваемый задержан и допрошен, для установления характера телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. "Расследование продолжается. Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221205/sozhitelnitsa-1836359106.html

https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830825063.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гюмри, россия, армения