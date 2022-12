https://ria.ru/20221224/yaponiya-1841017161.html

В Японии назвали новые условия "страховки от военных действий" для судов

2022-12-24T07:14

ТОКИО, 24 дек - РИА Новости. Японские компании с 1 января 2023 года перестанут страховать морские суда от возможного ущерба на случай военных столкновений на маршрутах во всех водах вокруг России и Украины, что, в свою очередь, может сказаться на поставках сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта "Сахалин-2", где Япония принимает участие, сообщило издание "Никкэй". Ранее суда, навигация которых проходила в российских или украинских водах, были обязаны иметь так называемую "страховку от военных действий", которая заключалась отдельно от основного договора и предполагала страховые возмещения возможного ущерба, в том числе от затопления судна в результате военных действий. Мера распространялась не только на Черное и Азовское моря, но и также на акваторию на востоке России и вдоль Северного морского пути. По данным издания, японские страховые компании Tokio Marine&Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co начали рассылать соответствующие уведомления для клиентов, начиная с пятницы, 23 декабря. Газета предполагает, что отсутствие данной страховки может угрожать импорту природных ресурсов из России в Японию, в частности СПГ с проекта "Сахалин-2". Не исключается также, что страховые компании начнут обсуждение ситуации с перестраховочными компаниями, однако прогнозов относительно возможного исхода издание не приводит. "Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Это производство дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ. Правительство страны неоднократно подчеркивало важность "Сахалина-2" для обеспечения стабильных поставок газа в Японию по умеренным ценам. Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, уже заявила, что не будет участвовать в новом операторе.

