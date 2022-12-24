WP: между Байденом и Зеленским возникли существенные разногласия
WP: Зеленский и Байден разошлись во взглядах на будущее Украины после встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Во время встречи в Вашингтоне между президентом США Джо Байденом и его коллегой Владимиром Зеленским возникло расхождение во взглядах на будущее Украины, написал обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.
"Визит Зеленского в Вашингтон был военным саммитом. И, похоже, это закончилось разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта", — сообщил автор статьи.
По его словам, во время своего выступления Зеленский говорил об "абсолютной победе" в конфликте, употребив это словосочетание 11 раз, в то время как Байден не использовал его ни разу, сопротивляясь риторике "тотальной победы". Вместо этого он пообещал продолжить помогать Киеву.
"Так или иначе в следующем году на этом военном саммите придется заняться устранением скрытой под поверхностью напряженности", — заключил обозреватель.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют ВСУ вооружения и готовят украинских военных на своей территории.