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WP: между Байденом и Зеленским возникли существенные разногласия - РИА Новости, 24.12.2022
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WP: между Байденом и Зеленским возникли существенные разногласия
WP: между Байденом и Зеленским возникли существенные разногласия - РИА Новости, 24.12.2022
WP: между Байденом и Зеленским возникли существенные разногласия
Во время встречи в Вашингтоне между президентом США Джо Байденом и его коллегой Владимиром Зеленским возникло расхождение во взглядах на будущее Украины,... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T03:24
2022-12-24T03:24
в мире
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
вашингтон (штат)
украина
сша
нато
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Во время встречи в Вашингтоне между президентом США Джо Байденом и его коллегой Владимиром Зеленским возникло расхождение во взглядах на будущее Украины, написал обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.По его словам, во время своего выступления Зеленский говорил об "абсолютной победе" в конфликте, употребив это словосочетание 11 раз, в то время как Байден не использовал его ни разу, сопротивляясь риторике "тотальной победы". Вместо этого он пообещал продолжить помогать Киеву.Американский лидер отметил, что предоставление чрезмерно мощного оружия, которое требовал Зеленский, может "расколоть НАТО". Он добавил, что одной из главных целей Запада остается предотвращение конфликта с Россией."Так или иначе в следующем году на этом военном саммите придется заняться устранением скрытой под поверхностью напряженности", — заключил обозреватель.В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют ВСУ вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
https://ria.ru/20221224/karasin-1841004813.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, вашингтон (штат), украина, сша, нато
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, Вашингтон (штат), Украина, США, НАТО
03:24 24.12.2022
 
WP: между Байденом и Зеленским возникли существенные разногласия

WP: Зеленский и Байден разошлись во взглядах на будущее Украины после встречи в Вашингтоне

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Во время встречи в Вашингтоне между президентом США Джо Байденом и его коллегой Владимиром Зеленским возникло расхождение во взглядах на будущее Украины, написал обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.

"Визит Зеленского в Вашингтон был военным саммитом. И, похоже, это закончилось разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта", — сообщил автор статьи.

По его словам, во время своего выступления Зеленский говорил об "абсолютной победе" в конфликте, употребив это словосочетание 11 раз, в то время как Байден не использовал его ни разу, сопротивляясь риторике "тотальной победы". Вместо этого он пообещал продолжить помогать Киеву.
Американский лидер отметил, что предоставление чрезмерно мощного оружия, которое требовал Зеленский, может "расколоть НАТО". Он добавил, что одной из главных целей Запада остается предотвращение конфликта с Россией.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
01:02Специальная военная операция на Украине
Сенатор заявил, что Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров
"Так или иначе в следующем году на этом военном саммите придется заняться устранением скрытой под поверхностью напряженности", — заключил обозреватель.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют ВСУ вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
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В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (штат)УкраинаСШАНАТО
 
 
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