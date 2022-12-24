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В Одесской области раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу - РИА Новости, 24.12.2022
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В Одесской области раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу
В Одесской области раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу - РИА Новости, 24.12.2022
В Одесской области раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу
В МВД Украины сообщили, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу с Молдавией за... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T16:26
2022-12-24T16:26
в мире
владимир зеленский
украина
одесская область
молдавия
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В МВД Украины сообщили, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу с Молдавией за денежное вознаграждение в 6000 долларов США с человека. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "Оперативники Подольского пограничного отряда на окраине села Новопетровка, что в Одесской области, задержали молодого человека и трех мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу Украины с Молдовой", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале. По информации ведомства, был остановлен автомобиль под управлением 22-летнего одессита. Кроме водителя, в машине были трое мужчин родом из Днепра, Скадовска и Одессы. Так, связавшись с организатором незаконной переправки лиц через объявления в интернете, они договорились о "безопасном путешествии" в Молдову за 6000 долларов США. Всех нарушителей задержали и передали представителям нацполиции. Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.
https://ria.ru/20180802/1525814263.html
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в мире, владимир зеленский, украина, одесская область, молдавия, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Одесская область, Молдавия, Верховная Рада Украины
16:26 24.12.2022
 
В Одесской области раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу

В Одесской области раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу через Молдавию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В МВД Украины сообщили, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу с Молдавией за денежное вознаграждение в 6000 долларов США с человека.
Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
"Оперативники Подольского пограничного отряда на окраине села Новопетровка, что в Одесской области, задержали молодого человека и трех мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу Украины с Молдовой", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.
По информации ведомства, был остановлен автомобиль под управлением 22-летнего одессита. Кроме водителя, в машине были трое мужчин родом из Днепра, Скадовска и Одессы. Так, связавшись с организатором незаконной переправки лиц через объявления в интернете, они договорились о "безопасном путешествии" в Молдову за 6000 долларов США.
Всех нарушителей задержали и передали представителям нацполиции.
Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.
Судебный молоток. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.08.2018
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаОдесская областьМолдавияВерховная Рада Украины
 
 
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