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В Одесской области раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу

В Одесской области раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу - РИА Новости, 24.12.2022

В Одесской области раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу

В МВД Украины сообщили, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу с Молдавией за... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T16:26

2022-12-24T16:26

2022-12-24T16:26

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В МВД Украины сообщили, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу с Молдавией за денежное вознаграждение в 6000 долларов США с человека. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "Оперативники Подольского пограничного отряда на окраине села Новопетровка, что в Одесской области, задержали молодого человека и трех мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу Украины с Молдовой", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале. По информации ведомства, был остановлен автомобиль под управлением 22-летнего одессита. Кроме водителя, в машине были трое мужчин родом из Днепра, Скадовска и Одессы. Так, связавшись с организатором незаконной переправки лиц через объявления в интернете, они договорились о "безопасном путешествии" в Молдову за 6000 долларов США. Всех нарушителей задержали и передали представителям нацполиции. Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.

https://ria.ru/20180802/1525814263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, украина, одесская область, молдавия, верховная рада украины