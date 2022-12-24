https://ria.ru/20221224/tatyananavka-1840638613.html

Татьяна Навка представит новое ледовое шоу "История любви Шахерезады"

Татьяна Навка представит новое ледовое шоу "История любви Шахерезады" - РИА Новости, 24.12.2022

Татьяна Навка представит новое ледовое шоу "История любви Шахерезады"

Во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве пройдет премьера ледового музыкально-театрального шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T05:00

2022-12-24T05:00

2022-12-24T05:00

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве пройдет премьера ледового музыкально-театрального шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады", сообщает пресс-служба компании NAVKA SHOW."В моем новом проекте мы решили отправиться в путешествие на Восток – в дивный сказочный мир. Для меня "Тысяча и одна ночь" – это не просто сборник потрясающих забавных и мудрых восточных сказок, это прежде всего история любви царя Шахрияра и храброй отважной девушки Шахерезады", – говорит Татьяна Навка, генеральный продюсер спектакля, автор идеи и режиссер.В главных ролях – звезды мирового фигурного катания, чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы – Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Елизавета Туктамышева."Я счастлива, что в наших проектах участвуют самые лучшие и всемирно известные фигуристы. Благодаря профессионализму, индивидуальности и таланту каждого из них рождается настоящая магия на льду! Тонкая, изящная и невероятно красивая Виктория Синицина в роли Шахерезады, убедительный и харизматичный Никита Кацалапов в роли Шахрияра и несравненная Камила Валиева в роли Богини – вместе они творят настоящее чудо!" – отмечает Навка.В шоу будут масштабные инсталляции, декорации с использованием новейших 3D-технологий, вокальные партии исполнят звезды эстрады."Зрители увидят симбиоз фигурного катания, чарующей восточной хореографии, потрясающих декораций и спецэффектов", – рассказывают в пресс-службе.Шоу будет идти до 7 января.

https://ria.ru/20221221/veduschie-1840387278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, татьяна навка, олимпийские игры, петр чернышев, камила валиева, москва, россия, европа, мегаспорт, никита кацалапов, виктория синицина, елизавета туктамышева