https://ria.ru/20221224/tatyananavka-1840638613.html
Татьяна Навка представит новое ледовое шоу "История любви Шахерезады"
Татьяна Навка представит новое ледовое шоу "История любви Шахерезады" - РИА Новости, 24.12.2022
Татьяна Навка представит новое ледовое шоу "История любви Шахерезады"
Во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве пройдет премьера ледового музыкально-театрального шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T05:00
2022-12-24T05:00
2022-12-24T05:00
культура
новости культуры
татьяна навка
олимпийские игры
петр чернышев
камила валиева
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840619753_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d6ce4d272a67b67f10b6c0a908b0ac0.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве пройдет премьера ледового музыкально-театрального шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады", сообщает пресс-служба компании NAVKA SHOW."В моем новом проекте мы решили отправиться в путешествие на Восток – в дивный сказочный мир. Для меня "Тысяча и одна ночь" – это не просто сборник потрясающих забавных и мудрых восточных сказок, это прежде всего история любви царя Шахрияра и храброй отважной девушки Шахерезады", – говорит Татьяна Навка, генеральный продюсер спектакля, автор идеи и режиссер.В главных ролях – звезды мирового фигурного катания, чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы – Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Елизавета Туктамышева."Я счастлива, что в наших проектах участвуют самые лучшие и всемирно известные фигуристы. Благодаря профессионализму, индивидуальности и таланту каждого из них рождается настоящая магия на льду! Тонкая, изящная и невероятно красивая Виктория Синицина в роли Шахерезады, убедительный и харизматичный Никита Кацалапов в роли Шахрияра и несравненная Камила Валиева в роли Богини – вместе они творят настоящее чудо!" – отмечает Навка.В шоу будут масштабные инсталляции, декорации с использованием новейших 3D-технологий, вокальные партии исполнят звезды эстрады."Зрители увидят симбиоз фигурного катания, чарующей восточной хореографии, потрясающих декораций и спецэффектов", – рассказывают в пресс-службе.Шоу будет идти до 7 января.
https://ria.ru/20221221/veduschie-1840387278.html
москва
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840619753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78a685a171eeb157923d24889152adb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, татьяна навка, олимпийские игры, петр чернышев, камила валиева, москва, россия, европа, мегаспорт, никита кацалапов, виктория синицина, елизавета туктамышева
Культура, Новости культуры, Татьяна Навка, Олимпийские игры, Петр Чернышев, Камила Валиева, Москва, Россия, Европа, Мегаспорт, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Елизавета Туктамышева
Татьяна Навка представит новое ледовое шоу "История любви Шахерезады"
В "Мегаспорте" пройдет премьера ледового шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады"
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве пройдет премьера ледового музыкально-театрального шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады", сообщает пресс-служба компании NAVKA SHOW.
"В моем новом проекте мы решили отправиться в путешествие на Восток – в дивный сказочный мир. Для меня "Тысяча и одна ночь" – это не просто сборник потрясающих забавных и мудрых восточных сказок, это прежде всего история любви царя Шахрияра и храброй отважной девушки Шахерезады", – говорит Татьяна Навка, генеральный продюсер спектакля, автор идеи и режиссер.
В главных ролях – звезды мирового фигурного катания, чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы – Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Елизавета Туктамышева.
"Я счастлива, что в наших проектах участвуют самые лучшие и всемирно известные фигуристы. Благодаря профессионализму, индивидуальности и таланту каждого из них рождается настоящая магия на льду! Тонкая, изящная и невероятно красивая Виктория Синицина в роли Шахерезады, убедительный и харизматичный Никита Кацалапов в роли Шахрияра и несравненная Камила Валиева в роли Богини – вместе они творят настоящее чудо!" – отмечает Навка.
В шоу будут масштабные инсталляции, декорации с использованием новейших 3D-технологий, вокальные партии исполнят звезды эстрады.
"Зрители увидят симбиоз фигурного катания, чарующей восточной хореографии, потрясающих декораций и спецэффектов", – рассказывают в пресс-службе.
Шоу будет идти до 7 января.