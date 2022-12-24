https://ria.ru/20221224/sunak-1841118780.html
Помощником Сунака по политическим вопросам стал журналист издания Spectator
Помощником Сунака по политическим вопросам стал журналист издания Spectator - РИА Новости, 24.12.2022
Помощником Сунака по политическим вопросам стал журналист издания Spectator
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначил журналиста издания Spectator Джеймса Форсайта на должность своего помощника по политическим вопросам, пишет... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T18:28
2022-12-24T18:28
2022-12-24T18:28
в мире
риши сунак
великобритания
spectator
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначил журналиста издания Spectator Джеймса Форсайта на должность своего помощника по политическим вопросам, пишет газета Guardian. Сообщается, что Форсайт, политический редактор Spectator, - близкий друг британского премьера. На свадьбе Форсайта Сунак был шафером. Теперь перед Форсайтом будет поставлена задача обеспечить большую сплоченность британского правительства, политических групп и депутатов, отметило издание. Ожидается, что Сунак и Форсайт сосредоточатся на ряде вопросов, которые могут способствовать росту популярности на фоне приближения выборов 2024 года.
https://ria.ru/20221224/biznes-1841103017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, великобритания, spectator
В мире, Риши Сунак, Великобритания, Spectator
Помощником Сунака по политическим вопросам стал журналист издания Spectator
Guardian: Сунак назначил журналиста издания Spectator помощником по политическим вопросам