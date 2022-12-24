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Помощником Сунака по политическим вопросам стал журналист издания Spectator - РИА Новости, 24.12.2022
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Помощником Сунака по политическим вопросам стал журналист издания Spectator
Помощником Сунака по политическим вопросам стал журналист издания Spectator - РИА Новости, 24.12.2022
Помощником Сунака по политическим вопросам стал журналист издания Spectator
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначил журналиста издания Spectator Джеймса Форсайта на должность своего помощника по политическим вопросам, пишет... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T18:28
2022-12-24T18:28
в мире
риши сунак
великобритания
spectator
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначил журналиста издания Spectator Джеймса Форсайта на должность своего помощника по политическим вопросам, пишет газета Guardian. Сообщается, что Форсайт, политический редактор Spectator, - близкий друг британского премьера. На свадьбе Форсайта Сунак был шафером. Теперь перед Форсайтом будет поставлена ​​задача обеспечить большую сплоченность британского правительства, политических групп и депутатов, отметило издание. Ожидается, что Сунак и Форсайт сосредоточатся на ряде вопросов, которые могут способствовать росту популярности на фоне приближения выборов 2024 года.
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в мире, риши сунак, великобритания, spectator
В мире, Риши Сунак, Великобритания, Spectator
18:28 24.12.2022
 
Помощником Сунака по политическим вопросам стал журналист издания Spectator

Guardian: Сунак назначил журналиста издания Spectator помощником по политическим вопросам

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначил журналиста издания Spectator Джеймса Форсайта на должность своего помощника по политическим вопросам, пишет газета Guardian.
Сообщается, что Форсайт, политический редактор Spectator, - близкий друг британского премьера. На свадьбе Форсайта Сунак был шафером.
Теперь перед Форсайтом будет поставлена ​​задача обеспечить большую сплоченность британского правительства, политических групп и депутатов, отметило издание. Ожидается, что Сунак и Форсайт сосредоточатся на ряде вопросов, которые могут способствовать росту популярности на фоне приближения выборов 2024 года.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
17:09
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