https://ria.ru/20221224/sunak-1841118780.html

Помощником Сунака по политическим вопросам стал журналист издания Spectator

Помощником Сунака по политическим вопросам стал журналист издания Spectator - РИА Новости, 24.12.2022

Помощником Сунака по политическим вопросам стал журналист издания Spectator

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначил журналиста издания Spectator Джеймса Форсайта на должность своего помощника по политическим вопросам, пишет... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T18:28

2022-12-24T18:28

2022-12-24T18:28

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великобритания

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначил журналиста издания Spectator Джеймса Форсайта на должность своего помощника по политическим вопросам, пишет газета Guardian. Сообщается, что Форсайт, политический редактор Spectator, - близкий друг британского премьера. На свадьбе Форсайта Сунак был шафером. Теперь перед Форсайтом будет поставлена ​​задача обеспечить большую сплоченность британского правительства, политических групп и депутатов, отметило издание. Ожидается, что Сунак и Форсайт сосредоточатся на ряде вопросов, которые могут способствовать росту популярности на фоне приближения выборов 2024 года.

https://ria.ru/20221224/biznes-1841103017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, риши сунак, великобритания, spectator