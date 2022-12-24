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В Париже ужесточились столкновения на манифестации курдов

В Париже ужесточились столкновения на манифестации курдов - РИА Новости, 24.12.2022

В Париже ужесточились столкновения на манифестации курдов

Столкновения на манифестации курдов в Париже ужесточились, полицейским неоднократно пришлось применять слезоточивый газ, есть пострадавшие, передает... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T17:18

2022-12-24T17:18

2022-12-24T20:48

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ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Столкновения на манифестации курдов в Париже ужесточились, полицейским неоднократно пришлось применять слезоточивый газ, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В субботу днем тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой в 10-ом округе столицы, в результате которой в пятницу погибли трое курдских активистов. Они считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. Протестующие считают, что за стрельбой стоит Турция. Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Несколько драк вспыхнуло между самими протестующими. Затем они начали блокировать улицы, взявшись за руки и образовывая цепи. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы. Позднее ситуация накалилась: протестующие стали бить остановки автобусов, переворачивать автомобили, поджигать мебель, мусорные баки и выламывать булыжники с мостовой. Агрессивно настроенная толпа начала провоцировать полицию, забрасывая их булыжниками, палками и бутылками, а также запуская петарды. В ответ полиция многократно применяла слезоточивый газ, чтобы оттеснить курдских демонстрантов, которые продолжали громить все вокруг. В результате столкновений несколько человек получили ранения. Одному из пострадавших, по наблюдению корреспондента РИА Новости, разбили камнем голову, у него сильное кровотечение. Полиция также провела ряд задержаний. В настоящий момент столкновения продолжаются на площади Бастилии. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.

https://ria.ru/20221224/strelba-1841075308.html

https://ria.ru/20221223/strelba-1840970558.html

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в мире, париж, курды, франция