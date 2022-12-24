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Белоруссии предложили войти в проект Российской орбитальной станции - РИА Новости, 24.12.2022
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Белоруссии предложили войти в проект Российской орбитальной станции
Белоруссии предложили войти в проект Российской орбитальной станции - РИА Новости, 24.12.2022
Белоруссии предложили войти в проект Российской орбитальной станции
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко присоединиться к проекту Российской орбитальной станции. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:01
2022-12-24T15:12
александр лукашенко
белоруссия
россия
роскосмос
центр подготовки космонавтов
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 24 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко присоединиться к проекту Российской орбитальной станции. "Давайте на российскую станцию с нами вместе?" - сказал Борисов во время визита белорусского лидера в центр подготовки космонавтов. В свою очередь Лукашенко пошутил, что ему нужно полететь в космос вместе с Борисовым, чтобы была гарантия, что его вернут. Тогда глава "Роскосмоса" предложил создать белорусский модуль орбитальной станции. "Да ладно, зачем так делиться? Будут потом критиковать, что мы разделились. В одном полетим", - сказал Лукашенко. В субботу президент Белоруссии прибыл в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник центра подготовки космонавтов Максим Харламов. Лукашенко знакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Также планируется обсудить дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в космической сфере. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на МКС в 2023 году. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков рассказал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года и что первым белорусским космонавтом "должна быть девушка". В конце сентября в госкорпорации сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублер должны определиться после отбора в ЦПК. 20 декабря в "Роскосмосе" сообщили, что шесть претенденток на полет в космос из Белоруссии прибыли в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Сейчас они проходят медицинские обследования, по их результатом медкомиссия определит их годность к космическому полету.
https://ria.ru/20221222/voyska-1840533001.html
https://ria.ru/20221220/lukashenko-1839892542.html
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александр лукашенко, белоруссия, россия, роскосмос, центр подготовки космонавтов
Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Роскосмос, Центр подготовки космонавтов
15:01 24.12.2022 (обновлено: 15:12 24.12.2022)
 
Белоруссии предложили войти в проект Российской орбитальной станции

"Роскосмос" предложил Белоруссии присоединиться к проекту Российской орбитальной станции

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкГенеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке
Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Роскосмос
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Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 24 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко присоединиться к проекту Российской орбитальной станции.
"Давайте на российскую станцию с нами вместе?" - сказал Борисов во время визита белорусского лидера в центр подготовки космонавтов. В свою очередь Лукашенко пошутил, что ему нужно полететь в космос вместе с Борисовым, чтобы была гарантия, что его вернут.
Тогда глава "Роскосмоса" предложил создать белорусский модуль орбитальной станции. "Да ладно, зачем так делиться? Будут потом критиковать, что мы разделились. В одном полетим", - сказал Лукашенко.
В субботу президент Белоруссии прибыл в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
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Лукашенко знакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Также планируется обсудить дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в космической сфере.
Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на МКС в 2023 году. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков рассказал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года и что первым белорусским космонавтом "должна быть девушка".
В конце сентября в госкорпорации сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублер должны определиться после отбора в ЦПК. 20 декабря в "Роскосмосе" сообщили, что шесть претенденток на полет в космос из Белоруссии прибыли в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Сейчас они проходят медицинские обследования, по их результатом медкомиссия определит их годность к космическому полету.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияРоскосмосЦентр подготовки космонавтов
 
 
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