https://ria.ru/20221224/stantsiya-1841081027.html

Белоруссии предложили войти в проект Российской орбитальной станции

Белоруссии предложили войти в проект Российской орбитальной станции - РИА Новости, 24.12.2022

Белоруссии предложили войти в проект Российской орбитальной станции

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко присоединиться к проекту Российской орбитальной станции. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T15:01

2022-12-24T15:01

2022-12-24T15:12

александр лукашенко

белоруссия

россия

роскосмос

центр подготовки космонавтов

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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 24 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко присоединиться к проекту Российской орбитальной станции. "Давайте на российскую станцию с нами вместе?" - сказал Борисов во время визита белорусского лидера в центр подготовки космонавтов. В свою очередь Лукашенко пошутил, что ему нужно полететь в космос вместе с Борисовым, чтобы была гарантия, что его вернут. Тогда глава "Роскосмоса" предложил создать белорусский модуль орбитальной станции. "Да ладно, зачем так делиться? Будут потом критиковать, что мы разделились. В одном полетим", - сказал Лукашенко. В субботу президент Белоруссии прибыл в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник центра подготовки космонавтов Максим Харламов. Лукашенко знакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Также планируется обсудить дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в космической сфере. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на МКС в 2023 году. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков рассказал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года и что первым белорусским космонавтом "должна быть девушка". В конце сентября в госкорпорации сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублер должны определиться после отбора в ЦПК. 20 декабря в "Роскосмосе" сообщили, что шесть претенденток на полет в космос из Белоруссии прибыли в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Сейчас они проходят медицинские обследования, по их результатом медкомиссия определит их годность к космическому полету.

https://ria.ru/20221222/voyska-1840533001.html

https://ria.ru/20221220/lukashenko-1839892542.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, белоруссия, россия, роскосмос, центр подготовки космонавтов