https://ria.ru/20221224/ssha-1841025239.html
В Минобороны объяснили, почему США блокируют КБТО
В Минобороны объяснили, почему США блокируют КБТО - РИА Новости, 24.12.2022
В Минобороны объяснили, почему США блокируют КБТО
США блокируют действие Конвенции о биологическом оружии (КБТО) из-за лоббирования интересов крупных фармакологических компаний, заявил на брифинге начальник... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T09:02
2022-12-24T09:02
2022-12-24T09:02
игорь кириллов
сша
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великобритания
войска рхбз
в мире
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. США блокируют действие Конвенции о биологическом оружии (КБТО) из-за лоббирования интересов крупных фармакологических компаний, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Лоббирование интересов крупных фармакологических компаний является одной из причин блокирования Соединенными Штатами проверочного механизма Конвенции", - сказал он. Генерал напомнил, что еще в начале 90-х в рамках КБТО Россия согласилась открыть невоенные лаборатории для официальных лиц США и Великобритании на взаимной основе. В соответствии с договоренностями, группа российских экспертов провела инспекции предприятий компании Pfizer с уведомлением о начале проверки за 48 часов. "Подобные визиты вызвали крайне негативную реакцию со стороны американских фармпроизводителей. Под предлогом того, что проверки ставят под угрозу интересы бизнеса и интеллектуальную собственность, все дальнейшие попытки реализации контрольных процедур были заблокированы правительством США", - рассказал Кириллов. Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что в интересах фармацевтических гигантов США переносят спорные с правовой и этической точек зрения исследования на территорию третьих стран. "Одновременно это позволяет не декларировать исследования, проводимые по заказу военного ведомства США, в ежегодной отчетности в рамках Мер укрепления доверия КБТО", - добавил он.
https://ria.ru/20221224/uchastniki-1841024311.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кириллов, сша, россия, великобритания, войска рхбз, в мире
Игорь Кириллов, США, Россия, Великобритания, Войска РХБЗ, В мире
В Минобороны объяснили, почему США блокируют КБТО
Кириллов: США блокируют КБТО из-за лоббирования интересов крупных фармкомпаний
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. США блокируют действие Конвенции о биологическом оружии (КБТО) из-за лоббирования интересов крупных фармакологических компаний, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Лоббирование интересов крупных фармакологических компаний является одной из причин блокирования Соединенными Штатами проверочного механизма Конвенции", - сказал он.
Генерал напомнил, что еще в начале 90-х в рамках КБТО Россия согласилась открыть невоенные лаборатории для официальных лиц США и Великобритании
на взаимной основе. В соответствии с договоренностями, группа российских экспертов провела инспекции предприятий компании Pfizer с уведомлением о начале проверки за 48 часов.
"Подобные визиты вызвали крайне негативную реакцию со стороны американских фармпроизводителей. Под предлогом того, что проверки ставят под угрозу интересы бизнеса и интеллектуальную собственность, все дальнейшие попытки реализации контрольных процедур были заблокированы правительством США", - рассказал Кириллов.
Начальник войск РХБЗ
подчеркнул, что в интересах фармацевтических гигантов США переносят спорные с правовой и этической точек зрения исследования на территорию третьих стран. "Одновременно это позволяет не декларировать исследования, проводимые по заказу военного ведомства США, в ежегодной отчетности в рамках Мер укрепления доверия КБТО", - добавил он.