https://ria.ru/20221224/ssha-1841025239.html

В Минобороны объяснили, почему США блокируют КБТО

В Минобороны объяснили, почему США блокируют КБТО - РИА Новости, 24.12.2022

В Минобороны объяснили, почему США блокируют КБТО

США блокируют действие Конвенции о биологическом оружии (КБТО) из-за лоббирования интересов крупных фармакологических компаний, заявил на брифинге начальник... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T09:02

2022-12-24T09:02

2022-12-24T09:02

игорь кириллов

сша

россия

великобритания

войска рхбз

в мире

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. США блокируют действие Конвенции о биологическом оружии (КБТО) из-за лоббирования интересов крупных фармакологических компаний, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Лоббирование интересов крупных фармакологических компаний является одной из причин блокирования Соединенными Штатами проверочного механизма Конвенции", - сказал он. Генерал напомнил, что еще в начале 90-х в рамках КБТО Россия согласилась открыть невоенные лаборатории для официальных лиц США и Великобритании на взаимной основе. В соответствии с договоренностями, группа российских экспертов провела инспекции предприятий компании Pfizer с уведомлением о начале проверки за 48 часов. "Подобные визиты вызвали крайне негативную реакцию со стороны американских фармпроизводителей. Под предлогом того, что проверки ставят под угрозу интересы бизнеса и интеллектуальную собственность, все дальнейшие попытки реализации контрольных процедур были заблокированы правительством США", - рассказал Кириллов. Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что в интересах фармацевтических гигантов США переносят спорные с правовой и этической точек зрения исследования на территорию третьих стран. "Одновременно это позволяет не декларировать исследования, проводимые по заказу военного ведомства США, в ежегодной отчетности в рамках Мер укрепления доверия КБТО", - добавил он.

https://ria.ru/20221224/uchastniki-1841024311.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

игорь кириллов, сша, россия, великобритания, войска рхбз, в мире