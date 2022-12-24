https://ria.ru/20221224/spetsoperatsiya-1841145252.html

Спецоперация, 24 декабря: в ДНР уничтожена группа иностранных наемников

Спецоперация, 24 декабря: в ДНР уничтожена группа иностранных наемников - РИА Новости, 24.12.2022

Спецоперация, 24 декабря: в ДНР уничтожена группа иностранных наемников

ВС РФ в субботу на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников и нанесли поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T21:49

2022-12-24T21:49

2022-12-24T21:49

специальная военная операция на украине

игорь кириллов

михаил галузин

марио драги

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ми-8 амтш

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВС РФ в субботу на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников и нанесли поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка ДНР, потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наемников, сообщили в Минобороны России. Спецслужбы задержали в ЛНР бывшего боевика украинского нацбатальона "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ), планировавшего теракты на территории региона, сообщил РИА Новости источник. Ход спецоперацииМинобороны сообщило, что российские войска за минувшие сутки сбили в ДНР украинский самолет Су-27, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8. Также ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах. Кроме того, на южно-донецком направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В министерстве сообщили, что на Купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа. В пресс-службе Минобороны сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кирово ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также российской ПВО за сутки было перехвачено пятнадцать украинских дронов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Обстановка на новых территорияхЧлен главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что новая партия модернизированных антидроновых ружей передана вооружённым силам России в Запорожской области. Кроме того, по его словам, военным передана крупная партия дорогостоящего медицинского оборудования, адаптированного для применения в условиях боевых действий. Источник сообщил РИА Новости, что спецслужбы задержали в ЛНР бывшего боевика украинского нацбатальона "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ), планировавшего теракты на территории региона. Международная обстановкаГазета Telegraph сообщила, что Великобритания собирается увеличить расходы на оборону на фоне украинского конфликта. Издание отмечает, что глава британского минфина Джереми Хант, как ожидается, сообщит об увеличении весной. Издание Journal du Dimanche опубликовало опрос компании Ifop, исходя из которого следует, что большинство французов (70%) хотели бы, чтобы Франция и Евросоюз стремились в первую очередь к достижению решения путем переговоров между Россией и Украиной при продолжении поставок значительной военной помощи Киеву. При этом, согласно инфографике, которую приводит издание, 30% респондентов хотели бы, чтобы Франция и ЕС продолжали поставлять Украине значительную военную помощь, чтобы позволить ей "одержать военную победу над Россией". Бывший премьер-министр Италии Марио Драги в интервью газете Corriere della Sera сообщил, что только президент России Владимир Путин может положить конец конфликту на Украине. По его словам, Кремль до сих пор демонстрировал, что не хочет мира, а правительство Италии всегда искало мира и пыталось содействовать возможному посредничеству. Драги отметил, что Рим неизменно оказывал всестороннюю поддержку Украине вместе с союзниками по G7, ЕС и НАТО и при этом продемонстрировал, что "Италия может быть ведущей страной в Европе". Экс-премьер сообщил, что такая политика в отношении поддержки Киева и антироссийских санкций проводилась, несмотря на тесные связи, существовавшие прежде между Италией и Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал в интервью газете Magyar Nemzet, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. Он подчеркнул, что Будапешт в конфликте находится "на венгерской стороне" и отстаивает собственные интересы, поддерживая Украину, но не посылая ей оружие. Обстановка на ЗАЭС Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал РИА Новости, что в последнее время количество обстрелов города украинскими войсками значительно снизилось, но опасность повторных ударов сохраняется. Также он отметил улучшение криминогенной ситуации, жители города чувствуют организованную работу властей. В случае отсутствия опасности обстрелов города со стороны украинских боевиков многие из сотрудников ЗАЭС и жителей города вернутся. Брифинг КБТО Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) заявил, что Запад заблокировал российские инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия, США прямо заявили, что не допустят документального закрепления необходимости проведения проверочных процедур. Он также отметил, что бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт работ с опасными патогенами в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном. По его словам, на конференции КБТО американцы "особенно болезненно" реагировали на предложения по закреплению в итоговом документе фактов нарушения США и Украиной обязательств по КБТО и ведения ими военно-биологической деятельности. Кроме того, министерство обороны России назвало новых высокопоставленных участников военно-биологической программы на Украине, в их числе - экс-руководители структур минздрава США, причем все они связаны с Демократической партией. Эти имена озвучил Кириллов. Он сообщил, что Минобороны РФ получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который, в частности, подтверждает проведение на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций. Кириллов подчеркнул, что Минобороны РФ получило информацию об исполнителях военно-биологических программ США на Украине. Он отметил, что российское военное ведомство получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Минобороны США о деятельности на Украине. Также, по его словам, Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Интервью замглавы МИД РФ Замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил РИА Новости, что переданные Белоруссии российские комплексы С-400 и ракетные установки "Искандер" повысят эффективность совместной ПВО. Он отметил, что некорректно говорить о том, что совместная группировка РФ и Белоруссии может быть задействована в ходе спецоперации на Украине. Галузин подчеркнул, что задача совместной российско-белорусской группировки войск - при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии. Галузин добавил, что Россия и Белоруссия активно работают над охраной западных границ Союзного государства, обе стороны модернизируют пограничную инфраструктуру.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221224/nato-1841007850.html

белоруссия

россия

украина

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Наталья Макарова

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Минобороны РФ: украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 сбиты авиацией ВКС РФ В ДНР Авиация ВКС РФ сбила украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. 2022-12-24T21:49 true PT3M11S

Последствия ночного обстрела Донецка Украинские войска в 9.46 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). 2022-12-24T21:49 true PT1M04S

Кадры задержания экс-бойца "Азова", готовившего теракты в ЛНР В ЛНР спецслужбы задержали бывшего боевика украинского нацбатальона "Азов"*, планировавшего теракты на территории региона, сообщил РИА Новости источник. "Спецслужбами России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации "Азов"*, который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС России, а также данных в отношении чиновников городских и районных администраций освобожденных в ходе специальной военной операции территорий ЛНР", — рассказал собеседник агентства. 2022-12-24T21:49 true PT1M07S

Бойцы 2-го Армейского корпуса ЛНР подавляют артиллерией огневые точки противника Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп на Лисичанском участке в Донбассе, но бойцы 2-го Армейского корпуса ЛНР активно противодействуют им и подавляют артиллерией огневые точки противника. Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой гаубицы Д-30 калибром 122 мм. 2022-12-24T21:49 true PT3M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

игорь кириллов, михаил галузин, марио драги, белоруссия, россия, украина, ми-8 амтш, су-27, ми-24, вооруженные силы украины