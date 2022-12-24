Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/spetsoperatsiya-1841084353.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.12.2022
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Терны в ДРН уничтожено более 40 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:25
2022-12-24T15:29
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840737937_0:0:2401:1351_1920x0_80_0_0_bee00af3dccc9291bd62dcef960580cd.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Терны в ДРН уничтожено более 40 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении в результате ударов российской авиации и огневого налёта артиллерии по позициям подразделений 111-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Торское и 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск в районе населенного пункта Терны ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840737937_133:0:2268:1601_1920x0_80_0_0_c6707c01b04b2c8ef5ddf1330f158c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
15:25 24.12.2022 (обновлено: 15:29 24.12.2022)
 
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожено более 40 украинских военных

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Военнослужащий МО РФ производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий МО РФ производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Терны в ДРН уничтожено более 40 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Краснолиманском направлении в результате ударов российской авиации и огневого налёта артиллерии по позициям подразделений 111-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Торское и 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск в районе населенного пункта Терны ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала