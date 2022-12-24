https://ria.ru/20221224/spetsoperatsiya-1841084353.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.12.2022
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Терны в ДРН уничтожено более 40 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:25
2022-12-24T15:25
2022-12-24T15:29
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Терны в ДРН уничтожено более 40 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении в результате ударов российской авиации и огневого налёта артиллерии по позициям подразделений 111-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Торское и 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск в районе населенного пункта Терны ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:25 24.12.2022 (обновлено: 15:29 24.12.2022)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожено более 40 украинских военных