https://ria.ru/20221224/spetsoperatsiya-1841084353.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.12.2022

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Терны в ДРН уничтожено более 40 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T15:25

2022-12-24T15:25

2022-12-24T15:29

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Терны в ДРН уничтожено более 40 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении в результате ударов российской авиации и огневого налёта артиллерии по позициям подразделений 111-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Торское и 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск в районе населенного пункта Терны ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире