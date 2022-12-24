https://ria.ru/20221224/spetsoperatsiya-1841070751.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T17:27
2022-12-24T17:27
2022-12-24T17:35
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
спецоперация
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 24 декабря 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках, а также уничтожили группу иностранных наемников в районе Раздоловки ДНР. Украинская армия потеряла около 200 военнослужащих. Параллельно ликвидированы пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ, 92 района скопления живой силы и техники, 53 артиллерийских расчета и склад боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-25, три вертолета — два Ми-8 и Ми-24, 15 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 352 самолета, 192 вертолета, 2719 беспилотников, 399 зенитных ракетных комплексов, 936 реактивных систем залпового огня, 7222 танка и другие бронемашины, 3704 орудия полевой артиллерии, 7737 единиц автомобильной техники.
украина
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РИА Новости
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украина, россия, инфографика, луганская народная республика, спецоперация, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооружения
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооружения
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 24 декабря 2022 года
За минувшие сутки российские войска нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках, а также уничтожили группу иностранных наемников в районе Раздоловки ДНР. Украинская армия потеряла около 200 военнослужащих.
Параллельно ликвидированы пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ, 92 района скопления живой силы и техники, 53 артиллерийских расчета и склад боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-25, три вертолета — два Ми-8 и Ми-24, 15 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 352 самолета, 192 вертолета, 2719 беспилотников, 399 зенитных ракетных комплексов, 936 реактивных систем залпового огня, 7222 танка и другие бронемашины, 3704 орудия полевой артиллерии, 7737 единиц автомобильной техники.