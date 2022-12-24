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Энергетики Приморья на лыжах добираются до мест аварий из-за снега - РИА Новости, 24.12.2022
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Энергетики Приморья на лыжах добираются до мест аварий из-за снега
Энергетики Приморья на лыжах добираются до мест аварий из-за снега - РИА Новости, 24.12.2022
Энергетики Приморья на лыжах добираются до мест аварий из-за снега
Специалисты аварийных бригад энергетиков с трудом добираются до населенных пунктов в Приморье, которые снежный циклон оставил без света и транспортного... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T03:03
2022-12-24T03:11
происшествия
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снегопад в москве
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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Специалисты аварийных бригад энергетиков с трудом добираются до населенных пунктов в Приморье, которые снежный циклон оставил без света и транспортного сообщения, приходится надевать лыжи, рассказал РИА Новости представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).В пятницу замначальника краевого ГУМЧС РФ Александр Каплунов заявил, что девять населённых пунктов в Приморье полностью, еще два частично остаются без электроснабжения из-за снежного циклона. Восстановительные работы осложняет обстановка на дорогах - на пяти участках трасс регионального значения в Чугуевском, Ольгинском, Дальнегорском, Лазовском округах движение ограничено для всех видов транспорта."По линии ДРСК есть отключения из-за аварий в семи населённых пунктах Ольгинского округа, куда ремонтные бригады не могут добраться из-за снегопада. Там, где населённые пункты не отрезаны от транспортного сообщения, циклон тоже намел большие сугробы. Да, некоторые встают и на лыжи, чтобы пробраться, отыскать место аварии и восстановить электроснабжение", - сказал собеседник агентства, добавив, что в районы Приморья направлены четыре бригады.По данным ДРСК, на вечер пятницы без электроснабжения остаются семь сел, которые обслуживает компания - Лиственная, Маргаритово, Моряк-Рыболов, Серафимовка, Веселый Яр, Пермское и Горноводное.В Приморье в среду пришел мощный циклон, снег шел три дня, действует штормовое предупреждение. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Объем осадков в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысил месячную норму, в Ольгинском – в 4 раза.
https://ria.ru/20221223/ldiny-1840708094.html
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происшествия, жкх, россия, снегопад в москве
Происшествия, ЖКХ, Россия, Снегопад в Москве
03:03 24.12.2022 (обновлено: 03:11 24.12.2022)
 
Энергетики Приморья на лыжах добираются до мест аварий из-за снега

ДРСК: энергетики Приморья на лыжах добираются до мест аварий из-за снега

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанкПоследствия снежного циклона в Приморье
Последствия снежного циклона в Приморье - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Последствия снежного циклона в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Специалисты аварийных бригад энергетиков с трудом добираются до населенных пунктов в Приморье, которые снежный циклон оставил без света и транспортного сообщения, приходится надевать лыжи, рассказал РИА Новости представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).
В пятницу замначальника краевого ГУМЧС РФ Александр Каплунов заявил, что девять населённых пунктов в Приморье полностью, еще два частично остаются без электроснабжения из-за снежного циклона. Восстановительные работы осложняет обстановка на дорогах - на пяти участках трасс регионального значения в Чугуевском, Ольгинском, Дальнегорском, Лазовском округах движение ограничено для всех видов транспорта.
Отколовшейся льдины - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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В Амурском заливе Приморья ожидаются отрывы льдин с рыбаками
"По линии ДРСК есть отключения из-за аварий в семи населённых пунктах Ольгинского округа, куда ремонтные бригады не могут добраться из-за снегопада. Там, где населённые пункты не отрезаны от транспортного сообщения, циклон тоже намел большие сугробы. Да, некоторые встают и на лыжи, чтобы пробраться, отыскать место аварии и восстановить электроснабжение", - сказал собеседник агентства, добавив, что в районы Приморья направлены четыре бригады.
По данным ДРСК, на вечер пятницы без электроснабжения остаются семь сел, которые обслуживает компания - Лиственная, Маргаритово, Моряк-Рыболов, Серафимовка, Веселый Яр, Пермское и Горноводное.
В Приморье в среду пришел мощный циклон, снег шел три дня, действует штормовое предупреждение. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Объем осадков в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысил месячную норму, в Ольгинском – в 4 раза.
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