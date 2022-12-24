https://ria.ru/20221224/shanina-1840767753.html

Биография Елены Шаниной

Биография Елены Шаниной - РИА Новости, 24.12.2022

Биография Елены Шаниной

Народная артистка России Елена Юрьевна Шанина родилась 24 декабря 1952 года в Саратове. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T04:44

2022-12-24T04:44

2022-12-24T04:44

справки

елена шанина

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Народная артистка России Елена Юрьевна Шанина родилась 24 декабря 1952 года в Саратове.В 1974 году окончила актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств). В том же году Елена Шанина была принята в труппу Московского театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова").Играла в спектаклях "Трубадур и его друзья" Василия Ливанова и Юрия Энтина, "В списках не значился" по Борису Васильеву, "Тиль" Григория Горина по Шарлю де Костеру, "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" Пабло Неруды, "Поминальная молитва" Григория Горина по Шолом-Алейхему, "Затмение" по роману "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи, "Две женщины" по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне", "Тартюф" Жана-Батиста Мольера. Самый большой успех актрисе принесла роль Кончиты в рок-опере "Юнона и Авось" (стихи Андрея Вознесенского, музыка Алексея Рыбникова), которую в 1981 году режиссер Марк Захаров поставил на сцене "Ленкома". Роль графа Резанова исполнил актер Николай Караченцев. Елена Шанина была задействована в спектакле "Война" режиссера Владимира Панков (совместный проект Международного театрального фестиваля имени Чехова и Эдинбургского фестиваля, 2014). В настоящее время в Центре драматургии и режиссуры играет в спектакле Панкова "Старый дом" по пьесе Алексея Казанцева. Шанина также играла в спектаклях "Коллекция Пинтера" по пьесе "Коллекция" Гарольда Пинтера театрального агентства "Арт-мост", "Банан" по пьесе Славомира Мрожека "Вдовы" московского театра "Эрмитаж", "Нина" по одноименной пьесе Андре Руссена Государственного театра киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова) и др.Одновременно с работой в театре Елена Шанина снималась в кино. Одна из первых ее ролей на экране – Эллочка Щукина в комедии "Двенадцать стульев" (1976) режиссера Марка Захарова – сделала ее невероятно популярной. В 1982 году актриса сыграла свою вторую большую кинороль – Мари в музыкальной комедии "Принцесса цирка". Шанина также снималась в фильмах и сериалах "Концерт для двух скрипок" (1975), "Аты-баты, шли солдаты..." (1976), "По данным уголовного розыска..." (1979), "Камертон" (1979), "Наше призвание" (1981), "Пятый ангел" (2003), "Искушение" (2007), "Сашка, любовь моя" (2007), "Тени Фаберже" (2008), "Призраки Арбата" (2020) и др. Елена Шанина занимается преподавательской деятельностью. Елена Шанина – художественный руководитель мастерской, доцент кафедры эстрадного искусства Российского института театрального искусства – ГИТИС. Народная артистка РФ (1997), награждена орденом Дружбы (2002). Портрет Шаниной изображен на монете (1 новозеландский доллар), посвященной рок-опере "Юнона и Авось".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, елена шанина